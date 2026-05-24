Al menos 23 personas murieron y 71 resultaron heridas tras atentado cerca de estación de tren en Pakistán

Por Asim Khan y Sophie Tanno, CNN

Al menos 23 personas murieron y 71 resultaron heridas este domingo tras un atentado suicida cerca de una estación de tren en la ciudad paquistaní de Quetta, en el suroeste del país, mientras un tren pasaba por la zona.

El grupo separatista Ejército de Liberación Baluchi (BLA, por sus siglas en inglés), que exige la independencia del Gobierno central de Pakistán, se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Los hallazgos preliminares sugieren que la explosión fue causada por un atacante suicida, informó la policía.

Las operaciones de rescate y evacuación continuaban en el lugar, según Muhammad Zeeshan, integrante de los equipos de emergencia. Las autoridades acordonaron la zona mientras fuerzas de seguridad y equipos especializados investigan la naturaleza de la explosión.

Funcionarios de rescate dijeron que al menos 23 cadáveres fueron recuperados del lugar y que 71 pasajeros heridos fueron trasladados a hospitales. Las autoridades declararon emergencia en los hospitales de Quetta.

“Yo estaba justo al lado de las vías. Ni siquiera puedo creer cómo sobrevivimos”, dijo a Reuters un hombre que presenció la explosión. “La explosión fue enorme. Gracias a Dios, logramos salir con vida”.

El superintendente adjunto de Policía de la ciudad, Qadir Qambrani, dijo que la cifra de víctimas podría aumentar y añadió que se cree que más de 100 personas murieron o resultaron heridas, aunque las cifras siguen siendo verificadas mientras continúan las operaciones de rescate en el lugar del descarrilamiento.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, describió el ataque como una “atroz explosión con bomba”.

“Actos terroristas tan cobardes no pueden debilitar la determinación del pueblo de Pakistán”, escribió en X.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, visitó Quetta tras el ataque de este domingo y encabezó una reunión junto al gobernador de la provincia de Baluchistán, cuya capital es Quetta. Durante el encuentro, Naqvi expresó solidaridad con la población y afirmó que “bestias atacaron brutalmente a personas inocentes”.

La provincia de Baluchistán, rica en petróleo y minerales, ha registrado durante años episodios de violencia protagonizados por grupos separatistas. El Ejército de Liberación Baluchi (BLA, por sus siglas en inglés) ya se había atribuido anteriormente atentados con bomba y operaciones suicidas a gran escala en la región.

En febrero, el BLA se atribuyó atentados suicidas y ataques armados en Baluchistán que, según el Ejército de Pakistán, dejaron al menos 33 personas muertas.

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