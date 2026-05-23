Rusia afirma que al menos 18 personas murieron en un ataque ucraniano contra una residencia universitaria

Por Tim Lister y Svitlana Vlasova

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado represalias por un ataque ucraniano letal contra lo que, según él, era una residencia universitaria en una ciudad ocupada. El incidente, de acuerdo con las autoridades, dejó al menos 18 muertos.

Putin acusó a Ucrania de un acto “terrorista” después de que drones ucranianos afectaran el viernes la residencia estudiantil de Starobilsk, una ciudad ocupada en el este de Luhansk.

El presidente de Rusia añadió que había ordenado al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder al ataque ucraniano.

La agencia estatal de noticias rusa TASS informó el sábado que el número de víctimas mortales —”niños fallecidos en el ataque con drones ucranianos”— había ascendido a 18, citando al Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Se cree que otras tres personas permanecen atrapadas bajo los escombros.

Una cifra de víctimas de tal magnitud en un ataque ucraniano resultaría muy inusual, dado que se produjo tan lejos de las líneas del frente y no tenía como objetivo ninguna instalación militar evidente.

Sin embargo, el ejército ucraniano rechazó la afirmación de Putin y acusó a los medios de comunicación rusos de difundir “información manipuladora” sobre el ataque. Reiteró que sus ataques se dirigen contra “infraestructura militar e instalaciones utilizadas con fines militares”.

Las fuerzas ucranianas informaron que entre los objetivos atacados la madrugada del viernes se encontraba “uno de los cuarteles generales de la unidad ‘Rubicon’ en la zona de Starobilsk”.

El prestigioso Centro Rubicon para Tecnologías Avanzadas No Tripuladas ha sido pionero en la tecnología y la puntería de drones rusos desde su creación en 2024.

Ucrania ha intensificado los ataques con drones de largo alcance en las últimas semanas. A principios de esta semana, reivindicó dos bombardeos contra instalaciones militares rusas en territorio ocupado.

Una oleada de ataques alcanzó un campo de entrenamiento de pilotos de drones rusos en la ciudad ocupada de Snizhne, matando al menos a 65 cadetes y a un instructor la noche del miércoles, según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, afirmó que el ataque tuvo como objetivo un complejo de 2.484 metros cuadrados que albergaba drones, explosivos y un puesto de mando.

Las imágenes publicadas en las redes sociales el miércoles por la noche también mostraban un edificio en llamas en Snizhne, que CNN ha geolocalizado en la misma zona que el campo de entrenamiento de drones.

Ucrania ha desarrollado un arsenal de drones de medio y largo alcance, capaces de realizar ataques en profundidad contra la infraestructura militar y energética rusa.

Zelensky declaró el sábado que los servicios de seguridad habían atacado “una de las empresas militares e industriales más importantes de Rusia” a 1.700 kilómetros (1.050 millas) dentro del territorio ruso.

El objetivo era una planta química en la región de Perm, según Zelensky, que suministra diversos productos al ejército ruso. Publicó un video que supuestamente mostraba humo saliendo de las instalaciones.

The-CNN-Wire

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