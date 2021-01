Lo que debes saber sobre el nuevo requisito de prueba de covid-19 para viajar a EE.UU.

Noticias

(CNN) — A partir del martes 26 de enero, todos los pasajeros aéreos de dos años o más deben presentar el resultado negativo de una prueba de covid-19 para ingresar a Estados Unidos, anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés la semana pasada.

La nueva regla incluye a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes.

Después de la noticia, vino el pánico y la confusión, según Henry Harteveldt, analista de la industria de viajes y fundador de Atmosphere Research Group.

«La orden generó mucha ansiedad, en parte porque el tiempo desde el anuncio hasta que entra en vigencia es muy corto y en parte porque no estaba claro exactamente qué significaba», dijo.

Tanto los residentes de EE.UU. que se encuentran actualmente en el extranjero o tenían planes de ir al extranjero y regresar el 26 de enero o más tarde, así como los viajeros internacionales que tienen programado un vuelo a Estados Unidos tienen numerosas preguntas sobre lo que deben hacer para garantizar su entrada al país, dice Harteveldt.

Además, algunos centros turísticos y gobiernos locales batallan para prepararse para ofrecer pruebas a los viajeros con destino a EE.UU.

Preguntas como qué tipo de prueba negativa de covid-19 se necesita hasta la documentación que uno debe mostrar en el aeropuerto y a quién se abordan a continuación:

¿Cuál tipo de prueba de covid-19 se considera aceptable para los viajeros?

Los viajeros con destino a Estados Unidos en vuelos internacionales deben tener una prueba viral, según los CDC. Tanto las pruebas de PCR como las de antígenos califican.

¿Con cuánta anticipación puedo hacerme la prueba antes de ingresar al país?

No más de tres días antes del vuelo.

La portavoz de los CDC, Caitlin Shockey, dice que si viajas en un vuelo de conexión a EE.UU., una prueba válida es aquella que se toma no más de tres días antes de que el vuelo salga a Estados Unidos, pero solo si el viaje completo se reservó bajo un registro de un solo pasajero.

Además, cada escala entre esas conexiones no puede durar más de 24 horas.

Si tu vuelo de conexión a EE.UU. se reservó por separado o si tienes una conexión más larga, debes hacerte la prueba dentro de los tres días antes de que el vuelo final salga hacia EE.UU.

Si viajas fuera del país por menos de tres días, puedes realizar una prueba en EE.UU. antes de partir y utilizarla para tu regreso o realizar una prueba rápida antes de tu vuelo de regreso.

Si tu vuelo se retrasa más allá de la ventana de tres días, debes realizar otra prueba para abordar el vuelo.

¿Qué sucede si actualmente estoy en un viaje internacional y regreso después del 26 de enero?

No importa cuándo te fuiste, según Shockey: si regresas a EE.UU. el 26 de enero o después, tendrás que hacerte la prueba y comprobar que has dado negativo para covid-19 antes de abordar.

Estoy de visita en un territorio de EE.UU., ¿necesito hacerme la prueba?

No. Los territorios de EE.UU. están exentos, según los CDC.

Si soy residente de EE.UU. y tengo que pagar una prueba mientras estoy en el extranjero, ¿lo cubrirá mi seguro médico?

Depende de tu plan de seguro, dice Zach Honig, editor general del sitio de viajes The Points Guy.

Pero Honig dice que definitivamente debes solicitar un reembolso. «Nunca está de más preguntar», dice.

¿Quién revisa los resultados de las pruebas en el aeropuerto?

Depende del destino, pero es probable que quien te solicite documentación de un resultado negativo de la prueba sea el primer empleado de aerolínea con el que tengas contacto en el aeropuerto, dice Harteveldt.

Eso podría ser en el mostrador si documentas equipaje o con el agente de la puerta si no tienes maletas documentadas.

Las aerolíneas deben confirmar el resultado negativo de la prueba para todos los pasajeros antes de abordar y deben denegar el embarque a cualquier persona que no proporcione documentación de una prueba negativa o documentación de haberse recuperado de covid-19, según los CDC.

Honig dice que la nueva medida podría significar que no puedas registrarte en línea para tu vuelo a EE.UU. «Tendrás que registrarte en el aeropuerto, así que asegúrate de llegar con anticipación para tener suficiente tiempo para hacerlo», dice.

Voy a volar a EE.UU. en avión privado. ¿Aplica este nuevo requisito para mí?

Sí, la orden se aplica a vuelos comerciales y privados, según los CDC.

¿Qué tipo de documentación necesito mostrar?

Los CDC requieren que los viajeros tengan una copia impresa o electrónica de los resultados negativos de sus pruebas.

Harteveldt recomienda encarecidamente que los viajeros tengan una copia impresa de los resultados negativos de sus pruebas en lugar de tenerla solo en sus teléfonos.

«Puede ser difícil para un agente leer el documento en su teléfono y no querrás darles una excusa para que no te dejen abordar», dice.

Ya tuve covid-19. ¿Qué tipo de documentación necesito?

Si te has recuperado del covid-19 en los últimos tres meses, necesitarás tanto una prueba de que diste positivo en los últimos tres meses antes de tu vuelo como una carta de tu médico que indique que estás autorizado para viajar.

Si te recuperas del virus hace más de tres meses, Shockey, de los CDC, dice que deberás volver a realizarte la prueba y comprobar que el resultado es negativo antes de que se te permita abordar.

Ya me vacuné contra el covid-19. ¿Todavía necesito hacerme la prueba?

Sí, se aplican los mismos requisitos.

¿Cómo encuentro un lugar dónde hacerme la prueba mientras estoy en el extranjero?

Varía según el país, pero Honig recomienda encarecidamente que te asegures de que podrás hacerte una prueba en tu destino antes de salir de EE.UU. «En algunos lugares puede ser un desafío hacerse la prueba, por lo que es importante obtener la confirmación de un lugar antes de viajar», dice.

Puedes encontrar un lugar de pruebas preguntando a tu hotel antes de viajar o consultando el sitio oficial de turismo del destino.

¿Cuál es el mejor momento para hacerte la prueba y detectar si tienes covid-19?

Además, en la última semana, un número creciente de hoteles, especialmente en destinos que son populares entre los viajeros estadounidenses, comenzaron a ofrecer pruebas en el lugar.

En Santa Lucía, por ejemplo, más de 20 propiedades y villas ofrecerán pruebas rápidas gratuitas.

Baha Mar en las Bahamas tiene pruebas rápidas por US$ 25 y pruebas PCR por US$ 125. En los hoteles de La Colección Resorts en República Dominicana y México, las pruebas rápidas son gratuitas. Y en Curtain Bluff, en Antigua, las pruebas, tanto PCR como rápidas, cuestan US$ 250 por persona.

El tiempo de devolución de los resultados de las pruebas varía según la propiedad.

¿Permitirán las aerolíneas que los pasajeros cambien sus vuelos para que puedan llegar a EE.UU. Antes de que entren en vigencia los requisitos de prueba?

Algunas están permitiendo cambios gratuitos, incluida la exención de la diferencia de tarifa.

Delta, por ejemplo, renuncia a la diferencia de tarifa hasta el 9 de febrero para los clientes que reservaron un viaje internacional a EE.UU. hasta el 9 de febrero, si vuelven a reservar su viaje para el 25 de enero o antes.

American Airlines y United Airlines también han renunciado a la diferencia de tarifa para los clientes debido a los nuevos requisitos.

Con American, los clientes que tienen vuelos programados del 12 de enero al 9 de febrero pueden volver a reservar sin cargo si salen y llegan a los destinos con su boleto original. Sin embargo, sus viajes deben comenzar el 25 de enero o antes.

Con United, la diferencia de tarifa no se aplicará a los viajeros que vuelvan a reservar boletos internacionales comprados el 12 de enero o antes para viajes programados a EE.UU. hasta el 15 de febrero.

El resultado de mi prueba dio positivo . ¿Ahora qué?

Shockey dice que debes aislarte y retrasar tu viaje si se presentan síntomas o si el resultado de una prueba antes de la salida es positivo, hasta que te recuperes del covid-19.