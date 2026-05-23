Santo engaño: el “sacerdote sexy”, estrella del calendario romano, nunca puso un pie en un seminario

Por Associated Press

Un calendario con primeros planos de hombres jóvenes y apuestos vestidos de sacerdotes ha sido un recuerdo típico de Roma durante las últimas dos décadas, pero, al parecer, pocos son realmente clérigos.

Giovanni Galizia ha sido la imagen de portada del llamado calendario del sacerdote sexy en muchas de las últimas 23 ediciones.

En la misma fotografía, utilizada año tras año, Galizia luce un alzacuellos y esboza una sonrisa enigmática digna de la Mona Lisa contra el muro de granito de una iglesia en su Palermo natal.

“Era la sonrisa de un niño avergonzado, porque vi a todos mis amigos delante de mí riéndose a carcajadas porque iba vestido como un sacerdote”, declaró Galizia a Associated Press durante una entrevista el miércoles en el salón de su casa en Verona.

Para Galizia, la sesión de fotos fue una broma que no dejó huella en su vida, hasta que un artículo publicado esta semana en el diario romano La Repubblica reveló que el “calendario del sacerdote sexy” podría llamarse con más precisión “el calendario del sacerdote falso”, lo que atrajo la atención de todo el país.

El calendario no está afiliado al Vaticano, que declinó hacer comentarios.

Galizia, que ahora tiene 39 años y trabaja como auxiliar de vuelo para una aerolínea española, tenía solo 17 años cuando unos amigos en común le pusieron en contacto con el fotógrafo Piero Pazzi, quien también ha creado un calendario con gondoleros venecianos y ha fundado museos en Budapest y Montenegro sobre la historia de los gatos.

Oficialmente llamado Calendario Romano, cada edición presenta 12 retratos en blanco y negro de hombres, en su mayoría con vestimenta clerical, muchos de los cuales se reutilizan año tras año.

Galizia solo conocía a uno de los otros retratados, un francés que tampoco era sacerdote.

Pazzi declaró a la AP que al menos un tercio de las personas que aparecen en el calendario de 2027, ya publicado, son en realidad sacerdotes, pero no proporcionó más detalles.

Galizia comentó que nunca lo han parado por la calle, aunque sus primos una vez le regalaron el calendario a su abuela, “y todos se murieron de risa”.

Galizia considera que las fotografías que representan a sacerdotes forman parte de una tradición artística, y señala que nadie que vea un drama televisivo en el que aparezcan sacerdotes cree que realmente sean interpretados por clérigos.

“Por supuesto, alude un poco a la dinámica entre lo sagrado y lo profano, porque es evidente que ver un mundo tan distante y, en cierto modo, tan elevado como el mundo eclesiástico, con un joven de rostro tan inocente, crea una especie de disonancia”, indicó.

Pero también apuntó que no entiende por qué los primeros planos en blanco y negro se han interpretado como sensuales. Pazzi añadió que ese no era el objetivo.

“Existe la tendencia a confundir lo bello con lo sensual, porque hoy en día, especialmente en el mundo actual, que está bastante sexualizado, la belleza se expresa únicamente a través de la sensualidad”, manifestó Galizia.

Dicho esto, agradezco la observación y la tomo como un cumplido, porque lograr ser sexy con un alzacuellos no es tarea fácil.

Pazzi no quiso revelar cuántos calendarios romanos se han vendido, pero estima que varios miles al año.

Si bien Pazzi afirma recibir regalías, Galizia, quien firmó un formulario de autorización cuando se tomó la fotografía, aseguró que nunca le ha exigido ningún pago.

El calendario se vende por unos unos US$ 9,30 en las tiendas que rodean el Vaticano y abarrotan el centro histórico de Roma. Un dependiente, Hassam Mohammad, comentó que vende unos cuantos al día.

Pazzi incluye una página de información sobre el Vaticano en el calendario, pero su producción es independiente y no guarda relación con la Santa Sede.

Un sacerdote surcoreano que paseaba cerca del Vaticano esta semana declaró que el calendario es muy conocido en su país, especialmente entre los jóvenes, que lo ven con humor.

“A menudo piensan que los sacerdotes son rígidos y distantes”, manifestó el clérigo, quien se identificó informalmente como el padre Domenico. “Pero al ver este calendario, piensan que los sacerdotes son más cercanos y que pueden ser divertidos. Creo que en Corea este calendario es muy famoso, y está bien”.

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