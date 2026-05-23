Dos personas resultaron heridas de bala en un enfrentamiento con el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

Por Evan Perez, Alejandra Jaramillo y Julia Benbrook, CNN

Dos personas resultaron heridas de bala durante un enfrentamiento con agentes del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca este sábado, según un funcionario de las fuerzas del orden.

El incidente ocurrió cerca de la intersección de Pennsylvania Avenue y la calle 17 Northwest. El funcionario indicó que agentes de la división uniformada del Servicio Secreto respondieron a un reporte sobre una persona que estaba disparando un arma cuando ocurrió el incidente.

Reporteros de CNN escucharon lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca, lo que desencadenó un confinamiento y una rápida respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El Servicio Secreto informó que la agencia estaba investigando reportes de disparos en la esquina de la calle 17 y Pennsylvania Avenue Northwest, justo fuera del complejo de la Casa Blanca.

Las circunstancias del incidente no estaban claras.

Miembros del cuerpo de prensa que se encontraban en el Jardín Norte fueron llevados rápidamente a la sala de prensa de la Casa Blanca. Dentro de la Casa Blanca, se indicó a los reporteros que permanecieran resguardados mientras agentes del Servicio Secreto gritaban “agáchense” y advertían sobre “disparos”.

Tras el incidente, se pudo ver a agentes del Servicio Secreto armados con rifles desplazándose por el área del Jardín Norte y bloqueando la sala de prensa de la Casa Blanca. El confinamiento fue levantado poco después de las 6:45 p.m. (hora de Miami).

El presidente Donald Trump se encuentra en la residencia de la Casa Blanca. CNN se comunicó con la Casa Blanca, la Policía Metropolitana de Washington y el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Washington para obtener comentarios.

El director del FBI, Kash Patel, escribió en X que la agencia “está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a los disparos cerca de los terrenos de la Casa Blanca; actualizaremos al público cuando sea posible”.

Selina Wang, corresponsal principal de ABC News en la Casa Blanca, publicó un video en X que muestra el momento en que se escucharon los aparentes disparos y cómo buscó resguardo.

“Estaba grabando con mi iPhone un video para redes sociales desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaban como decenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos hacia la sala de prensa, donde permanecemos ahora”, publicó.

El incidente ocurre un mes después de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde reporteros y funcionarios del Gobierno de Trump buscaron resguardo cuando se escucharon disparos.

El sospechoso de ese tiroteo, Cole Tomas Allen, corrió a través de un punto de control de seguridad con una escopeta en la mano e intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto que lo perseguían, según imágenes de seguridad. Allen se declaró inocente del cargo de intento de homicidio contra el presidente Donald Trump, así como de otros cargos.

Esta historia y su titular fueron actualizados con nuevos detalles.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Holmes Lybrand, de CNN.