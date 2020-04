Gran Bretaña: piden un impuesto para recortar los sueldos de las figuras de la Liga Premier

Noticias

(CNN) – El gobierno de Gran Bretaña ha recibido una petición para establecer un impuesto de “ganancia inesperada” a los clubes de la Liga Premier que no hayan recortado los sueldos de sus jugadores, y sí hayan dado licencias no remuneradas a los trabajadores que no conforman las plantillas de los equipos, tomando así ventaja del Plan de Retención de Empleos por Coronavirus del gobierno.

El plan actual implica que el gobierno británico de pague el 80% del sueldo de los trabajadores que hayan sido puestos en licencia, con un límite mensual de 3.101 dólares.

Julian Knight, presidente del Comité Digital, Cultural, de Medios y Deportes de Gran Bretaña, le escribió al canciller británico Rishi Sunak para pedirle que este impuesto sea adoptado como una medida punitiva que entraría en vigor después del 7 de abril.

Esta medida le permitiría al Estado recaudar una “proporción sustancial” de los salarios que los clubes de la Liga Premier pagan a los jugares, la cual podría usarse para reembolsar a los trabajadores que haya quedado en licencia durante la crisis causada por la amenaza del coronavirus.

Knight indicó: “Estamos enfrentando una situación obscena, en la que las máximas figuras no juegan y siguen ganando cientos de miles de libras esterlinas cada semana, mientras el personal que mantiene a flote a los clubes está perdiendo su salario”.

“Si la Liga Premier no va a actuar para resolver esta crisis, entonces el gobierno debe involucrarse e imponer una multa significativa a los clubes para reembolsar el sueldo de aquellos que han sufrido más el golpe”.

Tres clubes de la Liga Premier –Tottenham, Newcastle United y Norwich City– han anunciado que han puesto en licencia al personal que no forma parte de la plantilla y han optado por hacer uso del plan actual del gobierno durante la crisis.

El AFC Bournemouth también anunció que utilizará este plan, aunque aumentará los salarios de aquellos en licencia. Además, algunos de los empleados de alto rango, como el director técnico del equipo Eddie Howe, han aceptado recortes salariales voluntarios.

La Liga Premier ha rechazado comentar a CNN sobre la decisión de algunos clubes de utilizar el plan actual del gobierno.

El planteamiento de la liga difiere del camino tomado por algunos de los clubes de la élite europea.

En España, los jugadores del Barcelona han recortado sus salarios un 70% para que los empleados del equipo sigan recibiendo sus sueldos completos.

En Italia, el equipo principal de la Juventus ha renunciado al 100% de los sueldos por cuatro meses para ahorrarle al club US$ 100 millones.

Mientras tanto, en Alemania, cuatro de los equipos principales –Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig y Bayer Leverkusen– han acordado crear un fondo solidario de más de US$ 21 millones para ayudar a los clubes de primera y segunda división a mitigar una eventual crisis financiera durante la pandemia del coronavirus.