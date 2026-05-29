¿Quién es Luis Raúl González-Pardo, el expiloto militar cubano sentenciado a siete meses de prisión en EE.UU.?

Por Anabella González, CNN en Español

El expiloto de la Fuerza Aérea de Cuba, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, uno de los acusados en el caso contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996, fue sentenciado este jueves por otro caso, vinculado a fraude de inmigración, según documentos judiciales.

González-Pardo fue sentenciado por un tribunal federal de Jacksonville, Florida, a 7 meses de prisión por los cargos de “fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos”, al ocultar su carrera militar en Cuba, de acuerdo con los registros.

El expiloto ya estaba bajo custodia desde su arresto el 7 de noviembre pasado, por lo que lleva más de 6 meses detenido.

El acusado “ha aceptado la responsabilidad de su conducta”, según señala el documento en el que se declara culpable y reconoce los cargos en su contra. CNN se contactó con el abogado de González-Pardo, Miguel Rosada, para conocer más detalles y espera respuesta.

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez tiene 65 años y nació en Cuba. Es uno de los pilotos acusados por su presunta participación en el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba, en el que murieron cuatro personas —entre estas tres ciudadanos estadounidenses—, caso por el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 20 de mayo una acusación formal contra Castro.

En su adolescencia, González-Pardo fue designado por el Gobierno de Cuba para recibir entrenamiento de piloto en la Fuerza Aérea y de Defensa Aérea Revolucionaria cubana, donde sirvió durante aproximadamente 30 años, de acuerdo con la información judicial.

Al jubilarse en 2009, el expiloto trabajó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en diversas tareas. En 2024 emigró a Estados Unidos “en busca de una vida mejor” con su hija y su yerno con un permiso humanitario. En EE.UU. trabajó hasta su arresto, en noviembre pasado, de acuerdo con documentos judiciales.

Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés) el expiloto “presentó o hizo que se presentara un Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, que contenía declaraciones falsas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos”, (USCIS). Las declaraciones falsas “se referían a su participación anterior en la Fuerza Aérea y de Defensa Aérea Revolucionaria Cubana de 1980 a 2009”, dijo el DOJ.

“El pasado de este hombre como piloto militar durante muchos años al servicio del malvado régimen de Castro —que ha infligido un sufrimiento incalculable al pueblo cubano— debería haber sido un elemento central en su expediente de inmigración”, declaró en noviembre la por entonces secretaria de Justicia, Pamela Bondi.

En los documentos que el acusado presentó ante la Justicia, aclaró que cuando ingresó por primera vez a Estados Unidos en 2016 “declaró su servicio militar previo como piloto”.

Para la defensa González-Pardo, este hecho demuestra que “no siempre intentó ocultar sus antecedentes militares al gobierno de Estados Unidos”, y que las omisiones posteriores “parecen haber estado motivadas por el temor, la confusión y, quizás, la preocupación de que las respuestas veraces pusieran en peligro su permanencia en Estados Unidos con su familia tras escapar finalmente de las condiciones de Cuba”.

La sentencia por este caso contra González-Pardo llega apenas días después de que el Gobierno de Estados Unidos hizo una acusación formal contra Castro y cinco expilotos (González-Pardo entre ellos) por el hecho ocurrido en 1996, en medio de las tensiones crecientes entre ambos países que han escalado en los últimos meses.

En la década de 1990, Hermanos al Rescate realizó vuelos regulares para intentar localizar y asistir a cubanos que trataban de llegar por mar a Estados Unidos, además de lanzar panfletos sobre ciuades cubanas en los que criticaba al Gobierno de los Castro.

En una de esas misiones, el 24 de febrero de 1996, fuerzas cubanas derribaron dos de sus aviones cerca de la costa cubana y los destruyeron con misiles guiados por calor, según documentos del Congreso de Estados Unidos. Tres ciudadanos estadounidenses y un residente de Estados Unidos murieron.

Tras el incidente, el Gobierno cubano acusó a Hermanos al Rescate de participar en operaciones encubiertas contra el régimen, acusaciones que Estados Unidos negó rápidamente.

El Departamento de Justicia hizo públicos los cargos contra Castro —quien era ministro de Defensa de Cuba en el momento del incidente— días atrás, previo a una ceremonia en Miami para recordar el derribo de los aviones por parte de las Fuerzas Armadas cubanas.

En caso de que los acusados sean declarados culpables, podrían alcanzar pena de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el DOJ.

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Con información de Mauricio Torres y Hira Humayun, de CNN.