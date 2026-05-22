“Tuvimos suerte”: el programa “Late Show” de Stephen Colbert se despide en su última emisión en CBS

Por Brian Stelter, CNN

Stephen Colbert ofreció este jueves un emotivo y existencial episodio final de “The Late Show”, agradeciendo a su equipo, al público presente en el estudio y a los telespectadores por once años de risas.

Colbert subió al escenario en medio de una ovación ensordecedora en el Teatro Ed Sullivan, donde amigos de toda la vida y personalidades importantes llenaban las filas de asientos.

“Si solo estás viendo ‘The Late Show’, te has perdido mucho”, bromeó, aludiendo a la controvertida y políticamente delicada decisión de Paramount, la empresa matriz de CBS, de cancelar el programa.

Paramount alegó presiones financieras, pero muchos seguidores de Colbert culparon a presiones políticas, concretamente al desprecio de Donald Trump por las frecuentes críticas de Colbert hacia el presidente.

Paramount buscaba urgentemente la aprobación de la administración Trump para una fusión de medios cuando Colbert fue despedido el verano pasado.

Trump celebró el último programa de Colbert en una publicación de Truth Social, escribiendo: “¡Es increíble que haya durado tanto! Sin talento, sin audiencia, sin vida… ¡Menos mal que por fin se fue!”.

Es notable que Colbert no mencionara a Trump en absoluto durante el final del jueves. Tampoco se detuvo en el simbolismo de que su programa fuera retirado del aire.

En cambio, expresó su agradecimiento por los años que pasó en CBS, prefiriendo estar agradecido por el tiempo que tuvo, en lugar de enfadarse por su finalización.

Cuando Colbert anunció que estaba comenzando el último episodio y sus fans lo abuchearon, levantó el dedo y dijo: “No, no, tuvimos la suerte de estar aquí durante los últimos 11 años. No pueden dar esto por sentado”.

El monólogo fue interrumpido por amigos famosos como Bryan Cranston, Paul Rudd y Tim Meadows, quienes competían por ser el último invitado de Colbert. Finalmente, fue Paul McCartney quien se sentó con Colbert para una entrevista en profundidad.

“¿Qué podría ser más representativo que una multitud vitoreando a Paul McCartney en el Teatro Ed Sullivan?”, preguntaba la cuenta de TikTok del programa en una publicación.

Eso se debe a que McCartney y The Beatles actuaron juntos en el programa “The Ed Sullivan Show” en el mismo escenario, en 1964.

El jueves por la noche, McCartney bromeó sobre su resistencia al cambio. Tomó como ejemplo el iPhone, con sus constantes actualizaciones de software: “Yo te compré. No quiero que cambies”.

Colbert se mostró comprensivo, pero parecía dispuesto a adaptarse a las circunstancias cambiantes de su carrera.

En su monólogo, bromeó: “Mucha gente me ha estado preguntando qué pienso hacer después de esta noche, y la respuesta es… drogas”.

Pero Colbert, fiel a su estilo, también tuvo algunas cosas sinceras que decir sobre su relación con la audiencia del programa nocturno.

Recordó la forma en que se presentó como un personaje fanfarrón en el programa “The Colbert Report” de Comedy Central en 2005: “Cualquiera puede leerte las noticias. Yo prometo hacerte sentir las noticias ‘en’ ti”.

Una vez que pasó de Comedy Central al escenario mucho más grande de CBS en 2015, “me di cuenta muy pronto… de que nuestro trabajo aquí era diferente”, señaló. “Estábamos aquí para sentir las noticias con ustedes. Y no sé ustedes, pero yo sí que las he sentido”.

Los monólogos y entrevistas de Colbert intentaban dar sentido a las noticias y al revuelo mediático. “No estás loco”, les decía a veces a los espectadores al analizar historias especialmente impactantes.

Hacia el final del último episodio del jueves, el programa de Colbert imaginó que se había abierto un “agujero de gusano interdimensional” en el teatro y que amenazaba con consumir toda la programación nocturna.

Los rivales/amigos de Colbert en el programa nocturno llegaron para ayudar.

“En algún momento, esto podría afectar a todos nuestros programas”, bromeó John Oliver de HBO.

Jimmy Kimmel, de la cadena ABC, aludiendo a su breve suspensión el año pasado en medio de la presión de la administración Trump, apuntó que el agujero de gusano había aparecido en su programa en aquel entonces, “pero desapareció después de unos tres días”.

Jon Stewart, presentador de “The Daily Show” para Comedy Central de Paramount, hizo una broma a costa de la empresa matriz: “Paramount cree firmemente en cubrir ambos lados de cualquier agujero negro que se esté tragando todo lo que conocemos y amamos, y la cobertura también debe incluir los aspectos positivos de ese vacío insaciable”.

El episodio concluyó con dos actuaciones grabadas: primero, Colbert, Elvis Costello y el exdirector de orquesta de “Late Show”, Jon Batiste, interpretaron una vieja favorita de Colbert, la maqueta de Costello de 1977 “Jump Up”, sobre políticos mentirosos e hipócritas.

Luego, McCartney, Costello y otros cantaron el clásico de los Beatles “Hello, Goodbye”.

El espectáculo concluyó imaginando que el Teatro Ed Sullivan existía dentro de una bola de nieve, una referencia al final del drama de los años 80 “St. Elsewhere”, sugiriendo que todos esos años fueron solo un sueño.

Después de que Colbert y sus productores grabaran el último episodio el jueves por la noche, se dirigieron a una fiesta de fin de rodaje repleta de estrellas que se celebraba cerca de allí.

Colbert ha dicho en entrevistas que no ha tenido mucho tiempo para pensar en lo que le gustaría hacer a continuación, aunque está comprometido a ayudar a escribir una nueva película de “El Señor de los Anillos”.

“No tengo una respuesta mucho mejor que la de la mayoría de los estudiantes universitarios de último año, que es que primero tengo que terminar esto, porque este programa requiere casi todo mi cerebro”, declaró a la revista People. “Así que aterrizaremos este avión y veremos las vistas desde allí”.

A partir del viernes, el horario de las 23:35, que corresponde a “The Late Show”, estará controlado por Byron Allen, cuya empresa de medios alquiló ese espacio a CBS para su programa “Comics Unleashed”.

El programa de entrevistas de Allen presenta una mesa redonda rotativa de comediantes que cuentan historias e improvisan sobre los chistes de los demás, y su carácter atemporal es intencional, de modo que los episodios puedan repetirse más adelante, lo que significa que carece notablemente de humor político.

CBS anunció que el plató de Colbert será donado al Museo de Comunicaciones Audiovisuales de Chicago.

En cuanto al famoso escenario del Teatro Ed Sullivan, donde el programa se representó durante décadas, no existen planes concretos sobre qué sucederá con este espacio escénico centenario.

“Me parte el corazón que no vaya a venir nada aquí”, manifestó Colbert a Architectural Digest en un video que mostraba el teatro. “Pero alguien encontrará la manera, y les deseo toda la suerte del mundo, porque les va a encantar”.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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