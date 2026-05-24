50.000 residentes en California recibieron orden de abandonar sus hogares mientras se cierne la amenaza de una explosión

Por Nina Giraldo, Taylor Romine y Emma Tucker, CNN

Mientras las autoridades del sur de California se apresuran a enfriar un enorme tanque lleno de una sustancia química tóxica con riesgo de explosión, decenas de miles de residentes cercanos se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a preocupaciones de salud y al riesgo de daños catastróficos si se produce una explosión.

Aproximadamente 50.000 personas en el condado de Orange han recibido la orden de evacuar y muchas han pasado el fin de semana del Día de los Caídos en refugios, hoteles o con amigos y familiares fuera de la zona de peligro. Destinos turísticos concurridos como Disneyland y Knott’s Berry Farm están cerca, pero no están incluidos en la zona de evacuación.

La sustancia química dentro del tanque, metacrilato de metilo, o MMA, puede causar problemas respiratorios e irritación en la piel y los ojos al exponerse, según la Agencia de Protección Ambiental.

“Lo más probable es una liberación de bajo volumen, en la que las autoridades locales podrán monitorear, neutralizar y contener una amenaza”, dijo el domingo por la mañana a CNN el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin.

Esto es lo que sabemos sobre el tanque y lo que están haciendo las autoridades para prevenir un posible desastre:

Las autoridades respondieron por primera vez el jueves a GKN Aerospace, en Garden Grove, por una liberación de vapor del tanque, dijo el viernes el jefe interino de bomberos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern. Uno de los tanques de la instalación se había sobrecalentado y activó una válvula de alivio y rociadores para enfriar el tanque, dijo.

Pero las válvulas del tanque estaban “atascadas” y la temperatura en el interior ha seguido aumentando, alcanzando hasta 32 grados centígrados, han dicho las autoridades. El “lugar feliz” del metacrilato de metilo es 10 Celsius, dijo el viernes el jefe de División de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange y comandante unificado del incidente, Craig Covey, señalando que el aumento de temperatura podría provocar una fuga o una explosión.

“En este momento, esto es una respuesta de emergencia. Esto aún no es una respuesta ambiental, y la magnitud de esa respuesta ambiental se determinará en función de lo que ocurra cuando ese tanque falle”, dijo Zeldin el domingo.

Las autoridades intentaban el sábado solidificar la sustancia química dentro del tanque desde el exterior hacia el interior, un proceso que el capitán de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Steve Concialdi, comparó con la congelación de un cubo de hielo.

“Básicamente se endurece primero por fuera, y por dentro todavía hay líquido hasta que se congela por completo, y eso es lo que esperamos que ocurra”, dijo Concialdi, pero advirtió que el proceso podría no tener éxito.

“Podrían ocurrir un par de cosas. … El tanque podría agrietarse y empezar a derramar esos 7.000 galones [26.500 litros] de sustancia química, o podría haber una explosión catastrófica”, dijo Concialdi a CNN el sábado, señalando que no están “seguros” de la temperatura exacta a la que el tanque podría encenderse o explotar.

“Dejar que esto simplemente falle y explote es inaceptable para nosotros. Nuestro objetivo es encontrar algo y no permitir que eso ocurra, no dejar que dañe a nuestra comunidad, no dejar que dañe a nuestro medio ambiente”, dijo Covey.

GKN pidió disculpas a los residentes y negocios evacuados en un comunicado el sábado y dijo que está trabajando con los servicios de emergencia y equipos de materiales peligrosos “para garantizar la seguridad de la comunidad local, nuestros empleados y todos los demás involucrados”.

“Estamos trabajando incansablemente con todos los expertos pertinentes para resolver esta situación de la manera más segura posible y de forma oportuna y estamos profundamente agradecidos por la continua pericia y dedicación de los servicios de emergencia del Condado de Orange”, continuó el comunicado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en el condado de Orange, diciendo que la seguridad de sus residentes es la máxima prioridad.

“Estamos movilizando todos los recursos estatales disponibles para apoyar a los equipos de respuesta locales y asegurarnos de que la comunidad tenga lo que necesita para mantenerse a salvo”, dijo Newsom en un comunicado.

La exposición al MMA puede causar náuseas, mareos e “irritación significativa” en los pulmones y las fosas nasales, dijo la responsable de Salud del Condado de Orange, la Dra. Regina Chinsio-Kwong. Pero los efectos en la salud de una posible explosión son impredecibles, ya que no hay muchos casos documentados de interacción humana con el químico, dijo.

El químico puede producir un aroma similar al de una fruta, aunque olerlo no significa que hayas tenido suficiente exposición como para presentar síntomas, dijo en otra actualización.

Los funcionarios dijeron que el químico no ha sido detectado en el aire, pero algunos residentes dijeron que han experimentado síntomas.

“Olvidé cerrar la ventana durante la noche del jueves, y me arrepiento”, dijo el residente de Stanton Van Ly, quien evacuó el viernes. “Me duele la garganta y el interior de la nariz, y mi esposa se sintió mareada la noche del viernes”.

Miguel Loo, quien vive con su prometida dentro de la zona de evacuación en la ciudad de Westminster, dijo a CNN el sábado que él y la madre de su prometida habían estado experimentando dolores de cabeza desde el jueves.

La EPA está liderando los esfuerzos de monitoreo del aire como parte del equipo de mando unificado, mientras que la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange está liderando la respuesta de salud pública, dijo a CNN el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

En una actualización la noche del sábado, Harry Allen, de la EPA, dijo que la agencia había desplegado 24 monitores estacionarios, que operan las 24 horas, y no han detectado ningún contaminante.

El aire debería ser seguro fuera de la zona de evacuación, dijo Chinsio-Kwong, instando a la gente a salir del área afectada.

Pero alrededor del 15% de las personas —o unos 6.000 residentes— del área de evacuación se habían negado a irse, dijo el viernes el jefe de la Policía de Garden Grove, Amir El-Farra.

La Cruz Roja el sábado por la noche abrió un nuevo refugio en Golden West College, en Huntington Beach, mientras otros tres ––uno en Fountain Valley, uno en La Palma y otro en Oceanview High School, en Huntington Beach–– se acercaban a su capacidad para estancias nocturnas.

También está abierto para los residentes desplazados un refugio en una escuela secundaria en la cercana Anaheim que es administrado por otra organización.

También se estaban ofreciendo tarifas con descuento en hoteles cercanos durante el fin de semana festivo.

El estado de emergencia permite a California desplegar recursos y autoridades adicionales de respuesta, incluido el uso de propiedades estatales y recintos feriales como refugios para evacuados si es necesario.

“La gente necesita salir de sus casas y entrar en un espacio seguro porque cuando esto explote, dependiendo de la dirección del viento, no podemos controlar el clima”, dijo Covey.

GKN Aerospace dice que su ubicación en Garden Grove es el “principal proveedor mundial de sistemas de transparencias militares y transparencias para aeronaves comerciales”. Los sistemas de transparencias para aeronaves incluyen cúpulas, parabrisas y ventanas.

Los problemas revelados en una inspección de noviembre de 2020 en la instalación de Garden Grove llevaron a un aviso de infracción y a que GKN Aerospace pagara casi US$ 1 millón en un acuerdo.

La inspección del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, o AQMD —una agencia regional de control de la contaminación— determinó que el sitio no había mantenido y conservado los registros requeridos que documentan sus emisiones de COV, que producen mala calidad del aire si se liberan en niveles dañinos, según la agencia.

Los inspectores también encontraron que GKN había operado equipos nuevos sin obtener un permiso, así como equipos existentes que no coincidían con la descripción del permiso, dijo la agencia. También modificó equipos con permiso sin solicitar un cambio de permiso, lo cual es requerido por la agencia, dijo el comunicado.

La empresa recibió dos avisos de cumplimiento —que exigían correcciones a los problemas reportados— en diciembre de 2020 y febrero de 2021, dijo la agencia, pero no cumplió. Eso llevó a un aviso de infracción, en abril de 2021, y a una sanción civil de aproximadamente US$ 900.000 pagada por GKN, dijo la agencia.

Desde la infracción, la agencia dijo que ha estado “trabajando estrechamente con GKN para ayudar a resolver estos problemas de permisos”. AQMD dijo que en marzo del año pasado se emitieron a GKN dos avisos más de cumplimiento solicitando registros operativos, así como solicitudes para registrar ciertos equipos y un cambio en la propiedad de la instalación.

Cuando se le pidió un comentario, GKN reiteró su declaración anterior sobre que está trabajando para resolver la situación actual en la instalación que llevó a evacuaciones, pero no abordó ningún problema previo.

CNN se ha puesto en contacto con GKN para recabar sus comentarios sobre la infracción anterior y el acuerdo alcanzado.

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Con información de Karina Tsui, Rebekah Riess y Sarah Dewberry, de CNN