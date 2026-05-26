La Corte Suprema desestima la demanda de Florida sobre los conductores de camiones extranjeros

Por John Fritze, CNN

Este martes, la Corte Suprema declinó escuchar una demanda presentada por Florida en la que se alegaba que California había violado las leyes federales de seguridad vial debido a su gestión de las licencias de conducir comerciales para ciudadanos extranjeros, desestimando así un caso que surgió a raíz de un accidente mortal de gran repercusión ocurrido el año pasado.

Florida demandó a California y a Washington, alegando que las leyes de “santuario” para inmigrantes de dichos estados permitían a los inmigrantes obtener licencias de conducir comerciales en contravención de la ley federal. California y Washington rechazaron enérgicamente dicha acusación, argumentando que los funcionarios de vehículos motorizados cumplen con las regulaciones federales y verifican la presencia legal de los solicitantes en los Estados Unidos antes de expedir una licencia.

La demanda de Florida se presentó en respuesta a un incidente en el que un conductor de camión, con licencia expedida en California, fue acusado de realizar un giro en U ilegal en una autopista situada a unas 50 millas al norte de West Palm Beach, accidente en el que perdieron la vida tres personas. El conductor, Harjinder Singh —originario de la India—, fue imputado con tres cargos estatales de homicidio vehicular, además de cargos por infracciones migratorias.

El accidente provocó un enfrentamiento entre el Departamento de Seguridad Nacional y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, en torno a las políticas de expedición de licencias del estado. Tanto la administración Trump como el estado de Florida han acusado a Singh de encontrarse en el país de manera ilegal, si bien California ha declarado que revisó los documentos de autorización laboral de Singh y le realizó un examen de conocimientos —en inglés— para la obtención de una licencia de conducir no comercial.

“California y Washington… optaron por ignorar estos estándares y autorizar a inmigrantes ilegales —carentes de la capacitación adecuada o de la capacidad para leer las señales de tráfico— a conducir vehículos comerciales”, declaró ante la Corte Suprema el fiscal general de Florida, James Uthmeier (republicano), en el texto de la demanda.

California informó a la Corte Suprema que, si bien Singh reprobó inicialmente dicho examen, lo presentó nuevamente al día siguiente y lo aprobó.

Por su parte, Washington acusó a Florida de presentar ante la Corte Suprema un “montaje político, y no una demanda genuina”, y señaló que Uthmeier “anunció la presentación de la demanda en el programa de Sean Hannity”.

En su demanda, los funcionarios de Florida reconocen que “los hechos que rodean la expedición, por parte de California, de la licencia de conducir comercial (CDL) para no residentes en el presente caso resultan poco claros”. La administración Trump anunció el otoño pasado que impondría nuevos límites para “restringir drásticamente” la obtención de licencias de conducir comerciales por parte de personas ajenas a los Estados Unidos.

“El proceso para la emisión de estas licencias está absoluta y 100% roto”, declaró en septiembre el secretario de Transporte, Sean Duffy. “Se ha convertido en una amenaza para la seguridad pública y exige una actuación inmediata”.

Las denominadas licencias comerciales para “no domiciliados” permiten que personas que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes obtengan un permiso para conducir vehículos, incluidos los grandes camiones de transporte. Estas licencias no se aplican a los ciudadanos mexicanos o canadienses, quienes están autorizados mediante un proceso diferente.

Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito emitieron votos particulares discrepando de la decisión del tribunal.

“El resultado de esta práctica —alega Florida— es el inquietante fenómeno de conductores de camiones indocumentados que provocan accidentes mortales en las carreteras”, escribió Thomas.

El Tribunal Supremo posee lo que se conoce como jurisdicción original para revisar las demandas presentadas por unos estados contra otros. El eje central del voto particular de Thomas residía en su convicción —que ya ha expresado con frecuencia en el pasado— de que el Tribunal Supremo tiene la obligación de conocer de dichos casos.

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