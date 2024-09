Time Out designa el barrio “más cool del mundo” de 2024

En el número dos de la lista de Time Out está Mers Sultan, en Casablanca, Marruecos, elogiado por Time Out por su autenticidad artística (“todavía es real, sin una cafetería moderna -o algo moderno, realmente- a la vista”, según Time Out).

Los destinos en la lista de Time Out pueden no ser las partes más conocidas de una ciudad, pero vale la pena visitarlos gracias a su “cultura, espíritu comunitario, vida nocturna, comida y bebida”, según Time Out.

