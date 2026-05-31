Trump devolvió el texto de la propuesta de acuerdo con Irán con modificaciones

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de EE.UU, Donald Trump, devolvió los cambios propuestos al acuerdo con Irán tras una reunión con sus asesores el viernes, según informaron fuentes oficiales, lo que prolonga las negociaciones de ida y vuelta una semana más.

Los cambios exactos que solicitó Trump no quedaron claros de inmediato, pero las fuentes indicaron que el mandatario ha insistido en un lenguaje más firme en torno a los compromisos nucleares de Irán y a su promesa de reabrir el estrecho de Ormuz.

Se ha informado a los aliados de EE.UU. en el Golfo sobre las discusiones. Un funcionario extranjero familiarizado con el asunto dijo a CNN que los cambios no son sustanciales y se centran principalmente en el deseo de Estados Unidos de obtener garantías sobre esos temas.

Trump también ha expresado su preocupación por el alivio financiero que se le podría brindar a Irán como parte del acuerdo, receloso de las comparaciones con los “palés de efectivo” que se entregaron bajo el acuerdo nuclear de la era Obama, al que él tilda de débil.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que es poco probable que se produzcan más ataques militares ahora que el acuerdo está cerca y que los aliados regionales no quieren que se reanuden las operaciones de combate.

La última ronda de cambios propuestos llega una semana después de que Trump declarara que el acuerdo estaba “prácticamente finalizado” y señalara que el fin de la guerra era inminente.

Desde entonces, funcionarios estadounidenses han dado a conocer avances para alcanzar un acuerdo que pondría fin a las hostilidades, reabriría el estrecho y daría inicio a conversaciones más detalladas sobre el programa nuclear de Irán.

Sin embargo, incluso después de que Trump anunciara que tomaría una “decisión final” durante la reunión del viernes y detallara algunas de las condiciones del acuerdo en las redes sociales, la sesión de dos horas concluyó sin una decisión concluyente.

Mientras que Trump afirmó en su mensaje que Estados Unidos confiscaría las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y las destruiría, Irán ha dicho sistemáticamente que no está discutiendo los detalles de su programa nuclear en el marco de las negociaciones actuales.

Trump también afirmó que no se había discutido el intercambio de dinero como parte del acuerdo, una condición que, según Irán, debe incluirse en cualquier acuerdo.

Aún no está claro cómo se resolverán esas discrepancias, mientras continúan las discusiones sobre la redacción del acuerdo.

Axios y The New York Times informaron anteriormente sobre la solicitud de cambios de Trump.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo el domingo que no se aprobará ningún acuerdo con Estados Unidos hasta que se garanticen los “derechos” de Teherán, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

“Los soldados del campo de batalla diplomático no confían en las palabras y promesas del enemigo. Lo que nos importa son los logros tangibles que debemos obtener, a cambio de los cuales cumpliremos nuestros compromisos”, citó Tasnim a Ghalibaf.

El senador de Delaware Chris Coons dijo el domingo por la mañana que los términos que Trump esbozó la semana pasada para un acuerdo parecen aceptables en teoría, pero expresó su escepticismo sobre si serían viables en la práctica, particularmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz.

“Aunque podemos usar nuestra superioridad tecnológica para bombardear grandes fábricas en Irán, no vamos a poder impedir que tengan el poder de usar sus minas para cerrar el estrecho de Ormuz y sus drones para atacarnos a nosotros y a nuestros aliados”, dijo Coons, un demócrata que forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en “Fox News Sunday”. “Vamos a necesitar un acuerdo firme para hacer frente realmente a esta nueva capacidad que Irán ha demostrado en esta guerra”.

En respuesta al control de Irán sobre el estrecho, un paso crítico para el comercio energético mundial, Trump ha ordenado a la Armada de EE.UU. que bloquee los puertos del país y despeje el estrecho de las minas iraníes.

El bloqueo ha continuado en medio de las negociaciones y el viernes las fuerzas militares estadounidenses inutilizaron un buque con bandera de Gambia que se dirigía a Irán al disparar un misil contra su sala de máquinas, según el Comando Central de EE.UU.

El CENTCOM dijo en un comunicado, publicado en las redes sociales el sábado, que el M/V Lian Star se dirigía a un puerto iraní en el golfo de Omán cuando las Fuerzas Armadas de EE.UU. emitieron “más de 20 advertencias” de que estaba violando el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Se trata del quinto buque comercial que las tropas estadounidenses han inutilizado desde que comenzó el bloqueo, según el CENTCOM. También se ha desviado a más de 100 buques.

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