Una mujer embarazada murió en un caso que fue tratado como suicidio. Nuevos mensajes de texto reabren la investigación

Por Faith Karimi, CNN

Sandra Birchmore planeaba anunciar su embarazo el Día de San Valentín.

El 1 de febrero de 2021, mientras una tormenta de nieve azotaba el este de Massachusetts, la joven de 23 años permanecía resguardada en su departamento en Canton, un suburbio de Boston. Tenía unas 10 semanas de embarazo y había compartido la noticia solo con un pequeño grupo de personas.

Dos semanas después, planeaba publicar en redes sociales un cartel rosa y azul decorado con pequeñas huellas de bebé. “Estoy esperando a un nuevo pequeño a quien amar”, decía. “Mi propio pequeño San Valentín llegará en septiembre de 2021”.

Con la nieve acumulándose en el exterior, Birchmore permaneció la mayor parte del tiempo dentro de casa y se preparó para la maternidad. Envió mensajes de texto a una amiga sobre ropa para recién nacidos, buscó muebles para la habitación del bebé y eligió a una fotógrafa de maternidad. A las 5:33 p.m., una cámara de vigilancia la captó saliendo para recoger un cepillo para quitar nieve del parabrisas. Vestía leggings turquesa y una chaqueta acolchada oscura, y llevaba el cabello recogido en un moño alto.

Esas son las últimas imágenes conocidas de ella con vida.

La policía encontró su cuerpo tres días después, sentada en el suelo de su habitación. Una correa de bolso deportivo rodeaba su cuello y estaba atada a la manija de la puerta del clóset. Su teléfono estaba a pocos centímetros de su cuerpo y se había bloqueado a las 9:13 p.m. del 1 de febrero, según investigadores federales.

La Oficina del Médico Forense Jefe de Massachusetts determinó que su muerte fue un suicidio. Pero para su familia, nada de eso tenía sentido.

Ella quería ser madre. Ya había comprado mamelucos para bebé. Estaba haciendo planes. “Era de lo único que hablaba. Estaba realmente, realmente emocionada”, dijo su prima, Angelique Pirozzi. “Era una meta para ella. Estaba radiante”.

A los pocos días de la muerte de Birchmore, Pirozzi llamó a las autoridades locales y les pidió que investigaran más a fondo lo que ocurrió dentro del departamento de su prima aquella noche invernal.

“Mi mensaje para la policía fue que nadie en la vida de Sandra creía que ella se quitaría la vida”, dijo. “Parecía que nadie tenía interés en considerar la posibilidad de que esto no fuera un suicidio”.

Más de tres años después, los investigadores federales intervinieron. Y en agosto de 2024, un jurado investigador federal lanzó una revelación impactante: acusaciones de que un policía mató a Birchmore para evitar que ella expusiera una relación sexual que comenzó cuando tenía 15 años.

El agente, Matthew Farwell, trabajaba para el Departamento de Policía de Stoughton, cercano a la zona, y su esposa esperaba a su tercer hijo en ese momento. Él creía que el bebé que Birchmore esperaba era suyo, pero una prueba de ADN realizada después de su muerte determinó que no era el padre, según una declaración jurada federal.

Farwell se declaró inocente de matar a una testigo o víctima y de violar una ley federal que protege a niños por nacer. Sus abogados declinaron hacer comentarios porque el caso sigue en curso. Tiene previsto regresar esta semana a la corte para una audiencia probatoria y se espera que el juicio comience en octubre.

Los abogados de Farwell han argumentado que los diarios de Birchmore sugieren que ella estaba considerando el suicidio. Pero los investigadores federales dijeron que un collar con dije de flamenco roto encontrado en el suelo de la habitación de Birchmore contaba una historia diferente. También lo hacía un video de vigilancia que mostraba a una figura encapuchada y con cubrebocas entrando al edificio de departamentos esa noche y saliendo 29 minutos después, señalaron.

Este relato del último día de Birchmore —y de su trágica vida— se basa en registros judiciales y entrevistas con su familia y autoridades policiales, así como en datos recuperados de su iPhone y computadora portátil. Estos elementos revelan una infancia difícil, una presunta relación ilícita con un mentor adulto y una causa de muerte disputada que finalmente llevó al médico forense a cambiar la resolución oficial.

“Lo que le ocurrió a Sandra Birchmore fue una tragedia profunda que nunca debió haber sucedido”, dijo la jefa de Policía de Stoughton, Donna McNamara. “Era una joven que merecía ser protegida, no explotada”.

Sandra Birchmore fue criada principalmente por su madre, Denise Birchmore, quien padecía enfermedades cardíacas, enfisema y asma. Como hija única, Birchmore asumió responsabilidades de cuidado desde muy joven y tuvo que madurar rápidamente, dijo su prima Pirozzi.

Su madre y su abuela la consentían mucho. Durante las concurridas reuniones familiares en la casa de su abuela, Sandra disfrutaba del ruido y el caos, feliz de estar rodeada de otros niños.

“Tenía unos hermosos ojos azules brillantes y pecas sobre el puente de la nariz”, dijo Pirozzi. “Era alegre, risueña y estaba encantada de tener a todos esos invitados en su casa”.

Con el padre de Sandra ausente de su vida, su madre quería que tuviera figuras masculinas positivas como referencia. En la primavera de 2010, cuando Sandra tenía 12 años, su madre la inscribió en el programa Explorers del Departamento de Policía de Stoughton, una iniciativa que acerca a los jóvenes a carreras en las fuerzas del orden.

“Se suponía que debía ser algo positivo… para niños que quizás necesitaban una figura adicional de referencia en sus vidas”, dijo Pirozzi.

Dos años después, Matthew Farwell se unió al Departamento de Policía de Stoughton y se convirtió en instructor del programa.

Para entonces, Sandra parecía prosperar como integrante del programa policial juvenil. Publicaba fotos con su uniforme negro y una insignia del programa Explorers. En junio de 2013, anunció en Facebook que había alcanzado el rango de sargento.

Pero para entonces, según los fiscales, Farwell ya la manipulaba en secreto. Se ganó la confianza de la adolescente y de su familia ayudándola con las tareas escolares, dijo Pirozzi.

Poco después, comenzó a encontrarse con ella en su patrulla o en su camioneta para tener relaciones sexuales, a veces mientras estaba de servicio. En ocasiones, ella faltaba a clases —e incluso a su baile de graduación— para estar con él, según documentos federales.

Documentos judiciales federales alegan que Farwell mantuvo una relación sexual con Birchmore desde que ella tenía 15 años hasta su muerte a los 23. En Massachusetts, la edad de consentimiento sexual es de 16 años. “Farwell utilizó su autoridad y acceso para manipular, explotar sexualmente y finalmente abusar sexualmente de Birchmore cuando tenía 15 años… hasta que la mató”, escribieron los investigadores.

Los familiares de Birchmore sabían que Farwell había mostrado interés en ayudarla con sus tareas escolares. Pero no sabían que la relación había adquirido un carácter sexual, dijo Pirozzi.

La madre de Birchmore murió tras sufrir un derrame cerebral en mayo de 2016. Aproximadamente un mes después, falleció su abuela, dejándola repentinamente sin una red de apoyo.

Poco después cayó en una depresión, según su familia.

Para entonces, varios otros agentes de la Policía de Stoughton mantenían relaciones sexuales con ella, dijeron los fiscales federales, incluido William Farwell, hermano gemelo de Matthew y también integrante de la Policía de Stoughton.

William Farwell no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Sin embargo, su abogado, David M. Bae, negó que su cliente hubiera tenido relaciones sexuales con Birchmore cuando ella era menor de edad.

“Nunca ha existido… ni el más mínimo indicio de evidencia de que mi cliente mantuviera relaciones sexuales con SB cuando era menor”, dijo durante una audiencia sobre conducta policial inapropiada tras las acusaciones federales.

Solo Matthew Farwell ha sido acusado penalmente.

“Una vez que la atraparon”, dijo Pirozzi, “ella ya no tuvo oportunidad”.

La jefa de Policía de Stoughton, Donna McNamara, ordenó una investigación de asuntos internos tras la muerte de Birchmore.

“La investigación reveló, desde que Sandra era una adolescente joven, un patrón de abuso y un comportamiento generalmente inapropiado y aberrante por parte de múltiples hombres que, en distintos momentos, trabajaron para el Departamento de Policía de Stoughton”, dijo McNamara a CNN en un comunicado.

Cuatro agentes, incluidos los hermanos Farwell, perdieron su certificación y tienen prohibido trabajar en las fuerzas del orden en el estado.

En los meses previos a la muerte de Birchmore, comenzaron a circular rumores sobre su relación con Matthew Farwell.

Mientras esto ocurría, los investigadores federales creen que Farwell se alarmó cada vez más. A finales de enero, una amiga de Birchmore llamó al Departamento de Policía de Stoughton y notificó sobre la relación sexual con Farwell, según documentos federales.

Farwell se enfureció cuando se enteró. Le envió a Birchmore mensajes de texto cargados de improperios, muestran los documentos federales.

“Chica, tu p**a amiga llamó a mi trabajo, Sandra. ¿Qué car**o?”, decía uno de los mensajes.

Pirozzi dijo que los seres queridos de Birchmore le advirtieron sobre Farwell.

“Recibía muchos consejos de personas que le decían que tuviera cuidado con este tipo”, dijo Pirozzi. “Pero el proceso de manipulación no permite que esas voces sean escuchadas”.

Pirozzi estaba preocupada por que su joven prima asumiera la maternidad sola. Uno de los últimos mensajes de Birchmore fue un mensaje por Facebook en el que pedía recomendaciones de carriolas.

“Le dije: ‘Me alegra que estés feliz, pero sabes que aquí hay un tema más grande… tienes que pensar muy bien si estás lista para hacer esto’”, dijo Pirozzi. “Trataba de animarla a reflexionar sobre esa decisión. Yo pensaba: ‘¿Qué carriola deberías comprar? Estás haciendo las preguntas equivocadas’”.

En ese momento, Birchmore trabajaba en una escuela primaria local como asistente de maestra y había comenzado a tomar clases para prepararse para estudiar enfermería más adelante ese año, dijo Barb Wright, prima de su madre.

Era una joven que estaba formando su propia pequeña familia y su vida parecía encaminarse, dijo Wright.

Pero sus familiares supieron después que meses antes, en octubre, Birchmore le había dado un ultimátum a Farwell: si accedía a tener relaciones sexuales sin protección para concebir un hijo, ella no revelaría su relación, según mensajes de texto citados en documentos federales.

Ella sabía que tener relaciones sexuales con una menor es un delito y amenazó con revelar la relación. Farwell, inicialmente reacio, finalmente aceptó intentar tener un bebé, dijeron los fiscales, y ella le envió su calendario de ovulación. “Ambos comenzaron a hablar de programar sus encuentros sexuales en torno a momentos específicos del ciclo de Birchmore”, señala la declaración jurada.

En diciembre, Birchmore le envió un mensaje a Farwell diciendo que estaba embarazada y le mandó una foto de un cartel que había hecho para celebrarlo. “Felicidades, vamos a ser padres”, decía.

También le envió una lista de expectativas. Quería que el niño llevara su apellido. También quería que él estuviera presente en el parto y durante algunos días alrededor de Navidad y Pascua, según documentos federales.

“Siento que estoy tratando de ser lo más justa posible. Y quiero que estés ahí para (mi) parto… en eso me mantengo firme”, le escribió.

Pero los fiscales dijeron que Farwell parecía descontento con el bebé. Le dijo: “Ese no es mi hijo”, cuando ella le mostró la ecografía, contó Birchmore a una amiga, y la empujó, según la declaración jurada.

En ocasiones, Farwell le pidió que borrara sus conversaciones de texto. En un intercambio sobre el bebé, le dijo que estaba pidiendo más de lo que había pedido antes.

“Y aun así es menos de lo que cualquier otra chica pediría”, respondió ella.

Los datos del iPhone y la computadora portátil de Birchmore ayudaron a los investigadores federales a reconstruir momentos clave de su relación con Matthew Farwell. Los mensajes de texto crearon un registro detallado de sus comunicaciones y movimientos en los meses, días y horas previos a su muerte.

El rastro digital se remontaba a años atrás. Mostraba que Farwell le envió una solicitud de amistad en Facebook en octubre de 2012, cuando él tenía 26 años, según la declaración jurada federal.

Con el paso de los años, la pareja hizo referencias al inicio de su relación, incluidos mensajes de Birchmore sobre sentir “mariposas” el día en que él le quitó la virginidad cuando ella tenía 15 años, según la declaración jurada.

A finales de enero, días después de que una amiga de Birchmore llamara al lugar de trabajo de Farwell, él le pidió las llaves de su departamento y dijo que pasaría a darle “abrazos”, según la declaración jurada. Durante una de sus últimas visitas al apartamento, Birchmore le escribió a una amiga que lo vio inspeccionando su clóset y el baño y que le pareció “muy extraño”, según el documento.

Los investigadores alegan que estaba examinando el departamento para encontrar un lugar donde escenificar su muerte.

A las 9:08 p.m. del 1 de febrero de 2021, Farwell le envió un mensaje a Birchmore preguntando si podía ir a su casa, según la declaración jurada. Ella le dijo que dejaría la puerta sin seguro.

Fue el último mensaje enviado desde su teléfono. Farwell llegó cuatro minutos después, vestido con una sudadera oscura y una mascarilla médica, según el documento.

Un video de vigilancia lo muestra saliendo del edificio a las 9:43 p.m., aproximadamente media hora después de que el iPhone de Birchmore se bloqueara y dejara de registrar movimiento.

El cuerpo de Birchmore fue encontrado después de que no se presentara a su trabajo en la escuela primaria y sus compañeros solicitaran una verificación de bienestar.

Pirozzi dijo que comenzó a alertar sobre Farwell ante la policía local y estatal pocos días después de enterarse de su muerte.

“Era muy importante que (la policía) entendiera que Sandra mantenía una relación íntima de largo plazo con un agente de policía de Stoughton casado, que no estaba contento con su embarazo”, dijo Pirozzi. “Era fundamental crear un entorno en el que la gente no pudiera mirar hacia otro lado”.

Pero Farwell no fue arrestado durante tres años y medio, lo que provocó protestas de residentes locales por la falta de acción de las autoridades. Un portavoz de la Fiscalía federal en Boston se negó a comentar qué motivó la investigación federal o por qué tomó tanto tiempo.

Una fuente policial dijo a CNN que la demora en arrestar a Farwell apunta más a un “trabajo policial deficiente” que a un encubrimiento por parte de la policía local. Hasta ahora, los investigadores federales no han encontrado evidencia de dicho encubrimiento, añadió la fuente.

Birchmore murió en Canton, una localidad sometida a un intenso escrutinio por la forma en que la policía maneja investigaciones de muertes de alto perfil.

Casi un año después de la muerte de Birchmore, el agente de policía de Boston John O’Keefe fue encontrado muerto en la nieve afuera de una fiesta en una casa en Canton en enero de 2022. Su novia, Karen Read, fue acusada —y posteriormente absuelta— de homicidio tras dos juicios que atrajeron atención nacional. Críticos de ese caso señalaron que los investigadores ignoraron pruebas clave y cometieron errores importantes, preocupaciones que también han expresado los familiares de Birchmore.

El jefe de policía de Canton, Michael K. Daniels, quien asumió el mando del cuestionado departamento a principios de este año, dijo que los agentes locales respondieron al apartamento de Birchmore junto con la Policía Estatal de Massachusetts y la oficina del fiscal de distrito, mientras que la Oficina del Médico Forense Jefe determinó en última instancia la causa y la forma de la muerte.

“Esta no fue una investigación liderada por la policía de Canton… trabajamos en un rol de apoyo. Esa estructura es consistente con la manera en que se manejan investigaciones como esta en comunidades como la nuestra, donde esas agencias tienen autoridad jurisdiccional y recursos especializados para liderar”, dijo Daniels a CNN por correo electrónico. “Nuestro papel es responder, asegurar la escena, recopilar información y documentar observaciones iniciales… Cualquier información preliminar comunicada al inicio de una investigación no debe interpretarse como una determinación final”.

En documentos judiciales, fiscales federales señalaron que la oficina del médico forense no envió patólogos estatales al apartamento de Birchmore, sino que se basó en autoridades locales, que compartieron información incompleta o inexacta. La policía de Canton envió un solo párrafo al médico forense “afirmando de manera concluyente que la muerte de Birchmore fue un suicidio por ahorcamiento”, según los documentos federales.

Daniels dijo a CNN que entiende que la gente quiere respuestas, pero se negó a especular sobre decisiones o intenciones pasadas de las agencias mientras el caso sigue activo.

“Mi enfoque es ser lo más transparente posible dentro de la ley y asegurar que cumplimos con las expectativas de la comunidad”, afirmó.

La Policía Estatal de Massachusetts remitió las preguntas sobre el caso Birchmore a la oficina del fiscal del condado de Norfolk. Un portavoz de esa oficina dijo a CNN por correo electrónico que los fiscales dedicaron un tiempo considerable a investigar la muerte de Birchmore junto con socios estatales y subrayó que la oficina del médico forense es responsable de determinar la causa oficial de la muerte.

La oficina del médico forense indicó que sus hallazgos iniciales se basaron en la información disponible en ese momento. Se negaron a hacer más comentarios, citando el caso penal en curso.

En una medida inusual, la agencia actualizó el mes pasado el certificado de defunción de Birchmore, que originalmente determinaba suicidio. Ahora señala asfixia como causa de muerte y la clasifica como “indeterminada”.

McNamara, jefa de la policía de Stoughton, dijo a CNN que su departamento se centró en determinar si los agentes violaron políticas en sus interacciones con Birchmore. Entregó sus hallazgos a investigadores estatales y federales.

Las repercusiones del caso han generado demandas de cambios y rendición de cuentas. Tras una votación de los residentes de Canton, una auditoría independiente de 2025 recomendó reformas amplias para el departamento de policía de la ciudad, incluidas capacitaciones ampliadas y revisiones obligatorias de todas las investigaciones de muertes por parte de personal supervisor.

Daniels dijo que el departamento está trabajando en esas recomendaciones como parte de un esfuerzo más amplio para reconstruir la confianza pública.

Farwell, de 40 años, ha estado en prisión desde su arresto en agosto de 2024.

Sus abogados solicitaron su liberación bajo fianza después de que pruebas de ADN lo descartaran como el padre del bebé que Birchmore esperaba. Los investigadores no han revelado quién es el padre. Sin embargo, los fiscales han dicho que Farwell creía que el niño era suyo en el momento de la muerte de Birchmore.

“El hecho de que Farwell mantuviera esta creencia, y no el hecho de que estuviera equivocado, será lo más relevante en el juicio”, escribieron los fiscales en un memorando de abril de 2026 en contra de su liberación bajo fianza.

En ese mismo memorando, los fiscales señalaron que el ADN de Farwell fue encontrado en la ropa interior de Birchmore y en la correa del bolso tipo duffel alrededor de su cuello.

Sin embargo, los abogados de Farwell han argumentado que el suyo era uno de cuatro perfiles de ADN encontrados en el apartamento de Birchmore, en la ropa interior y en la correa.

“Las mezclas complejas no pueden atribuirse a ningún individuo en particular”, dijo su abogada Joanne Daley al tribunal durante la audiencia de detención.

Los abogados de Farwell han sostenido en documentos judiciales que Birchmore era suicida y tenía un historial de problemas de salud mental que se remontaba a 14 años. Pero los fiscales dijeron que hablaron con sus familiares, amigos y terapeuta, quienes coincidieron en que no era suicida.

“Birchmore pasó etapas de su vida deprimida y ansiosa. Eso no es ningún secreto. Y quizá en parte se deba a que había sido… explotada por un agente de policía local desde su infancia, obligada a recrear fantasías de violación”, escribieron los fiscales federales en documentos judiciales. “La depresión y la ansiedad no equivalen a ideación suicida”.

Wright, prima de su madre, dijo que Birchmore tuvo dificultades tras la pérdida de las figuras maternas de su familia, pero que no era suicida.

El 1 de febrero de 2021 —el día en que murió— Birchmore buscó en Google: “¿De qué color es el lazo del suicidio?”. La defensa ha dicho que esto es evidencia de que contemplaba el suicidio, pero la fiscalía afirmó que simplemente sentía curiosidad tras ver lazos similares en redes sociales.

En su diario, había enumerado formas de suicidarse, incluido el uso de una cuerda, según la defensa.

En su audiencia de fianza, los abogados de Farwell dijeron que él no niega haber ido al departamento esa noche. “Estuvo allí ese día. Tuvieron una discusión, él puso fin a la relación, le dijo que no era el padre y se fue”, dijo Daley al tribunal.

Los fiscales han refutado esa versión en su declaración jurada.

“Una vez dentro, la mató y escenificó su cuerpo y el departamento para hacer parecer que Birchmore había muerto por suicidio”, señalaron.

Los fiscales dicen que su collar roto y los pasadores de cabello esparcidos de su peinado recogido apuntan a un forcejeo. Pero la defensa ha cuestionado esa interpretación, argumentando que el ADN de Farwell no fue encontrado bajo las uñas de Birchmore.

En la audiencia de fianza del mes pasado, los fiscales y los abogados defensores ofrecieron retratos muy distintos de Farwell.

La defensa lo describió como un veterano condecorado del Ejército de Estados Unidos que sirvió en Afganistán y obtuvo medallas como agente de policía por salvar vidas. Pero los fiscales federales calificaron a Farwell como un hombre “peligroso” y advirtieron que haría lo que fuera necesario para evitar una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Fuera del tribunal federal en Boston, un pequeño grupo de manifestantes se ha reunido durante muchas de las audiencias judiciales de Farwell, de forma similar a lo ocurrido en las vistas del caso de Karen Read. Sostenían carteles azules que decían “Justicia para Sandra Birchmore”, junto a una gran fotografía de su rostro.

Melissa Berry, quien apoya a la familia de Birchmore, dijo a CNN que comenzó a seguir el caso en septiembre de 2022, cuando la jefa de policía McNamara publicó el informe interno sobre los agentes de la policía de Stoughton que mantenían relaciones sexuales con Birchmore.

“Estaba en mi cuarto doblando ropa… y este reportaje sale en las noticias y yo estoy gritando a la televisión, tipo, ¿qué? ¿Cómo puede pasar esto en un departamento de policía?”, dijo Berry.

Poco después, Berry conducía desde su casa en los suburbios de Boston para protestar fuera del tribunal federal durante las audiencias de Farwell. Con permiso de la familia de Birchmore, creó un grupo de Facebook llamado “Justice for Sandra Birchmore”, que tiene unos 20.000 seguidores que comparten información y debaten evidencia.

Berry dijo que piensa en la madre de Birchmore y en cómo creyó que estaba haciendo lo mejor para su hija, sin imaginar el impacto devastador que tendría el programa de exploradores de la policía en su vida. Una pregunta no deja de repetirse en su mente: “¿A quién acudes cuando la policía es quien te está abusando?”, dijo.

El 13 de mayo, Berry y otros manifestantes se reunieron en Stoughton para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños número 29 de Birchmore.

Mientras tanto, para la familia de Birchmore, el impacto emocional persiste. El mes pasado, el médico forense les notificó el cambio en el certificado de defunción, dijo Wright. Ella se siente aliviada de que ya no figure que su segunda prima murió por suicidio.

Después de años de espera y con el proceso federal en curso, los familiares de Birchmore creen que la justicia está al alcance.

“Todos están conteniendo la respiración”, dijo Pirozzi.

Birchmore también había planeado revelar el sexo de su bebé en el Día de San Valentín, según la declaración jurada. Esperaba un niño.

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