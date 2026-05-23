Tras revisar la última propuesta, Trump dice que probablemente decida el domingo si reanudar la guerra con Irán

Por Alejandra Jaramillo y Tim Lister, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que se reuniría más tarde con sus principales asesores para examinar la última propuesta de Irán, y que podría decidir para el domingo si reanudar la acción militar contra Teherán.

En declaraciones a Axios durante una entrevista telefónica, Trump describió las probabilidades de alcanzar un acuerdo con Irán como un “sólido 50/50”.

El presidente también afirmó que el desenlace podría derivar en un acuerdo “bueno” o en que Estados Unidos opte por “hacerlos volar por los aires”.

Trump declaró que la reunión para examinar la última respuesta de Irán contaría con la participación del enviado Steve Witkoff y del asesor Jared Kushner; asimismo, se espera que el vicepresidente J. D. Vance participe en las conversaciones, según informó Axios. También se prevé que el presidente estadounidense mantenga una llamada telefónica a la 1:00 p.m. (hora del este) con líderes de los países del Golfo, así como con Pakistán, Turquía y Egipto, para abordar las gestiones diplomáticas con Irán, según reveló a CNN una fuente de la región.

Más temprano este sábado, funcionarios estadounidenses e iraníes sugirieron que podrían estar más cerca de alcanzar un acuerdo marco para poner fin a la guerra, después de que mediadores de Qatar y Pakistán mantuvieran conversaciones en Teherán.

“Podría haber noticias más tarde hoy. No tengo noticias para ustedes en este preciso momento, pero podría haber alguna noticia un poco más tarde. O tal vez no. Espero que las haya, pero aún no estoy seguro”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a los periodistas en Nueva Delhi este sábado.

Las mediaciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos para discutir sus próximos pasos en la guerra, incluida la posibilidad de reanudar los combates.

Rubio dijo que la diplomacia continúa tras bambalinas, y Washington sigue centrado en asegurar que Irán no pueda poseer un arma nuclear y en abordar sus reservas de uranio enriquecido.

“Incluso mientras les hablo, se está trabajando”, dijo Rubio. “Existe la posibilidad de que, ya sea hoy mismo, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir”.

Mientras tanto, Trump también expresó optimismo este sábado. En una entrevista con CBS News, afirmó haber visto un borrador de la propuesta de Irán y señaló que ambas partes se están “acercando mucho más” a un acuerdo, según Nancy Cordes, corresponsal de la cadena.

Trump no precisó si aceptará el borrador, limitándose a decir: “No puedo decírselo a ustedes antes de decírselo a ellos, ¿verdad?”.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que Teherán se ha centrado en finalizar un memorando de entendimiento a través de las conversaciones mediadas por Pakistán.

Dicho memorando se centraría en poner fin a la guerra, levantar el bloqueo naval estadounidense a Irán y liberar los activos de Teherán bloqueados en el extranjero, pero no en su programa nuclear, declaró este sábado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei.

“Las sanciones forman parte de los temas de negociación, pero dado que no estamos abordando la cuestión nuclear en esta etapa, tampoco se negociarán los detalles del levantamiento de las sanciones”, citó la agencia de noticias semioficial FARS a Baghaei.

Varias fuentes regionales informaron a CNN que existía un optimismo cauteloso respecto a las negociaciones.

“Las cosas avanzan por buen camino”, afirmó una fuente regional.

Otra fuente con conocimiento de las conversaciones afirmó que “se ha superado el estancamiento”, aunque no quedó claro de inmediato si se refería a un punto muerto en los puntos clave de desacuerdo o simplemente al texto de un memorándum.

Entre las principales discrepancias se encuentra el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, su programa nacional de enriquecimiento y la navegación por el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado de facto.

Tras las reuniones celebradas en Teherán el viernes y el sábado, el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, partió hacia Islamabad a última hora de la tarde, hora local.

Baghai declaró que se habían incluido plazos de 30 y 60 días en el texto del memorándum, pero que aún no se había finalizado.

“Durante la última semana, las posturas se han acercado”, afirmó. “Debemos esperar y ver qué sucede en los próximos tres o cuatro días”.

Baghaei afirmó que cualquier mecanismo relativo al estrecho de Ormuz debería acordarse entre Irán, Omán y los países ribereños, y que Estados Unidos “no tiene nada que ver” con ello.

El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, adoptó un tono desafiante tras sus conversaciones con Munir, advirtiendo que Irán “no cederá en los derechos de (la) nación y (el) país, especialmente al tratar con una parte que nunca ha demostrado sinceridad y en la que no existe confianza”.

“Nuestras fuerzas armadas se han reorganizado durante el alto el fuego de tal manera que, si Trump comete el error de reanudar la guerra, sin duda será más devastador y amargo para Estados Unidos que el primer día del conflicto”, añadió Ghalibaf, según un informe de la emisora ​​estatal iraní.

Fada Hussain Maleki, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán, declaró en una entrevista con la agencia semioficial ISNA que “parece que nos acercamos a un acuerdo definitivo, pero aún existen desafíos”, y añadió que se celebrarían nuevas conversaciones el sábado.

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Con información de Nic Robertson, Matthew Chance y Becky Anderson, de CNN.