Con Bielsa en bicicleta, Uruguay dio su lista de 26 para el Mundial 2026: ¿qué pasó con Darwin Núñez y Luis Suárez?

Por Federico Leiva, CNN en Español

“Ay, Celeste, regálame un sol”, reza la canción “Cielo de un solo color” de la banda uruguaya No Te Va Gustar, la misma con la que la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer a los 26 jugadores elegidos para defender al primer campeón del mundo en el Mundial de 2026.

La lista se presentó de manera muy original, con los 26 nombres apareciendo de diversas maneras en un video que cuenta con una sorpresiva aparición del seleccionador Marcelo Bielsa en bicicleta.

Algunos aparecen en los menús de restaurantes, otros en figuritas del álbum del Mundial y hasta en murales a todo color, como el de Federico Valverde, el futbolista del Real Madrid que será el líder de un combinado nacional que llega a los tumbos, pero con la esperanza intacta, como siempre sucede con la Celeste, que no por nada es dueña de la “garra charrúa”.

La lista de Bielsa trae muchos nombres que se presagiaba estarían representando a Uruguay en la Copa del Mundo de Norteamérica, pero también hubo lugar para alguna sorpresa.

Arqueros

Santiago Mele (Monterrey)

Sergio Rochet (Inter de Brasil)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata)

Defensores

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Sebastián Cáceres (América de México)

Matías Viña (River)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Ronald Araujo (Barcelona)

Mathías Olivera (Napoli)

Santiago Bueno (Wolverhampton)

Guillermo Varela (Flamengo)

Mediocampistas

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Rodrigo Zalazar (SC Braga)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Manuel Ugarte (Manchester United)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Federico Valverde (Real Madrid)

Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa)

Nicolás De la Cruz (Flamengo)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Delanteros

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Brian Rodríguez (América)

Federico Viñas (Real Oviedo)

Darwin Núñez (Al Hilal)

Además de la presencia de Valverde, sobresalen los llamados de Manuel Ugarte, de buena temporada en el Manchester United, José María Giménez, un ya histórico de la Celeste, el defensor del FC Barcelona Ronald Araújo, y el icónico portero Fernando Muslera, quien se mantiene más activo que nunca en el fútbol argentino. De hecho, el arquero que pasó por la Lazio y el Galatasaray participará de su quinto Mundial.

Un nombre que sorprende por su pobre actualidad es el de Darwin Núñez, el artillero que cambió Anfield Road por los millones de Arabia Saudita y que casi no jugó durante 2026. Después de quemar redes con el Liverpool, su llegada al Al-Hilal sorprendió a propios y extraños, y lo que parecía una apuesta arriesgada finalmente se volvió pesadilla cuando el equipo acordó la incorporación de Karim Benzema, excediendo el cupo de extranjeros. Desde entonces el Al-Hilal le retiró la licencia para jugar (dándosela al francés) y no lo dejó sumar ni un minuto más. Su último partido a nivel clubes fue el 16 de febrero (convirtió dos goles), mientras que posteriormente sumó 24 minutos de juego en dos amistosos de la Celeste en marzo. A pesar de su falta de competencia, Bielsa lo lleva a Norteamérica.

El que no contó con esa suerte fue el artillero histórico de la selección, Luis Suárez, quien en el pasado mantuvo serias diferencias (que él hizo públicas) con el DT argentino. La estrella del Inter Miami ha recuperado protagonismo en el equipo de la Florida, y a pesar de llevar seis goles en 12 partidos jugados este año, verá el Mundial por televisión.

Sin embargo, la ausencia que más llamó la atención es la de Nahitan Nández, el mediocentro que juega en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita. A sus 30 años, y con más de 70 partidos jugados para Uruguay, parecía una fija incluso dentro del equipo titular, como lo fue durante toda la Copa América 2024 y casi todos los partidos de las eliminatorias al Mundial 2026. No hubo explicaciones públicas de su exclusión, por lo que es el principal tema de debate en el país por estas horas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.