United Airlines ordena 270 jets en su mayor compra de aviones hasta la fecha

(CNN Business) — United Airlines anunció el martes pedidos para comprar 270 aviones, la compra de aeronaves más grande en la historia de la compañía y el pedido más grande de cualquier aerolínea en aproximadamente una década.

El precio de lista de los 270 aviones asciende a unos US$ 35.000 millones. Las aerolíneas generalmente pagan solo una fracción de los precios de lista, y debido a que todavía no es un buen momento para la venta de aviones, United paga muy por debajo de la mitad del precio usual.

Es probable que United obtenga un descuento especialmente significativo en los 200 aviones Boeing 737 Max que constituyen la mayor parte del pedido. El resto del pedido corresponde a 70 aviones Airbus A321neo.

La compra es otra señal de que las aerolíneas ven una recuperación de la pandemia en el horizonte.

El lunes, United dijo a los inversores que espera publicar una ganancia antes de impuestos ajustada en julio, la primera señal de rentabilidad de United o de cualquier aerolínea importante desde el inicio de la pandemia covid-19. La demanda de viajes de placer ha vuelto casi a la normalidad, lo que ayuda a elevar las tarifas, incluso si los viajes de negocios más lucrativos y los vuelos internacionales siguen siendo solo una fracción de lo que eran antes de la pandemia.

«Es una señal de que United es un comprador inteligente de aviones», dijo Ron Epstein, analista aeroespacial de Bank of America. «Estoy seguro de que están obteniendo un buen trato con Max’s. Pero si no se sintieran razonablemente bien con el regreso del mercado para volar, no lo estarían haciendo».

Reemplazo de aviones más pequeños

United utilizará la mayoría de los aviones ordenados el martes para reemplazar 200 aviones regionales más pequeños que transportan alrededor de 50 pasajeros cada uno, lo que le permitirá aumentar la capacidad sin agregar vuelos en aeropuertos como Newark y San Francisco, que limitan los despegues y aterrizajes de cada aerolínea. También reemplazará alrededor de 100 aviones antiguos de tamaño completo.

Debería ser una buena noticia para los pasajeros, a quienes tienden a no gustarles los aviones más pequeños, dijo el martes el presidente ejecutivo Scott Kirby en una presentación a los inversores.

«Estamos tratando de volar aviones regionales de 50 asientos entre Chicago y Dallas o entre Newark y Atlanta. Y estamos tratando de competir con personas que tienen un producto mucho mejor», dijo el martes el presidente ejecutivo Scott Kirby en una presentación a los inversionistas. «No tuvimos la oportunidad de competir de manera efectiva. Este pedido trata de remediar eso y crear una red doméstica que tenga un producto que les guste a nuestros clientes».

Actualmente, dijo United, los jets regionales se están utilizando para un tercio de los vuelos nacionales. Las compras del martes reducirán esa cifra al 10%.

Expectativas de recuperación en viajes de negocios e internacionales

Incluyendo los pedidos del martes y los pedidos anteriores que tenía en los libros, United ahora tiene pedidos de 500 nuevos aviones en los próximos años, con 40 aviones, muchos de esos de fuselaje ancho utilizados en rutas de largo recorrido que se entregarán el próximo año y 138 solo en 2023.

Es un cambio sorprendente con respecto a hace un año, cuando la falta de demanda obligó a United y a todas las demás aerolíneas del mundo a estacionar aviones y detener las compras y entregas. El suministro de aviones nuevos de este año seguirá siendo una fracción de los niveles previos a la pandemia. Pero, al igual que United, Southwest y Delta también han anunciado compras de aviones en los últimos meses.

«Qué diferencia hace un año», dijo Kirby. Pero señaló que United ha estado planeando la recuperación y discutiendo las compras desde el verano pasado, y agregó que «esto es donde esperábamos estar» en este momento.

Kirby dijo a los inversores que los viajes de negocios se están acelerando, y aunque todavía están un 60% por debajo de los niveles previos a la pandemia, eso es una mejora con respecto a una caída del 90% a principios de este año. Los viajes internacionales aún son limitados, y muchos países aún restringen los viajes transfronterizos, pero Kirby y otros ejecutivos de United esperan viajes internacionales récord el próximo año.

Aún así, las entregas de aviones seguirán siendo lentas este año y el próximo. United dijo en una presentación el martes que espera que el primero de los aviones en el pedido del martes llegue en 2023. El pedido incluye 150 unidades de la versión más nueva del 737 Max, el Max 10, que tuvo su primer vuelo de prueba a principios de este mes y todavía no está certificado para volar pasajeros.

Planes para agregar 25.000 puestos de trabajo

United planea agregar alrededor de 25.000 empleos en los próximos cinco años a los 68.000 puestos de primera línea que tiene ahora, contratando pilotos, asistentes de vuelo, mecánicos, agentes de puerta y otro personal necesario para manejar el aumento de pasajeros que espera.

La aerolínea recortó alrededor de 22.000 empleados el año pasado durante la recesión, aunque ya ha llamado a algunos de esos empleados para hacer frente a un aumento en los viajes de placer.

Es, por mucho, el pedido más grande para el 737 Max, ya que estuvo parado durante 20 meses a partir de marzo de 2019 luego de dos accidentes fatales en los que murieron 346 personas.

Southwest, que posee más aviones Max que cualquier otra aerolínea, ha pedido 134 aparatos 737 Max adicionales desde que la Administración Federal de Aviación aprobó que el avión volviera a volar. Pero incluso con los pedidos de United del martes, Boeing no ha recuperado los más de 1.000 pedidos cancelados de su avión más vendido desde la puesta a tierra de marzo de 2019.

Por mucho que se trate de un importante voto de confianza para Boeing y el 737 Max, la demanda de aviones sigue siendo relativamente baja, lo que deprime los precios que pueden cobrar los fabricantes de aviones. Boeing redujo la producción de sus aviones, cerró una fábrica en el estado de Washington que había construido el avión de fuselaje ancho 787 Dreamliner y recortó personal.

United ya había realizado pedidos de 50 aviones 737 Max adicionales desde que se levantó la puesta a tierra en noviembre pasado, 25 de los cuales se encontraban entre los construidos durante la puesta en tierra, pero nunca se entregaron porque se cancelaron los pedidos originales.

United también dijo que renovará los interiores de todos sus jets de tamaño completo existentes, agregando sistemas de entretenimiento en los respaldos de los asientos, compartimientos para equipaje más grandes y más asientos «Economy Plus» que vienen con espacio adicional para las piernas y tarifas más altas.

