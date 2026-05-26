Wander Franco es penalmente responsable de los abusos, según dictaminó un juez dominicano, pero lo eximió del castigo

Por Associated Press

El campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, fue declarado penalmente responsable del abuso sexual y psicológico de una menor, pero no tendrá que cumplir condena por ello, según dictaminó este lunes un juez dominicano.

El juez José Antonio Núñez consideró en su decisión que Franco había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor, quien fue condenada a 10 años de prisión por trata sexual de su hija.

“Parece contradictorio declararlo responsable penalmente y, al mismo tiempo, eximirlo de castigo. El tribunal le concedió a Wander Franco un indulto judicial debido a las circunstancias particulares que lo convirtieron en víctima material, pero no jurídica”, explicó Núñez.

El juez justificó el indulto judicial como un “razonamiento lógico y legal”.

“Gracias a Dios por todo”, expresó Franco mientras abrazaba efusivamente a su madre, Nancy Aybar, y a otros miembros de la familia que lo acompañaban en el tribunal.

Franco fue arrestado en enero de 2024 tras ser acusado de mantener una relación de cuatro meses con una niña que tenía 14 años en ese momento y de transferir miles de dólares a su madre para que consintiera en la relación ilegal.

Tras el veredicto, Franco abandonó el juzgado junto a su abogado, Teodosio Jáquez, y respondió brevemente a las preguntas de los periodistas, diciendo: “Me siento tranquilo”, y pidiendo a sus seguidores que “sigan apoyándome y confiando en mí”.

Franco también señaló que él personalmente no se había puesto en contacto con los Rays, pero que sus abogados seguramente sí lo habían hecho.

“Estamos al tanto del veredicto de hoy en el juicio de Wander Franco y concluiremos nuestra investigación en el momento oportuno”, declaró la Major League Baseball en un comunicado.

El abogado de Franco, Jáquez, dijo: “No tenemos la sentencia física en nuestras manos, pero fue eximido de castigo porque el presidente del tribunal estableció que también era víctima y porque está exento de castigo por indulto judicial”.

La sentencia definitiva se dictará el 16 de junio.

“Cuando tengamos la sentencia completa, les daremos más detalles”, comentó Jáquez. “Fue eximido de castigo y creemos que eso está bien, pero necesitamos tener la sentencia en mano”.

En noviembre de 2021, Franco firmó un contrato de 11 años y US$ 182 millones con los Rays, pero su carrera se vio truncada cuando las autoridades de la República Dominicana anunciaron en agosto de 2023 que lo estaban investigando por una supuesta relación con una menor. Franco tenía 22 años en ese momento.

Seis meses después de su arresto, Tampa Bay lo incluyó en la lista de personas restringidas, lo que provocó la interrupción del salario que había estado recibiendo mientras estaba de baja administrativa.

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