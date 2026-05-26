Cómo una demócrata a la que el partido reprendió por antisemita llegó a la segunda vuelta de Texas

Por Arit John, CNN

Maureen Galindo, terapeuta sexual y defensora del derecho a la vivienda, tomó por sorpresa a los demócratas al quedar en primer lugar en las elecciones primarias del 3 de marzo para el 35º Distrito Congresional de Texas, a pesar de haber gastado solo unos pocos miles de dólares en su campaña.

Esa sorpresa se transformó rápidamente en alarma cuando su uso de tropos antisemitas —en críticas a Israel y a su rival en las primarias, Johnny García, cuya candidatura para un escaño en la Cámara de Representantes ha sido respaldada por un grupo proisraelí— captó la atención nacional, suscitando una condena generalizada por parte de miembros de ambos partidos.

Ahora, la segunda vuelta electoral de este martes se ha convertido, para muchos, en un referéndum sobre los comentarios de Galindo y en una prueba para determinar si los demócratas a nivel nacional lograrán detenerla en un momento de creciente sentimiento antiisraelí dentro de la base del partido. Gracias, en parte, a un gasto de casi un millón de dólares proveniente de misteriosos super PACs, los demócratas se enfrentan a la posibilidad de que Galindo gane la nominación; un desenlace que, según teme el partido, podría poner en riesgo sus posibilidades en el distrito y vincularlos a una retórica que ellos mismos han denunciado.

“Ella no refleja los valores de los demócratas y, ciertamente, no representa los valores de San Antonio”, afirmó Laura Barberena, estratega demócrata radicada en la localidad.

Galindo, quien niega que sus comentarios sean antisemitas, ha atribuido su éxito en la primera ronda de las primarias al apoyo de las bases. Según documentos recientes presentados ante la Comisión Federal Electoral, la candidata recaudó apenas US$ 5.344,50 hasta finales de marzo, una fracción de lo que obtuvieron otros candidatos.

Los demócratas de Texas, por el contrario, señalan la afluencia de votantes poco habituales que se vieron atraídos por la competitiva primaria para el Senado de EE.UU. entre el representante estatal James Talarico y la representante federal Jasmine Crockett.

“Eso atrajo a muchos votantes de primarias demócratas atípicos que tal vez no estaban tan informados”, comentó Bert Santibañez, estratega demócrata con sede en San Antonio. “Recorren la papeleta, ven a Maureen Galindo —un nombre de pila femenino y un apellido latino— y eso les basta para darle su voto”. (Galindo tiene un apellido de origen español, pero se ha descrito a sí misma como blanca).

Los demócratas confían en que acuda a la segunda vuelta un grupo de votantes más reducido, pero mejor informado, en comparación con el electorado de las primarias que respaldó a Galindo frente a García por un estrecho margen de poco menos de 1.200 votos. “En marzo, la gente no tenía mucha conciencia de sus declaraciones y opiniones más controvertidas. Ahora sí la tiene”, afirmó Katherine Fischer, directora ejecutiva del Texas Majority PAC, quien señaló que García es un candidato más sólido. “Si uno se postula a un cargo público, siempre existe una posibilidad, pero creo que a estas alturas la situación es difícil para ella. Y espero que así sea”.

Gran parte de la presencia de Galindo en las redes sociales previa a las elecciones primarias se centró en la política de vivienda y en la crítica al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hizo publicaciones sobre su oposición a un plan para financiar un nuevo complejo de estadios para los San Antonio Spurs y afirmó que apoyaría el juicio político contra el presidente Donald Trump y los miembros de su administración, así como el enjuiciamiento de los agentes de ICE. Algunas de sus publicaciones se basaron en su experiencia como terapeuta matrimonial y familiar, ofreciendo a sus seguidores pautas sobre cómo regular su sistema nervioso.

Sin embargo, incluso antes de la votación del 3 de marzo, ya existían indicios de que estaba yendo más allá de la mera crítica a Israel, adentrándose en tropos antisemitas y teorías conspirativas. En diciembre, escribió que no aceptaría el “dinero manchado de sangre” de Israel y, en enero, declaró que “el liderazgo eclesiástico judío posee un poder económico y político (y mediático) dominante que es muy real, perjudicial y que debe ser señalado y criticado”.

No cambió de rumbo cuando avanzó a la segunda vuelta electoral. Durante una entrevista con Texas Public Radio a principios de este mes, afirmó que Estados Unidos está siendo ocupado por Israel.

“Quizás Johnny García y otros que lo apoyan —o cualquier persona que reciba el respaldo de Israel— deberían ser juzgados por traición”, dijo, y añadió: “No obstante, me preocupa profundamente el genocidio que está perpetrando Israel y la posibilidad de que intenten traerlo también a este país”. (Israel ha negado las acusaciones, incluidas las formuladas por una comisión de la ONU, de haber cometido genocidio contra los palestinos en Gaza tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023).

Sus declaraciones captaron la atención nacional la semana pasada, después de que publicara en la cuenta de Instagram de su campaña que, de ser elegida, transformaría un centro local de detención del ICE en una “prisión para sionistas estadounidenses y exoficiales de ICE acusados ​​de tráfico de personas”.

Galindo ha refutado las acusaciones de que pretende recluir a personas judías en centros de detención. En un comunicado emitido la semana pasada, afirmó que su “propuesta para el Centro de Detención de Karnes NUNCA estuvo dirigida a los sionistas judíos, sino a los sionistas MULTIMILLONARIOS, independientemente de su religión. Si han realizado negocios relacionados con materiales para un Estado carcelario genocida, o si existen pruebas de pedofilia derivadas de los archivos de Epstein, deben ser llevados a juicio”.

Al ser consultada sobre la reacción generada por su campaña, Galindo remitió a un comunicado similar publicado en su sitio web.

A pesar de la fuerte reacción en su contra, hay quienes en el estado sostienen que Galindo aún podría ganar las primarias del martes, complicando aún más las esperanzas de los demócratas de retener este escaño tradicionalmente demócrata. El año pasado, los republicanos de Texas rediseñaron el 35º Distrito Congresional —que la vicepresidenta Kamala Harris ganó por un margen de 34 puntos—, transformándolo en un distrito que, según un análisis de CNN, habría votado a favor de Trump por 10 puntos en 2024.

Quienquiera que gane la segunda vuelta electoral del martes se enfrentará al representante estatal John Lujan, un moderado que logró arrebatar un escaño legislativo a los demócratas, o al veterano de la Fuerza Aérea Carlos De La Cruz, quien cuenta con el respaldo de Trump.

Diversos grupos demócratas a nivel nacional han brindado su apoyo a García, quien ha servido durante mucho tiempo como ayudante del sheriff en el condado de Bexar. El BDA PAC, un grupo vinculado a la centrista “Blue Dog Coalition” de la Cámara de Representantes, ha invertido cerca de un millón de dólares para impulsar la candidatura de García. Esta cifra incluye una inversión de US$ 300.000 realizada antes de las primarias del 3 de marzo. García también ha recibido el respaldo de la organización “Democratic Majority for Israel” (Mayoría Demócrata por Israel), que le otorgó su apoyo formal en el mes de febrero.

García, quien en marzo quedó en un ajustado segundo lugar detrás de Galindo, afirmó que si los votantes hubieran estado al tanto de los comentarios de ella antes de las elecciones primarias, el resultado habría sido diferente.

“Esto demuestra que, mientras ella se reafirma en su retórica, nosotros debemos redoblar nuestros esfuerzos para asegurar la victoria en esta contienda, pues hay muchísimo en juego”, declaró.

John Lira, quien ocupó el cuarto lugar en las primarias demócratas para el Congreso, reveló que él, Galindo y una tercera candidata —Whitney Masterson-Moyes— habían acordado que, si alguno de ellos lograba avanzar a una segunda vuelta electoral frente a García, los otros dos brindarían su respaldo a dicho candidato. Lira cumplió su parte del acuerdo después de que Galindo obtuviera el primer lugar; sin embargo, retiró su respaldo una vez que The New York Times publicó un artículo de opinión, el 11 de mayo, en el que se detallaban los comentarios antisemitas realizados por Galindo.

“Sé lo que implica el liderazgo, sé cómo debe comportarse un líder y sé qué cosas no debe decir”, afirmó. “Ningún líder público, bajo ninguna circunstancia, debería estar diciendo las cosas que está diciendo Maureen”.

Lira, quien se postuló como candidato moderado, señaló que, en el momento en que decidió respaldar a Galindo, desconocía el verdadero alcance de los comentarios que ella había realizado en relación con Israel y el sionismo. Dijo que condenaba sus declaraciones, pero señaló que existía la posibilidad de que ella ganara el martes si los votantes la perciben como la única candidata crítica con Israel.

“Ella ofrece a esa gente un grito de movilización”, afirmó. “Aunque tal vez no coincidan con ella en el grado máximo que promueve o al que apunta su retórica, podrían decir: ‘Sabes qué, al menos ella está alzando la voz’”.

Brian Romick, presidente del PAC Democratic Majority for Israel, sostuvo que los votantes del distrito no están centrados en debatir la política relativa a Israel.

“En las elecciones reales y en los escaños indecisos que necesitamos ganar, la gente quiere hablar sobre la asequibilidad de la vida y sobre poner freno a los excesos de Trump, no sobre campos de internamiento antisemitas”, declaró.

Tali deGroot, vicepresidenta de estrategia política y digital de J Street —una organización judía progresista—, afirmó que los votantes sí desean que sus líderes exijan rendición de cuentas a Israel. No obstante —añadió—, también son capaces de distinguir entre las críticas legítimas al gobierno israelí y los comentarios “llenos de odio” e “inaceptables” de Galindo.

“La base demócrata quiere ver a sus representantes electos alzando la voz con mayor claridad moral y valentía contra aquellos actos del gobierno israelí que, a la vista de todos, resultan inhumanos e injustos para los palestinos”, señaló. “Sigo confiando en la base demócrata y en los votantes, y sé que nuestra comunidad no acudirá a las urnas para votar por candidatos de este tipo”.

Los comentarios de Galindo le han hecho perder el apoyo incluso de antiguos aliados. Track AIPAC, un grupo que se opone al lobby proisraelí, retiró la semana pasada su respaldo a Galindo, afirmando que su llamamiento a encarcelar a los sionistas estaba “fundamentalmente en contra del compromiso de nuestra organización con la justicia y el debido proceso”.

Sin embargo, desde que obtuvo el primer lugar en las primarias del 3 de marzo, Galindo se ha beneficiado de casi un millón de dólares en apoyo proveniente de Lead Left, un super PAC que la ha promocionado —mediante envíos postales y anuncios televisivos— como una progresista dispuesta a enfrentarse a ICE. Líderes demócratas a nivel nacional sostienen que dicho PAC constituye un esfuerzo republicano para interferir en las primarias del Partido Demócrata.

Si bien Lead Left afirma que “se opone a los extremistas MAGA que pretenden infectar a nuestro país con la agenda de Donald Trump”, el medio Punchbowl News informó que, anteriormente, el sitio web del grupo incluía en sus metadatos enlaces a una plataforma republicana de recaudación de fondos. Asimismo, el grupo ha intervenido en las primarias demócratas de Nebraska y Pensilvania para respaldar a candidatos que el partido a nivel nacional considera menos competitivos.

Este super PAC, que se registró ante la Comisión Federal Electoral el mes pasado, aún no ha revelado la identidad de sus donantes y ofrece información limitada en su sitio web. Lead Left no respondió a las solicitudes de comentarios.

“Nos preocupaba moderadamente la energía que ella generaba sobre el terreno”, comentó Romick. “Nuestra preocupación no se volvió grave hasta que descubrimos que los republicanos la están apuntalando”.

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