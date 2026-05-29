Los 7 partidos históricos de Colombia en los Mundiales

Por CNN Español

La historia de la selección de Colombia en los Mundiales está hecha de momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva del país: goles que pusieron a todos a celebrar como nunca, jugadas que todavía se repiten en cada conversación futbolera y partidos que marcaron generaciones.

Desde el empate con la Unión Soviética en Chile 1962, a la primera victoria en 1990, hasta la era dorada de Brasil 2014, estos son algunos de los encuentros más memorables que ha protagonizado el equipo colombiano en la Copa del Mundo.

Exhibición de fútbol y contundencia en la fase de grupos. Tiene un valor especial porque fue el partido en que Radamel Falcao García anotó su hasta ahora único gol en Mundiales, una reivindicación después de no estar en Brasil 2014 por lesión. Toda Colombia celebró ese gol con alegría. Yerry Mina y Juan Cuadrado anotaron los otros tantos.

Primera victoria en una Copa del Mundo, con goles de Bernardo Redín y Carlos ‘el Pibe’ Valderrama. Fue el comienzo de un sueño que tuvo agonía. Una victoria muy esperada después de 28 años sin estar en un Mundial.

El debut soñado en el mejor Mundial de Colombia —después de 16 años de ausencia—, demostrando superioridad total. Abrió el marcador Pablo Armero, luego amplió Teófilo Gutiérrez y remató James Rodríguez en el que sería su Mundial, del que fue goleador y figura.

Despliegue de fútbol, confianza y goles. El partido final de la fase de grupos fue una demostración de contundencia con goles de Juan Cuadrado, dos de Jackson Martínez y uno antológico de James Rodríguez.

Histórico empate donde Marcos Coll anotó el único gol olímpico en la historia de los Mundiales. Colombia remontó un 0-3 y 1-4 en contra. Fue por décadas el partido por el que los colombianos sacaron pecho.

El partido que dio el paso a la mejor posición de Colombia en los Mundiales, cuartos de final. Fue el duelo de octavos donde James Rodríguez marcó el mejor gol del torneo, del año (fue premio Puskás) y uno de los mejores de la historia de las Copas del Mundo.

Un empate agónico y épico en el minuto 90+3 contra la que sería la selección campeona de ese torneo. Significó el primer avance de fase en un Mundial. Colombia aguantó el empate todo el partido pero en el 89, Alemania hizo su gol: fue un balde de agua fría. Pero el equipo no se vino abajo y antes del pitazo final vino la jugada colectiva eterna desde que Leonel Álvarez recuperó la pelota en un ataque alemán.

Los colombianos pueden recitar de memoria la narración de William Vinasco de ese gol de Freddy Rincón, una jugada memorable (el equivalente colombiano al “barrilete cósmico” argentino):

“Leonel Álvarez se queda con la pelota, Leonel, Leonel pone el esférico a tres cuartos de campo, arranca con todo el Bendito, el Bendito Fajardo, 47 minutos, dos de adición, el Bendito Fajardo entregando para el Pibe Valderrama, el Pibe con la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el Bendito, entregando para el Pibe… ¡muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, gooooool!”.

Hasta el gol de James Rodríguez a Uruguay en 2014, esta anotación representaba el pináculo del fútbol colombiano. Pero el partido, por el final de infarto, por lo que significó en ese momento, ha sido el más más importante para Colombia hasta ahora.

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