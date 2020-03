“Mulan” se siente como la película que más podríamos haber necesitado en este momento

Noticias

(CNN) — “Mulán” es solo una de varias películas de alto perfil cuyo estreno fue pospuesto por la amenaza de covid-19. Sin embargo, el fin de semana en el que se programó el estreno de la película, la ausencia de esta nueva versión de Disney en vivo se siente como una gran vergüenza: entre las películas pospuestas que más podríamos disfrutar en estos momentos.

No solo se esperaba que “Mulán” inspirara a las familias, niños y padres a reunirse en los cines que han sido cerrados por tiempo indefinido. Pero el lanzamiento de Disney parecía destinado a atraer a una gran audiencia para disfrutar de una película con gran presencia de un elenco completamente asiático, en contraste con la equivocada retórica desatada por quienes etiquetaron a Covid-19 como el “virus chino”. De hecho, la película en sí misma sirve como un recordatorio de lo lejos que ha llegado el estudio de su pasado problemático en términos de representación y estereotipos raciales.

El personaje principal se comporta heroicamente por amor y reverencia a su padre, poniéndose en riesgo para salvarlo y, como resultado, también a su país. A medida que avanzan los sentimientos, ese no es exactamente el espíritu de “vacaciones de primavera”o de fracas.

Finalmente, aunque se habla con frecuencia de “Mulán” en el contexto de las princesas de Disney, originalmente un grupo monocromático formado por Blancanieves, Cenicienta y Aurora de “La Bella Durmiente”, la película en realidad representó otro paso no solo hacia una mayor diversidad entre esos personajes, sino también en los roles de género. Mulán, después de todo, es una rescatadora, no la rescatada, mientras lucha contra los invasores.

“Mulán” original se estrenó en el 1998 y llegó a casi un decenio en un resurgimiento moderno de Disney con la producción de éxitos animados, como “La Sirenita”. Esto fue seguido en un lapso de cinco años por la nominada a la estatuilla de la Academia, “La Bella y la Bestia”, “Aladdin” y “El Rey León”.

En medio de esa buena racha creativa y comercial, Disney también buscó rectificar una historia bastante sombría en términos de raza dentro de sus películas. Los diversas pistas incluyeron “Aladdin” y “Pocahontas”, seguidos más tarde por “La Princesa y la Rana”

Ciertamente fue una ruptura con el pasado de Disney, ilustrado más notoriamente por “The Song of the South”, pero también floreció como los gatos siameses en “La Dama y el Vagabundo” y los cuervos en “Dumbo”. No es de extrañar que el nuevo servicio de transmisión de los estudios, Disney +, haya añadido un aviso legal en ciertos títulos, señalando que “pueden contener representaciones culturales obsoletas”.

A pesar de todos sus elementos admirables, incluida su heroína feminista y sus canciones pegadizas, “Mulán” también tuvo detractores, y hubo algunas decisiones cuestionables, entre las que se incluyeron Miguel Ferrer, Harvey Fierstein y Donny Osmond como las voces de los personajes asiáticos.

Aún así, en una colección de recuerdos relacionados con el vigésimo aniversario de la película, las mujeres asiático-estadounidenses generalmente recordaron con cariño lo que representaba la película.

“Mulán fue la única princesa de Disney que se parecía a mí, por lo que resonó conmigo”, escribió el periodista Shannon Liao, quien desde entonces se unió a CNN Business.

Como se señaló, Disney ha logrado avances adicionales desde entonces en sus películas y programas de televisión, lo que refleja un esfuerzo concertado para hacerlo. “La Princesa y la Rana” presentó a una princesa negra, “Coco” presentó a la comunidad latina, y “Soul” de Pixar ofrece el primer protagonista negro de Disney, otra película cuyo estreno en primavera probablemente se vea afectado por la crisis. A diferencia de algunas de las recientes adaptaciones de acción en vivo de Disney, la nueva “Mulán”, protagonizada por Liu Yifei en el papel principal y dirigido por Niki Caro, prometía una versión relativamente nueva, con un espectáculo espectacular y sin canciones. Algunos de los que ya vieron la película en un estreno previo elogiaron la película por poseer un tono “más maduro”.

El público verá la película eventualmente y tendrá la oportunidad de juzgar por sí mismos. Pero bueno, malo o en algún punto intermedio, hay razones para esperar ese día, y los aspectos positivos de su estreno que, sí, debería traer al menos orgullo para todos.