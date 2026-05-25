¿Estratagema, apuesta arriesgada o fantasía? Es improbable que la medida más desconcertante de Trump respecto a Irán funcione

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Si la búsqueda de Donald Trump para encontrar una salida a la guerra con Irán no era ya lo suficientemente difícil, ha añadido un nuevo objetivo que amenaza con complicar enormemente la ya fragmentada situación política de Medio Oriente.

El presidente declaró el lunes que había pedido a Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania que se unieran al acuerdo que marcó el inicio de su primer mandato, conocido como los Acuerdos de Abraham, diseñado para forjar lazos históricos con Israel.

Esta sugerencia generó una nueva oleada de confusión mientras los negociadores estadounidenses e iraníes discutían sobre la redacción de un memorando de entendimiento propuesto que podría proporcionar un marco para las conversaciones de paz.

Pero es difícil creer que las condiciones políticas en estos estados, exacerbadas aún más por el papel de Israel en la guerra contra Irán, permitan incluso a los líderes autoritarios de los estados árabes y musulmanes ofrecer a Israel las concesiones que Trump desea.

Y la declaración de Trump de que incluso Irán podría unirse a los acuerdos en caso de un acuerdo de paz parece una fantasía que coincide con su visión anterior de una “Riviera de Medio Oriente” construida sobre las ruinas de Gaza.

“¡Guau, eso sí que sería algo especial!”, escribió Trump en las redes sociales el lunes sobre su nueva propuesta. “Este será el acuerdo más importante que cualquiera de estos grandes países, siempre en conflicto, firmará jamás”.

Es impensable que la República Islámica reconozca a su acérrimo enemigo, Israel, en un futuro próximo, y mucho menos considerando que sus incursiones acabaron con al líder supremo Alí Jamenei.

Y no hay ninguna posibilidad de que Israel contemple dar tal paso con un enemigo al que considera una amenaza existencial para el pueblo judío.

Además, cabe preguntarse sobre la capacidad de Trump para persuadir a sus aliados de que se alineen con él después de haber iniciado una guerra que ha destrozado la estabilidad regional y causado profundos daños económicos.

¿Qué podemos deducir de la nueva estrategia de Trump, que siguió a las conversaciones virtuales del fin de semana con líderes árabes y musulmanes sobre su iniciativa de paz con Irán?

Una explicación es que, a pesar de la decepción de una guerra inconclusa que ha mermado su popularidad en el país, no ha renunciado a sus ambiciosos planes para la transformación de Medio Oriente.

Un periodo de reconciliación y la ampliación de los vínculos económicos, políticos y culturales son vitales para cualquier esperanza de erradicar el veneno histórico que convierte cada guerra en precursora de la siguiente.

Pero también es evidente que este no es el momento oportuno.

Cualquier creencia genuina en sentido contrario por parte de Trump provocaría serias dudas sobre su comprensión de la realidad actual en la región.

Y esto no sería nuevo: ha sido un problema recurrente que lo llevó a subestimar a Irán como adversario militar y, aparentemente, a suponer que su régimen caería rápidamente.

Pero Teherán permanece inquebrantable. El comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en el área metropolitana de Teherán, por ejemplo, afirma ahora que su país es más fuerte que el primer día de la guerra, según la agencia de noticias semioficial Fars.

Podría tratarse de una estrategia política. Una posibilidad es que Trump esperara ofrecer incentivos a los israelíes —en forma de importantes beneficios en materia de seguridad— para que aceptaran un acuerdo con Irán que probablemente sería impopular en el Estado judío.

O quizás buscaba apaciguar a los halcones republicanos que el fin de semana se preguntaron abiertamente si iba a ceder ante Irán en un acuerdo marco que probablemente no logre avances significativos a corto plazo en cuestiones nucleares cruciales.

Sin embargo, los críticos de Trump podrían concluir que busca llenar el ambiente con otra publicación en las redes sociales, ya sea para desviar la atención del tortuoso ritmo de las conversaciones con Irán o para presentarse como alguien que busca otra victoria memorable después de una guerra que frustró sus expectativas de un triunfo rápido y aplastante.

Muchos estados árabes del Golfo tienen ahora mismo prioridades más importantes que preocuparse por su futura relación con Israel.

El conflicto, que algunos estados no deseaban, ha perjudicado gravemente el modelo de negocio y la estabilidad de las naciones del Golfo que intentaban reinventarse como oasis para los occidentales adinerados.

La economía de la región se ha visto debilitada por el cierre del estrecho de Ormuz, una posibilidad que todos los expertos en política exterior preveían, pero que tomó por sorpresa al equipo de Trump.

Cuando termine la guerra, estos aliados de Estados Unidos se enfrentarán a un nuevo escenario que podría incluir un Irán más inestable y agresivo.

Es posible que revisen sus estrategias de seguridad nacional tras haber sido blanco de ataques con drones y misiles iraníes durante su alianza con Washington y las fuerzas armadas estadounidenses.

La necesidad de estructuras regionales podría prevalecer sobre los nuevos acuerdos con Israel.

Y Trump está pidiendo a los estados árabes que den un paso impopular. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es muy impopular entre su pueblo, en parte debido a obstáculos políticos que se remontan a antes de la guerra con Irán.

Arabia Saudita, por ejemplo, ha dejado claro desde hace tiempo que su adhesión a los Acuerdos de Abraham estaría condicionada al establecimiento de un camino hacia la creación de un Estado palestino.

Esto parece más lejano que nunca tras la muerte de decenas de miles de civiles en Gaza durante la ofensiva israelí posterior a los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamas contra civiles israelíes.

Las continuas operaciones israelíes en el enclave y la violencia de los colonos extremistas en Cisjordania han reducido aún más el margen de maniobra política para el compromiso.

Israel está demostrando que cree que mantener su seguridad será una tarea perpetua, una postura que tensará aún más la política regional.

El lunes, por ejemplo, anunció que planea intensificar las operaciones contra Hezbollah en el Líbano, una medida que, según afirma, fue coordinada con Estados Unidos.

“Muchas de las percepciones regionales sobre Israel no son nada halagadoras”, declaró Hasan Alhasan, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, a Becky Anderson de CNN en CNN International el lunes.

“Creo que muchos países de la región consideran que las acciones de Israel son sumamente peligrosas y desestabilizadoras”, declaró Alhasan desde Bahréin. “Israel fue uno de los dos principales actores que iniciaron esta guerra regional, y creo que cada vez más países se unen para contrarrestar la agresividad estratégica de Israel en la región”.

El analista militar de CNN, Cedric Leighton, coronel retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU., describió el plan de Trump como, en muchos sentidos, una mera ilusión.

En CNN News Central, afirmó que “tiene sentido desde un punto de vista estratégico lograr que Irán se una a nuestro bando, algo que forma parte de los objetivos de Trump. Pero aún no hemos llegado a ese punto”.

Leighton añadió: “Y ciertamente, lograr que las naciones árabes acepten formar parte de los Acuerdos de Abraham y reconozcan a Israel en este momento en particular, eso podría ser un objetivo demasiado ambicioso”.

La celebración de elecciones generales en Israel a finales de este año también hace improbable que Arabia Saudita u otros estados que desconfían de la coalición de extrema derecha de Netanyahu firmen nuevos acuerdos, incluso si termina la guerra con Irán.

Los Acuerdos de Abraham se firmaron en 2020 entre Israel y cuatro estados árabes (Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán) y fueron considerados por los asesores de Trump como uno de los grandes logros de su primer mandato.

Trump siempre ha contemplado la posibilidad de ampliar los acuerdos, y esto parecía factible al comienzo de su segundo mandato, cuando su equipo negoció un alto el fuego en Gaza y elaboró ​​planes, hasta ahora no realizados, para consolidar una paz permanente.

Pero la idea de una expansión masiva de los Acuerdos de Abraham, cuando la parte estadounidense aún no ha logrado la apertura del estrecho, y mucho menos ha resuelto la cuestión del programa nuclear iraní, parece casi absurda.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, han perseguido durante mucho tiempo objetivos ambiciosos en Medio Oriente y Ucrania, pero hasta ahora no los han logrado, lo que ha llevado a los críticos a cuestionar la conveniencia de enviar a dos magnates empresariales a resolver complejos problemas diplomáticos.

Su relativo fracaso ha socavado la premisa central de la presidencia de Trump: que es un negociador magistral y un artífice histórico de acuerdos, capaz de conseguir avances que habrían sido imposibles para presidentes anteriores.

Este podría ser otro caso en el que Washington adopta posturas que parecen lógicas o posibles desde el hemisferio occidental, pero que se desmoronan al entrar en contacto con Medio Oriente.

Esto no es solo un fallo de la administración Trump. Ha sido una deficiencia de la política estadounidense durante gran parte del siglo XXI, incluso en Iraq y Afganistán.

La impracticabilidad de la estrategia se refleja en la inclusión de Pakistán en la lista de Trump.

Unirse a los Acuerdos de Abraham requeriría un cambio radical en una nación musulmana con una situación política ya de por sí inestable.

Si bien Islamabad ha intentado congraciarse con Trump, nunca ha reconocido oficialmente a Israel ni tiene planes públicos de hacerlo.

El presidente admitió que varias naciones de su lista podrían tener razones para no unirse.

Una fuente cercana al asunto declaró a Jennifer Hansler de CNN que Trump alentó a los estados árabes y musulmanes a unirse, pero no lo puso como condición para ningún acuerdo con Irán.

En cualquier caso, cabe preguntarse si, tras haber iniciado una guerra que ha empañado el poder y la influencia estadounidenses, sus peticiones realmente importan.

“No está del todo claro qué logros tiene el propio presidente Trump, en cuanto a su trayectoria en la dirección o gestión de esta guerra, para sentirse con la autoridad de imponer tal exigencia a los países de la región”, señaló Alhasan.

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