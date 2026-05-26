El legado de Gustavo Petro en Colombia, entre la popularidad, la retórica y las promesas incumplidas

Análisis por Fernando Ramos, CNN en Español

Agustina Viracachá espera desde hace cuatro meses una cita para ser atendida por un especialista en su Entidad Prestadora de Salud (EPS). Varias veces madrugó para ir al hospital y rogar que le asignen un turno porque ni por teléfono ni por el sitio web le solucionan su caso. Agustina tiene fuertes jaquecas, sufre de asma crónica y cada vez se siente peor. A los 77 años, teme que su salud se deteriore antes de conseguir acceso a un médico que le diagnostique el estado de su enfermedad y le recete las medicinas necesarias.

Como Viracachá, miles de colombianos han sido testigos directos del deterioro de la prestación de los servicios de salud. La preocupación por la crisis del sistema de salud es uno de los temas que los colombianos ponen como prioridad en las encuestas y sondeos de opinión sobre las elecciones presidenciales. Y también es, junto con la imposibilidad de aplacar la violencia, una de las principales deudas de la administración del Gobierno de Gustavo Petro, que, con las elecciones del domingo próximo, empieza a transitar su etapa final.

“Yo ya estoy perdiendo las esperanzas de que me atiendan. La última cita fue en octubre del año pasado y desde entonces me he ido sintiendo muy mal. Además, me duele una pierna y ya casi no puedo caminar”, cuenta Viracachá a CNN. “Y las medicinas no me las entregan en las farmacias en donde antes me las daban. Yo vivo sola y dependo de la pensión que me dejó mi esposo. Y no me alcanza para comprar las medicinas que necesito de mi bolsillo”.

Hay pacientes que prácticamente agonizan a las puertas de clínicas y hospitales, como en el caso de Kevin Acosta, un niño de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, sostiene que el problema está en los fondos que el Gobierno le adeuda a las EPS, que el presupuesto no alcanza y que muchas instituciones que prestan el servicio están al borde de la quiebra o han tenido que cerrar.

“Hay muchas diferencias en el tema de cómo debe ser la reforma. Este Gobierno ha hecho varios intentos. Ya cumplimos más de tres años en debates de reformas al sistema de salud. Dos reformas que han sido negadas por improcedentes por el congreso y en estos momentos sigue en debate esa reforma, pero en estado zombi”, dice Giraldo a CNN. “Nadie sabe cuál va a ser su futuro. Pero lo cierto es que sea esta que presentó el Gobierno u otra que presente el que llegue, hay que hacerla. Es impostergable, necesaria y urgente para que el sistema de salud salga de cuidados intensivos”.

El Gobierno señala como responsable de la crisis a las EPS y dice que muchas han hecho mal uso de los recursos que se les destina para subsidiar el sector de la salud.

Petro defiende públicamente su idea de una reforma a la salud que dependa más del Estado y no de EPS privadas, y que cimente un sistema más preventivo y enfocado en las regiones más apartadas del país.

“Una cosa es el estado financiero de las EPS, que todas son privadas, excepto tres, y otra cosa es el estado de salud del pueblo colombiano. Yo entiendo que la prensa tradicional de Colombia ha confundido los dos conceptos. El estado de salud de la gente se mide en tasas de morbilidad y tasas de mortalidad”, dijo Petro, en una entrevista en Caracol Radio el 20 de mayo.

Pero la de la salud es apenas una de las reformas que Petro no logró pasar en el Congreso. En sus promesas de campaña también estuvieron la reforma a la justicia, al sistema electoral, una reforma política y una reforma agraria, entre otras iniciativas que naufragaron en el legislativo.

“El presidente Petro no hizo una revolución porque, en este país, todas esas reformas que él trató de hacer se las frenaron por las extralimitaciones que planteaban. Y la constitución vigente permite hacer todas las transformaciones que Petro quiso. Lo que pasa es que lo hizo mal”, dijo a CNN Pedro Viveros, analista político.

“Él comenzó el Gobierno de manera abierta, incluyó sectores de diversas corrientes políticas y logró sacar leyes importantes, incluyendo una reforma tributaria. Y de repente un día rompió la coalición y decidió gobernar solo con su grupo ideológico de izquierda. Y eso le quitó las mayorías necesarias en el congreso para sacar adelante sus iniciativas de reformas sociales, económicas y políticas”, aseguró Viveros.

Algunos analistas destacan avances en temas sociales, como en la aprobación de la reforma laboral, que dio mayores garantías a los trabajadores y reivindicó derechos como el pago de las horas extras, a pesar del hundimiento de las otras iniciativas que no lograron consenso en el congreso de la república.

“Poner sobre la agenda nacional el tema social es un logro de Gustavo Petro, aunque se haya quedado a medias en todas esas reformas ambiciosas que presentó al comienzo de su mandato”, manifestó el analista político y columnista del diario El Heraldo Óscar Montes, en conversación con CNN.

Otros expertos consideran que éste ha sido un Gobierno de izquierda que muy poco se diferencia de los gobiernos de derecha o de centroderecha que ocuparon la Casa de Nariño en el pasado.

“Hay mucha polarización. Y realmente esa polarización fue todo lo que pasó en Colombia. En Colombia no cambió nada de fondo, pero sí cambiaron cosas que la gente no nota. Esta fue una batalla simbólica, una batalla lingüística”, afirma el politólogo y analista Hernando Gómez Buendía.

Los escándalos de corrupción que salpican a varios de sus exfuncionarios, incluyendo ministros y directivos de departamentos administrativos de la presidencia de la república, y las investigaciones a la financiación de su campaña no han sido ajenos al que el mismo Petro llamó ‘Gobierno del cambio’. Ahora, el mandatario promueve la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, según dice, para acabar con estos problemas endémicos en el estado.

“Fueron cuatro años de un Gobierno atacando a todos los poderes en Colombia. Peleó con los expresidentes, con los periodistas, con los gremios. Era el presidente de la república, elegido democráticamente, como jefe de la oposición. Gustavo Petro gastó cuatro años haciendo oposición. Y fue una oposición con gran fuerza retórica, mucho discurso. Mucho ruido y pocas nueces”, concluye Gómez Buendía.

El mandatario, sin embargo, se ufana de tener una aprobación significativa a su gestión en algunas mediciones de opinión. Lo que para muchos analistas es el capital político con el que cuenta el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido de Gobierno Pacto Histórico.

“Le agradezco al pueblo colombiano, a punto de alcanzar el final de mi mandato, que la gestión de mi Gobierno sea evaluada favorablemente por el 55% de la población. Solo López Obrador ha superado ese porcentaje al final de su Gobierno. Me retiro agradecido y reconocido. Hay que profundizar y continuar el proyecto humano y progresista que hemos desarrollado”, dijo Petro en un mensaje en su cuenta oficial en X el 18 de mayo, citando los resultados de una encuesta.

A pesar del optimista balance de Petro, el primer Gobierno de izquierda en la historia contemporánea de Colombia se encuentra en una compleja encrucijada, donde el relato transformador choca de frente con preocupantes variables macroeconómicas, el resurgimiento de la violencia en las regiones y escándalos institucionales que han minado su gobernabilidad.

Luis Fernando Mejía, exdirector del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo) cree que el próximo presidente o presidenta va a tener muchos retos que pueden complicar su gobernabilidad. “Va a encontrar un país con unas finanzas públicas tremendamente deterioradas. Es decir, con una muy poca posibilidad de poder llevar a cabo una plataforma programática para la cual ese presidente o presidenta fue elegido”.

“Y hay dos elementos que pueden dar la gravedad de la situación fiscal en términos históricos: uno es el tamaño del déficit fiscal que está cercano al 6,5% del Producto Interno Bruto, que históricamente era del 3,5 por ciento. El segundo punto tiene que ver con que esto es inédito, en una economía que crece un poco por encima del 2%. Y eso da cuenta de la gravedad de la situación fiscal que deja Petro y que deberá enfrentar el próximo gobierno”, sostuvo Mejía en diálogo con CNN.

En materia de transición energética, otro de los pilares de las promesas de Petro, la situación también es compleja. La consigna de disminuir la dependencia de los hidrocarburos redujo la inversión extranjera directa en el sector minero-energético, sin que el país contara con una infraestructura de reemplazo, restándole valiosas regalías al presupuesto nacional a través de la estatal empresa de petróleos, Ecopetrol.

Como contraste positivo, el Gobierno exhibe una reducción histórica de la deforestación amazónica, en torno al 40%, y el éxito diplomático de haber acogido la COP16 en Cali en 2024. El balance del Gobierno de Petro evidencia, según los analistas consultados por CNN, la distancia entre la retórica del activismo político y la complejidad de la administración del Estado.

Si bien se registran avances sectoriales en gratuidad de educación superior, entrega de tierras para que los campesinos las cultiven y puedan mantener un sustento familiar y métricas de conservación ambiental, el balance global se ve ensombrecido por la inestabilidad fiscal, la parálisis de los servicios de salud intervenidos y una violencia rural persistente.

Se suma, a su vez, el crecimiento de los cultivos ilícitos. Colombia es el principal productor mundial de cocaína, representando casi dos tercios de la producción total del alcaloide, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La diferencia en el enfoque de la guerra contra las drogas de la administración del presidente Donald Trump y su homólogo Petro ha estado en el centro del debate y generado diversos desencuentros entre los mandatarios. Quien llegue a reemplazar a Petro el 7 de agosto deberá reformular las relaciones diplomáticas entre los dos países para enfrentar un enemigo en común: el narcotráfico.

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