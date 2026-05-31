Fujimori o Sánchez: ¿qué dicen las últimas encuestas antes de la segunda vuelta en Perú?

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La candidata conservadora Keiko Fujimori mantiene una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la intención de voto, según divulgó la última encuesta de Ipsos, publicada este domingo por Perú 21, aunque la diferencia se mantiene en el margen de empate técnico a una semana de la segunda vuelta.

La aspirante de Fuerza Popular, que compite por cuarta vez consecutiva en un balotaje, obtuvo el 38 % de las preferencias, frente al 35 % del candidato de Juntos por el Perú, según el estudio de IPSOS realizado entre el 29 y 30 de mayo.

A fines de abril, Fujimori y Sánchez estaban empatados con 38 % cada uno, y a mediados de mayo Fujimori logró una ventaja de cuatro puntos sobre el congresista, según los sondeos de la consultora.

La veda que prohíbe la publicación de encuestas comienza este lunes, por lo que no podrá divulgarse sondeos que midan el impacto del debate televisado entre Fujimori y Sánchez, que se realizará este domingo.

La líder derechista encabezó la primera vuelta del 12 de abril con el 17,2 % de los votos, mientras que Sánchez pasó a segunda vuelta con el 12 %, y una diferencia de apenas poco más de 21.000 votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga. Esos resultados fueron proclamados oficialmente el 17 de mayo, aunque Fujimori y Sánchez ya estaban recorriendo ciudades en campaña a la segunda vuelta.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibió esta semana el apoyo de López Aliaga, que no la mencionó explícitamente, pero invocó a no votar en blanco ni apoyar a “la izquierda radical”. También fue respaldada por Carlos Espá (3,35 % de votos en la primera vuelta) y de Rafael Belaúnde (0,24 %).

En tanto, Sánchez, que hace campaña con el sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo, recibió el apoyo del empresario Ricardo Belmont, que alcanzó el 10 % de votos, del centroizquierdista Alfonso López Chau (7,3 %), y de Yonhy Lescano (1,3 %), entre otros candidatos con menor representación.

Por su parte, el centrista Jorge Nieto, que quedó en cuarto lugar con casi el 11 % de votos, llamó a votar nulo, como también lo hizo la exministra Marisol Pérez Tello.

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