Los soldados deben cumplir estándares de peso para obtener entradas gratuitas para la pelea de la UFC en la Casa Blanca

Por Zachary Cohen y Josh Campbell, CNN

Altos líderes del Pentágono están elaborando listas de miembros uniformados de las Fuerzas Armadas de EE.UU. a quienes se les ofrecerá la oportunidad de asistir a la pelea de la UFC en la Casa Blanca el próximo mes, evento organizado por el presidente Donald Trump. Sin embargo, las entradas solo se entregarán a aquellos que cumplan con los estándares militares de composición corporal, según memorandos de orientación revisados ​​por CNN y fuentes familiarizadas con el proceso.

“Se requiere que los receptores de las entradas cumplan con el estándar del DOW sobre la relación cintura-estatura, la cual debe ser inferior a 0,55, así como con todos los requisitos específicos de las pruebas de aptitud física de su respectivo servicio”, señala uno de los memorandos enviados a los miembros de las Fuerzas Armadas, utilizando el acrónimo preferido del Pentágono para referirse a la agencia.

Esa cifra se alinea, aproximadamente, con los estándares para los miembros del servicio que el Departamento de Defensa estableció a principios de este año, cuando designó la relación cintura-estatura como el nuevo estándar de composición corporal para medir la “preparación para el combate” de un militar.

La Cleveland Clinic indica que la estatura promedio de los hombres y mujeres estadounidenses es de 1,75 cm y 1,62 cm, respectivamente. Con esas estaturas, las tropas necesitarían tener una cintura promedio máxima de 94 cm para el hombre y de 89 cm para la mujer.

El cambio en los estándares de composición corporal forma parte de un intenso enfoque en la aptitud física impulsado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien describió su visión para las Fuerzas Armadas en un discurso dirigido a altos líderes uniformados el año pasado.

No habrá “soldados gordos” ni “generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono”, afirmó Hegseth en octubre, durante un discurso en la Base del Cuerpo de Infantes de Marina en Quantico, Virginia.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre las directrices relativas al evento de la UFC.

Un funcionario de defensa señaló que los requisitos de selección para el evento de la UFC organizado por Trump —concebido para su transmisión televisiva— envían un mensaje muy claro a los soldados interesados ​​en asistir: “Nada de gordos”.

Otro funcionario de defensa, familiarizado con el proceso de aprobación, comentó que los altos líderes del Pentágono han manifestado su preferencia de que los asistentes del Departamento de Defensa “luzcan bien” ante las cámaras durante el evento. “Básicamente, nada de soldados gordos”, dijo dicha persona.

Las directrices también instruyen a los comandantes a distribuir las entradas únicamente a “auténticos fanáticos de la UFC” y a centrarse en la selección de personal de tropa y oficiales subalternos, según los memorandos revisados ​​por CNN. Y si bien las directrices del Pentágono recomiendan a los líderes militares reclutar asistentes que residan fuera de la capital del país, señalan que los miembros de las Fuerzas Armadas deberán costearse sus propios gastos de traslado, aunque las entradas sean gratuitas.

El Pentágono ha orquestado minuciosamente la imagen pública de las apariciones de Trump ante las tropas estadounidenses, incluida su visita anterior a Fort Bragg, donde los soldados que conformarían la audiencia fueron seleccionados a dedo en función de sus inclinaciones políticas y su aspecto físico. Los soldados finalmente elegidos para situarse detrás de Trump —y quedar así a la vista de las cámaras— eran, casi en su totalidad, hombres.

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