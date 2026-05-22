Turista australiano muere al caer por un barranco en el Camino del Inca en Perú

Por Sam Peters, CNN

Un turista australiano murió tras caer en un barranco mientras caminaba por el Camino del Inca hacia Machu Picchu en Perú.

El cuerpo de Matthew Paton fue encontrado el jueves por la noche, hora local, según informó su empleador, la Policía de Victoria, a CNN en un comunicado. 9News de Australia, afiliada de CNN, reportó que cayó del sendero a las 2 p.m. del miércoles.

Paton —de 52 años y padre de tres hijos— cayó entre 400 y 500 metros durante una parte difícil de la caminata, informó 9News.

Paton estaba en Perú con su esposa para recorrer el Camino del Inca, una ruta popular que termina en Machu Picchu, una ciudadela construida por los incas en el siglo XV.

La ruta de 42 kilómetros lleva a los excursionistas por un terreno montañoso y empinado, alcanzando altitudes de 4.200 metros.

La Policía de Victoria dijo que Paton “amaba viajar, explorar sitios históricos y culturas”.

Los familiares de Paton estaban en camino a Perú, agregó.

En un comunicado emitido por la Policía de Victoria, la familia dijo que estaba “destrozada por la pérdida; parece irreal en este momento, todos están desolados”.

Paton “siempre estaba listo para una aventura”, dijo su familia, y “siempre había querido viajar a Perú”, e incluso estudió español para el viaje.

Paton se unió a la Policía de Victoria en 2009, antes de convertirse en instructor en la Academia de Policía de Victoria en 2017.

Estaba previsto que asumiera un nuevo cargo como sargento principal el próximo mes.

El Comisionado Jefe de la Policía de Victoria, Mike Bush, dijo: “Sus colegas y toda la familia policial están devastados por la trágica pérdida de una persona maravillosa y solidaria”.

CNN ha contactado al Ministerio de Cultura de Perú y a su Policía de Turismo para obtener comentarios, así como a la Embajada de Australia en Lima.

El Camino del Inca lleva a los excursionistas desde el río Urubamba, cerca de Cuzco, hasta las ruinas de Machu Picchu. La caminata normalmente toma cuatro días.

Según cifras del Gobierno, 1,5 millones de personas visitaron el sitio el año pasado. Los visitantes también pueden tomar un tren desde Cuzco hasta la cercana Aguas Calientes en lugar de caminar. En diciembre, un accidente de tren en la línea dejó un muerto y 30 heridos.

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