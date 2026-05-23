PDF permitió conocer las últimas palabras en la cabina del avión UPS antes de estrellarse. Ahora piden retirarlo de Internet

Por Alexandra Skores, CNN

Una nueva tecnología que permite extraer el audio de los accidentes aéreos a partir de imágenes estáticas ha llevado a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) a tomar la inusual medida de suspender la divulgación pública de casi toda la información relacionada con sus investigaciones.

Las grabaciones de voz de la cabina —a menudo denominadas CVR (por Cockpit Voice Recorder)— captan todo lo que dicen los pilotos comerciales y resultan invaluables durante las investigaciones de la NTSB; sin embargo, casi nunca se hacen públicas por respeto a las víctimas y a sus familias.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló el 4 de noviembre, cuando uno de los motores se desprendió del ala mientras la aeronave despegaba desde Louisville, Kentucky. Los tres miembros de la tripulación a bordo fallecieron, al igual que 12 personas en tierra.

Durante una audiencia de investigación de dos días celebrada esta semana, la Junta publicó un expediente repleto de detalles sobre el accidente. Además de miles de páginas de informes y un video que mostraba el desprendimiento del motor, el expediente incluía una transcripción de la grabación de voz de la cabina (CVR) y un archivo PDF con el análisis del espectrograma del audio registrado.

Un espectrograma es una imagen estática que constituye una representación visual del audio, mostrando las variaciones (altibajos) de las frecuencias sonoras. Utilizando dicha imagen estática, algunos miembros del público lograron recrear las voces de los pilotos en los momentos previos al accidente y publicaron los resultados en línea.

El fragmento de audio —que incluía ruidos de fondo y ecos— abarcaba los últimos 30 segundos del vuelo, mientras los pilotos luchaban por controlar la aeronave averiada, e incluía también grabaciones de las pruebas realizadas por la NTSB en otra aeronave.

En un comunicado emitido el jueves, la junta dejó claro que “no divulga las grabaciones de voz de la cabina” ​​debido a la legislación federal y a la naturaleza sumamente sensible de su contenido; no obstante, reconoció ser “consciente de que los avances en el reconocimiento de imágenes y en los métodos computacionales han permitido a particulares reconstruir aproximaciones del audio de las grabadoras de voz de cabina a partir de imágenes del espectro sonoro”.

Los expedientes de las investigaciones suelen hacerse públicos en aras de la transparencia; sin embargo, esta semana la junta adoptó la inusual medida de restringir el acceso público a la totalidad de los expedientes, incluido el correspondiente al accidente de UPS.

“Nosotros hacemos público nuestro trabajo, y llevamos años procediendo de este modo. Nadie tenía conocimiento de que fuera posible recrear audio a partir de una imagen”, declaró un portavoz de la junta. “La NTSB está revisando los expedientes para asegurarse de que no contengan ningún otro elemento que pudiera comprometer la privacidad de terceros… ahora que somos conscientes de la posibilidad de que se realicen recreaciones digitales”.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, calificó de “profundamente inquietante” el hecho de que dicho audio se hubiera difundido en internet.

“Las leyes que prohíben la divulgación del audio de las grabadoras de voz de cabina (CVR) existen con el fin de proteger la privacidad, preservar la integridad de las investigaciones de la NTSB y, asimismo, por respeto a las víctimas de los accidentes y a sus familias en momentos de inmenso dolor”, afirmó Homendy en una publicación en la plataforma X.

La NTSB ha instado a plataformas como X y Reddit a retirar las publicaciones que contengan dicho audio.

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Con información de Pete Muntean, de CNN.