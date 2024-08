Irán dice que no tomará “acciones apresuradas” contra Israel por el asesinato del líder político de Hamas

“Por ahora, los sionistas deben vivir en la inestabilidad y la respuesta de Irán no puede ser una repetición de operaciones pasadas”, dijo. “Los escenarios de respuesta no son los mismos. Nuestros comandantes tienen la experiencia y el arte de castigar eficazmente al enemigo y no tomarán medidas apresuradas”.

