“Los senadores no están contentos”: cómo Trump llevó al Partido Republicano al límite esta semana

Por Adam Cancryn, CNN

La relación del presidente Donald Trump con los republicanos del Senado ha tocado fondo tras una revuelta en torno a su fondo de US$ 1.800 millones para la “antiinstrumentalización”, que puso de manifiesto profundas divisiones sobre la dirección del partido y sus prioridades.

Trump y sus aliados cercanos estaban furiosos por la reprimenda del viernes, mientras que en el Capitolio, los senadores y asesores republicanos criticaron duramente el fondo, calificándolo como el último de una serie de errores perjudiciales de la Casa Blanca que, según cinco personas familiarizadas con las conversaciones, temen cada vez más que les cuesten el control de la cámara.

“El presidente lo está haciendo tan difícil como humanamente posible”, comentó un alto asesor republicano del Senado. “Esto es un verdadero frente unido. Los 53 senadores republicanos no están contentos en este momento”.

Y a seis meses de las elecciones de mitad de mandato, los republicanos, exasperados por las luchas internas, advierten que la situación podría empeorar aún más.

El enfrentamiento en torno al fondo “contra la instrumentalización” puso fin a un período desastroso que frustró el intento de los republicanos de aprobar un importante paquete de inmigración antes del 1 de junio, como había exigido Trump, dejando su agenda en un punto muerto.

Esto también puso de relieve los temores que los legisladores venían sintiendo desde hacía tiempo: que, en lugar de ayudar a reforzar su posición política centrándose en cuestiones económicas y destacando logros políticos clave, Trump estaba debilitando sus posibilidades en noviembre debido a su preocupación por proyectos personales y una amplia campaña de represalias.

“Esto es como decir ‘Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía’”, declaró el estratega republicano Barrett Marson. “Los temas en los que Trump, y en cierta medida el Congreso, se están centrando ahora mismo no benefician a los estadounidenses, y el tiempo se acaba para cambiar la situación”.

La semana pasada, Trump celebró la derrota del senador republicano Bill Cassidy, a quien sus aliados habían apoyado económicamente en las primarias como venganza por haber votado a favor de su destitución en el juicio político de hace cinco años.

Posteriormente, el presidente rechazó al popular senador texano John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas de la próxima semana, optando en cambio por respaldar a Ken Paxton, un aspirante al que los senadores habían advertido abiertamente que podría costarles la victoria a los republicanos.

Mientras tanto, la Casa Blanca presionaba a los senadores republicanos para que autorizaran US$ 1.000 millones para el nuevo salón de baile de Trump y el Servicio Secreto, dando mayor importancia a un proyecto personal que muchos legisladores temen que solo esté reforzando la percepción de los votantes de que el Partido Republicano está desconectado de la realidad, comentaron asesores del Senado y otras personas familiarizadas con el asunto.

Cuando la parlamentaria del Senado dictaminó que el dinero no podía incluirse en el paquete legislativo más amplio de los republicanos, Trump pidió públicamente su despido, una medida que muchos senadores consideraron inapropiada e imprudente, según fuentes cercanas al caso.

“Incluso los temas de aprobación obligatoria están empezando a verse eclipsados ​​por asuntos como el salón de baile”, declaró una persona familiarizada con la dinámica del Senado. “Desde el punto de vista de la moral, eso no ayuda”.

En ese contexto, la creación del fondo de US$ 1.800 millones de Trump supuso un punto de inflexión, de acuerdo con asesores republicanos, lo que provocó una oleada de críticas de los conservadores que culminaron en una tensa reunión a puerta cerrada sobre el acuerdo con el secretario de Justicia interino Todd Blanche.

En las horas transcurridas desde entonces, los senadores republicanos han intentado dejar claro, tanto en público como en privado, que existe poco apoyo para el fondo y que la insistencia de Trump en impulsarlo podría poner en peligro la agenda general del partido.

“A menos que haya una especie de momento de revelación en la Casa Blanca, no sé cómo cambiará la situación”, indicó la persona familiarizada con la dinámica del Senado. “El espíritu rebelde ha aumentado considerablemente esta semana”.

Los funcionarios de Trump restaron importancia al revés e insistieron en que no habrá cambios en el fondo.

El viernes por la mañana, Trump intentó defenderlo, presentando el acuerdo como un sacrificio personal y afirmando que está “ayudando a otros” que alegan haber sido objeto de un trato injusto.

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, también rechazó cualquier insinuación de que esto hubiera tensado la relación de la Casa Blanca con los legisladores republicanos.

“El presidente Trump es el líder indiscutible, el mejor mensajero y el motivador sin igual del Partido Republicano, y está comprometido a mantener la mayoría republicana en el Congreso para seguir brindando victorias al pueblo estadounidense”, declaró.

La Casa Blanca también envió declaraciones de siete senadores republicanos que atestiguaban la continua unidad del partido en torno a Trump, aunque ninguna mencionó el fondo “contra la instrumentalización” ni el salón de baile de la Casa Blanca.

“Los republicanos del Senado deben trabajar en perfecta sintonía con él para terminar de implementar su agenda para el pueblo estadounidense, cueste lo que cueste”, declaró el senador de Alabama, Tommy Tuberville, en uno de los comunicados. “El presidente Trump es el entrenador principal y necesita un equipo que trabaje en conjunto con él en el Senado”.

Se espera que Trump y sus principales colaboradores trabajen finalmente con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, para trazar una solución al conflicto, aunque, según asesores republicanos, no estaba claro de inmediato cómo planeaban hacerlo exactamente.

En una clara señal de que los funcionarios están deseosos de aliviar las tensiones, los responsables de la Casa Blanca se han abstenido en gran medida de atacar públicamente a senadores individuales por sus críticas al fondo de US$ 1.800 millones.

Cuando se le preguntó el jueves si estaba perdiendo el control del Senado, Trump simplemente respondió: “Realmente no lo sé. Solo hago lo correcto”.

Pero dentro del círculo cercano a Trump, sus aliados insistían en que el presidente permanecía imperturbable ante la presión y, por el contrario, parecía más envalentonado después de una serie de recientes victorias en las primarias republicanas que demostraban que mantenía su control sobre el partido en general.

“Donald Trump controla todo el proceso de primarias, ¿y los senadores creen que eso no significa nada?”, manifestó una persona cercana a la Casa Blanca. “La oposición del Senado a esto no va a durar”.

Sin embargo, otros advirtieron que la situación podría empeorar en los próximos meses si las perspectivas de los republicanos para las elecciones de mitad de mandato se deterioran aún más.

Trump ya registra mínimos históricos en las encuestas y no muestra señales de una recuperación inminente, lo que podría acelerar su fin de mandato.

Se ha negado a dejar de lado temas recurrentes como el salón de baile y a centrarse en un esfuerzo más sostenido para abordar el problema del costo de vida que perjudica a los candidatos republicanos.

Y al respaldar los esfuerzos para expulsar a los senadores en ejercicio por resentimientos y rencores de larga data, ha aumentado el número de los llamados agentes libres dentro del grupo republicano: senadores que se retiran y que de repente están más dispuestos a expresar su opinión y oponerse a sus prioridades.

Tras perder las primarias, el republicano de Louisiana, Cassidy, expresó rápidamente su oposición a la financiación de los salones de baile por parte de Trump, criticó el fondo “antiinstrumentalización” y votó a favor de una medida destinada a obligar a Estados Unidos a retirarse de la guerra en Irán.

“A la gente le preocupa pagar la hipoteca o el alquiler, comprar alimentos y pagar la gasolina, no crear un fondo de US$ 1.800 millones para que el presidente y sus aliados paguen a quien quieran sin precedentes legales ni rendición de cuentas”, escribió Cassidy en X el miércoles.

Varias personas familiarizadas con el asunto afirmaron que la publicación expresaba una opinión que muchos otros senadores republicanos compartían, pero que no se atrevían a manifestar por sí mismos.

Sin embargo, incluso para entonces, el ambiente en la cámara se estaba enrareciendo.

Durante una comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca el martes, el vicepresidente J. D. Vance defendió el nuevo intento de Trump de destituir a Cornyn de su escaño en el Senado de Texas, argumentando que se trataba de un esfuerzo por instalar legisladores que “luchen por el bien” del pueblo.

Trump quiere “gente que no pueda ser comprada por los grupos de presión empresariales, que no pueda ser comprada por Wall Street, que no pueda ser comprada por intereses especiales”, indicó Vance, quien anteriormente trabajó junto a Cornyn en el Senado y, cuando era estudiante universitario, trabajó brevemente como su asistente legal.

El comentario se difundió rápidamente entre los consternados republicanos del Capitolio, quienes incluso días después seguían ofendidos por la insinuación contra un antiguo miembro del liderazgo republicano del Senado.

“Referirse al senador Cornyn, que es un líder dentro de nuestro grupo parlamentario, de esa manera es vergonzoso”, se quejó un alto asesor republicano del Senado. “A menos que haya un cambio de patrón o de comportamiento por parte de la Casa Blanca, la situación no va a mejorar”.

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