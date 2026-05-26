Intérprete que ayudaba a los migrantes a navegar el tribunal de inmigración fue detenida por DHS

Por Zoe Sottile, CNN

Como intérprete judicial en el sistema migratorio de Texas, el trabajo de Meenu Batra era asegurarse de que los migrantes entendieran los procedimientos del tribunal de inmigración: lo bueno y lo malo.

En marzo, Batra conoció el otro lado del sistema migratorio cuando fue detenida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), tras décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos.

Batra, madre de cuatro ciudadanos estadounidenses que pasó a interpretar en otros tribunales después de años trabajando en cortes de inmigración, estuvo detenida durante más de seis semanas, una experiencia angustiante de la que asegura que todavía se está recuperando.

Llegó a EE.UU. en 1991, dijo, como una frágil joven de 18 años traumatizada por el asesinato de sus padres durante una ola de violencia contra los sijes en India. Se reunió con sus hermanos mayores, que ya vivían en Estados Unidos, y solicitó asilo.

Batra se negó a dar detalles sobre cómo ingresó a EE.UU., pero recibió una orden final de deportación de un juez de inmigración en 2000, durante el Gobierno de Bill Clinton, según DHS, su abogado y el fallo de un juez en su caso actual. Sin embargo, ese mismo día recibió una suspensión de deportación, una protección legal similar al asilo que establece que no puede ser deportada a India. El Gobierno nunca apeló esa decisión y ella fue liberada. Desde entonces, pasó los últimos 25 años sin interacciones formales con las autoridades migratorias, según dijo.

Eso cambió el 17 de marzo, cuando fue detenida en un aeropuerto mientras viajaba para interpretar punjabi en un juicio en Milwaukee.

DHS calificó a Batra como una “extranjera ilegal” y dijo que fue arrestada durante una “operación de control focalizada”.

“Seguiremos luchando por la deportación de extranjeros ilegales que no tienen derecho a estar en nuestro país”, dijo un portavoz de la agencia en un comunicado al ser consultado sobre el caso de Batra.

El Gobierno de Trump ha dicho reiteradamente que sus funcionarios están enfocados en deportar a “lo peor de lo peor”, migrantes con antecedentes penales graves. Pero la amplia campaña de deportaciones del presidente Donald Trump también ha llevado a que personas sin antecedentes penales o con delitos menores sean detenidas durante semanas o deportadas. Muchos de ellos han pasado años construyendo vidas, carreras y familias en EE.UU., como Batra, quien, según su abogado, no tiene antecedentes penales.

Batra dijo que su experiencia bajo custodia le dio una comprensión aún más profunda de lo que enfrentan los migrantes en el sistema judicial estadounidense. Durante su detención, aseguró que luchó por ayudar a otros detenidos a entender sus derechos legales y defenderse por sí mismos.

Ahora espera que su experiencia ayude a visibilizar a las personas comunes detenidas por DHS y “cómo estamos negando derechos humanos básicos a personas que han sido y son parte de esta sociedad y este país”.

“Solo espero que esto ayude a llamar la atención sobre quienes no tienen voz”, dijo.

Batra llegó a EE.UU. como muchos inmigrantes: con la esperanza de una vida mejor.

En 1984, la primera ministra de India, Indira Gandhi, fue asesinada por dos guardaespaldas sijes. El asesinato provocó pogromos organizados contra los sijes en todo el país. Los padres de Batra estuvieron entre las personas que murieron, según contó.

“Simplemente me quedé paralizada”, dijo sobre los asesinatos. Cuando llegó a EE.UU., “estaba dejando todo lo que me era familiar, mis amigos. No tuve muchas oportunidades de despedirme de muchos de ellos”.

Batra pasó algunos años viviendo en la costa este antes de mudarse a Texas en 2002. Fue en el estado de la Estrella Solitaria donde aprovechó por primera vez sus habilidades lingüísticas y comenzó a trabajar como intérprete. Vivía a solo 30 minutos de la frontera entre EE.UU. y México, donde había varios centros de detención de DHS y, descubrió, una necesidad de intérpretes de idiomas del sur de Asia.

Sus primeras experiencias trabajando en tribunales de inmigración fueron tan desconcertantes que consideró renunciar de inmediato. “Tienes que pasar por seguridad. Siempre era algo que generaba nervios”, dijo. “Y luego ves llegar a los detenidos. A veces están encadenados. Y te preguntas: ‘¿Por qué están encadenados?’”.

Pero con el tiempo comprendió la importancia de asegurarse de que los migrantes pudieran entender los procedimientos y participar de manera significativa en sus propios casos. “Siempre era satisfactorio cuando podía darles buenas noticias”, dijo.

Según contó, se convirtió en la única intérprete judicial certificada de hindi, punjabi y urdu en todo Texas e interpretó en innumerables casos migratorios antes de pasar a trabajar en tribunales distritales y estatales, poco antes de que Trump asumiera su primer mandato. Su trabajo como intérprete le inculcó un profundo respeto por el sistema judicial estadounidense, dijo, una sensación de que “hay una forma correcta de hacer las cosas, y eso es exactamente lo que he intentado hacer durante 35 años”.

Cuando Batra fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Valley, en Harlingen, Texas, dijo que sintió que caía “en un agujero negro”.

El “miedo” y la “parálisis” recorrieron su cuerpo cuando un agente le pidió salir de la fila de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y más tarde la esposó fuera del aeropuerto.

También pensaba en el juicio con jurado en Milwaukee para el que había sido contratada como intérprete: “Nunca antes había llegado tarde a mi trabajo y ahora voy a faltar”, recuerda haber pensado. La escasez de intérpretes certificados de idiomas del sur de Asia en EE.UU. suele llevar a Batra a viajar fuera del estado por trabajo.

Hasta que llegó al centro de detención, mantenía la esperanza de que “todo esto fuera solo un gran error”, de que los agentes revisarían su identificación Real ID y sus documentos de autorización de trabajo y la dejarían ir.

En cambio, fue procesada en el centro de detención El Valle, en Raymondville, Texas, donde pasó 45 “largos y extraños días”.

El abogado de Batra, Deepak Ahluwalia, dijo que creía que ella fue identificada en el aeropuerto a partir del manifiesto del vuelo. Citó una revisión de Reuters sobre datos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que encontró que TSA compartió más de 31.000 registros de viajeros con ICE para controles migratorios, lo que derivó en más de 800 arrestos. DHS no respondió las preguntas de CNN sobre si TSA compartió la información de Batra con ICE, pero reiteró que ella fue identificada por estar en EE.UU. “ilegalmente”, destacando esa palabra en negrita en su respuesta.

El proceso de ser arrestada, procesada y detenida fue “humillante”, dijo Batra.

“Uno se siente cada vez más pequeño con cada momento. Incluso mucho antes de estar en una celda, ya empiezas a sentirte encarcelada”.

Como hablaba inglés con fluidez y entendía las leyes migratorias por sus años trabajando como intérprete judicial, Batra dijo que se veía a sí misma como una persona con “privilegios” dentro del centro de detención, con la responsabilidad de ayudar a otros detenidos a entender sus derechos y defenderse. Algunos detenidos llevaban años tras las rejas, dijo.

Debido a que recibió una suspensión de deportación hacia India, Batra dijo que tenía miedo de ser deportada a un país afectado por conflictos con el que no tenía vínculos, como Sudán del Sur o Congo, países a los que EE.UU. ha deportado personas.

Un juez federal determinó en febrero que la práctica del Gobierno de realizar deportaciones a terceros países era ilegal. El Departamento de Estado, que negocia acuerdos para que países acepten deportados desde EE.UU. hacia terceros países, ha defendido ampliamente esta práctica, según The Associated Press.

En los días posteriores a su detención, Batra llamó a su hija adulta, una difícil inversión de su rol habitual como madre soltera que se enorgullecía de brindar apoyo y estabilidad a sus hijos. Su hija contrató rápidamente a un abogado de inmigración para luchar por la liberación de su madre. El equipo legal presentó el 26 de marzo un recurso de hábeas corpus, una forma de alivio legal cuyo uso se ha disparado en los casos migratorios desde que Trump volvió al poder.

El juez federal Rolando Olvera concedió el 30 de abril la solicitud de Batra para una orden de restricción temporal y ordenó a DHS liberarla y no volver a detenerla “hasta que le hayan proporcionado una notificación de las razones de una nueva detención y la oportunidad de responder”.

El juez escribió que Batra “fue arrestada y detenida sin una razón discernible, sin ningún cambio identificado en las circunstancias que afectara la probabilidad de deportación”.

Batra dijo que no creyó realmente que estaba libre hasta que su hija la llevó en automóvil lejos del centro de detención. Rompió en llanto, culminando semanas lejos de su familia.

La orden de restricción temporal que impide que Batra sea detenida nuevamente vence el 27 de mayo. Ahluwalia, su abogado, dijo que espera que el recurso de hábeas corpus sea resuelto a su favor, manteniendo a Batra fuera de detención.

Pero las consecuencias de su detención son duraderas. Batra dijo que su hija ha tenido dificultades para dormir durante la noche desde que su madre regresó a casa. Se sobresalta cuando pasa un automóvil por la calle por miedo a que “alguien venga a llevarse a mamá”, dijo Batra.

“Es una nueva realidad en la que estamos viviendo”, dijo. Viviendo cerca de la frontera, los vehículos y agentes de DHS son una presencia frecuente y un potente recordatorio de la experiencia traumática de Batra y de su futuro aún incierto.

Uno de los hijos de Batra se unió a las Fuerzas Armadas meses antes de su detención, lo que podría abrir una vía para que la intérprete solicite una Green Card mediante el programa de permiso temporal de residencia en el lugar, según Ahluwalia.

Ahluwalia dijo que estaba “impactado” por los esfuerzos del Gobierno para detener y deportar a Batra. “Sí creo que necesitamos devolver la compasión y el elemento humano a la aplicación de las leyes migratorias”, dijo. “De lo contrario, vamos a perdernos a nosotros mismos”.

Mientras tanto, Batra dijo que mantiene su fe en los ideales de Estados Unidos.

El país “está basado en personas que quieren trabajar duro, y ese es un derecho humano fundamental: que podamos soñar e intentar vivir una vida mejor para nosotros mismos”, dijo.

“Creo que debemos defender esos ideales, protegerlos y asegurarnos de que estén ahí para las generaciones que vienen”.

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