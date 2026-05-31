Grupo de Uruguay en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidos

Por Federico Leiva, CNN en Español

Uruguay llega a esta Copa Mundial de la FIFA golpeada, en medio de fuertes cuestionamientos y en un pozo futbolístico al que cayó después de la Copa América 2024, y que, partido a partido, parece haberse agrandado. Todo eso es cierto. Pero Uruguay es Uruguay. La primera selección campeona del mundo. La que protagonizó el “Maracanazo”. La que fue a un grupo con Italia e Inglaterra y dejó a las dos afuera. Nadie puede descartar a la Celeste.

La selección que dirige Marcelo Bielsa (en su tercer Mundial) fue sorteada al Grupo H, que comparte con Arabia Saudita, Cabo Verde y uno de los grandes candidatos a ganar la copa, España.

El debut será ante el seleccionado árabe en lo que, a grandes rasgos, parece una lucha mano a mano por el segundo lugar de la zona. Los asiáticos y los sudamericanos se han visto las caras en tres oportunidades, con un balance parejo: un triunfo por lado y un empate. Eso sí, el único partido por los puntos se lo llevó la Celeste, cuando ganó 1-0 en en la fase de grupos de Rusia 2018 con un tanto de Luis Suárez.

No es un partido más para Uruguay, que necesitará comenzar con el pie derecho para después no andar haciendo cuentas.

Arabia Saudita sorprendió hace cuatro años, cuando venció a Argentina en el debut de Qatar 2022, así que Uruguay no se puede confiar. Nuevamente llegará con una plantilla armada exclusivamente con jugadores de la liga local, que ha crecido de nivel en el último tiempo, y que se conocen mucho entre sí.

Sus últimos resultados no han sido muy auspiciosos. Este año no ha podido ganar, ya que perdió sus dos amistosos, ante Serbia (1-2) y ante Egipto (0-4). Tiene un duelo más pendiente, ante Senegal, el 10 de junio.

La segunda presentación será ante una debutante, Cabo Verde, una selección sin estrellas ni pergaminos que dejó afuera en la eliminatoria a una potencia africana como Camerún. Será la primera vez que se vean las caras, ya que no hay antecedentes en torneos oficiales ni en amistosos.

La Celeste está obligada a ganar este partido, pero, dependiendo del debut, también puede estar en necesidad de intentar golear, ya que si empata con Arabia Saudita en el debut cada gol será clave. También si vence a los asiáticos podría necesitar golear a los africanos para tener dos escenarios a favor de cara al último partido para ganar la zona (y así evitar un segundo puesto que, casi con toda seguridad, la enfrentará a Argentina en 16avos de final).

Pero cuidado, porque este pequeño país se ha hecho gigante recientemente. Además de relegar al segundo puesto a Camerún en las eliminatorias, hace dos años se metieron en cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, confirmando que es una selección en curva ascendente.

Al mando del seleccionado está Bubista, quien lleva seis años al frente del equipo, con un balance positivo: 29 triunfos, 14 empates y 19 derrotas.

Uno de los platos fuertes de la fase de grupos del Mundial. Podría ser perfectamente un mano a mano por el liderato del grupo, un dato para nada menor. La Celeste tiene el historial claramente en contra: en 10 enfrentamientos no conoce la victoria, con cinco empates y otros tantos empates. Se enfrentaron en dos Mundiales, ambos en fase de grupos: 2-2 en 1950 y 0-0 en 1990. La última vez que se vieron fue en la Copa Confederaciones 2013, con triunfo español.

Será una gran prueba para Uruguay, ya que su propio estilo ofensivo suele dejarla vulnerable ante combinados nacionales con buen ataque.

España llega al Mundial siendo campeona de la Eurocopa y subcampeona de la Liga de Naciones de la UEFA. En las eliminatorias arrasó, ganando su grupo con cinco triunfos y un único empate. No pierde un partido en los 90 minutos desde que Colombia la derrotó 1-0 en un amistoso el 22 de marzo de 2024.

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