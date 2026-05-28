Calendario de México en el Mundial 2026: cuándo juega sus partidos, fechas y horarios

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Luego de un 2025 con altibajos, la selección de México parece haber encontrado estabilidad en los primeros meses de este 2026, donde se mantiene invicta y con expectativas positivas de cara a la Copa Mundial de la FIFA. Eso al menos se desprende de los amistosos ante Portugal, en lo que fue la reinauguración del Estadio Azteca, donde empató 0-0, ante Bélgica, con el que empató 1-1, y ante Ghana, a la que venció 2-0. Tres partidos que, sin ser altisonantes, dejaron buenas sensaciones.

El Tri ya había comenzado a mostrar una mejor versión en la cancha incluso antes de esos encuentros. Solo hay que recordar el 1-0 a Bolivia, el triunfo por igual marcador frente a Panamá y la exhibición contundente que plasmó al golear 4-0 a Islandia. Estos resultados reforzaron la confianza del grupo y evidenciaron avances tanto en el orden defensivo como en la generación ofensiva, aunque, cabe destacar, estos encuentros fueron disputados solo con jugadores que militan en la Liga MX.

El proceso de preparación contempla otros compromisos antes del arranque del Mundial, ante Australia el 30 de mayo y frente a Serbia el 4 de junio. Dos partidos que servirán para afinar detalles y consolidar un once titular a solo una semana del debut en la cita mundialista.

Ya en la Copa del Mundo, México tendrá el privilegio de inaugurar la competencia en su capital, retornando el protagonismo hacia un estadio histórico que ya conoce de Mundiales, el Azteca.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México

2 p.m. de Bogotá

1 p.m. de Argentina

6 p.m. de Madrid

9 p.m. de Miami.

6 p.m. de Los Ángeles.

7 p.m. de Ciudad de México

8 p.m. de Bogotá

10 p.m. de Argentina

3 a.m. de Madrid

9 p.m. de Miami.

6 p.m. de Los Ángeles.

7 p.m. de Ciudad de México

8 p.m. de Bogotá

10 p.m. de Argentina

3 a.m. de Madrid

En caso de avanzar como líder de grupo, el Tri se mantendría en la capital para disputar los dieciseisavos de final, e incluso podría permanecer allí si logra acceder a los octavos. De seguir avanzando, el camino se trasladaría a Estados Unidos. Si todo sale de acuerdo a lo planeado, Miami sería la sede para unos posibles cuartos de final, mientras que Atlanta aparecería como siguiente destino en instancias posteriores.

México afronta este Mundial con la motivación y responsabilidad histórica de ser anfitrión por tercera ocasión. Los resultados recientes positivos hacen pensar que el “Vasco” Aguirre puede conformar un plantel competitivo, y que, con el impulso de su gente, el Tri pueda superar su mejor actuación histórica y convertirse en protagonista de una Copa del Mundo que promete pasar a la historia.

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