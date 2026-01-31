¿Quiénes son y qué proponen Álvaro Ramos Chaves y Claudia Dobles, candidatos a la presidencia de Costa Rica?

Por Anabella González, CNN en Español

Costa Rica elige este domingo un nuevo presidente entre los 20 candidatos que se postularon para asumir un mandato hasta 2030. Son más de 3,7 millones de costarricenses los que están habilitados para votar en unas elecciones que, si ningún candidato logra más del 40 %, tendrán una segunda vuelta el 5 de abril.

Álvaro Ramos Chaves y Claudia Dobles están entre los postulantes que algunas encuestas de opinión pública ubican con mayor intención de voto. En segundo y tercer lugar, aunque muy por debajo de la candidata del oficialismo, Ramos y Dobles se enfrentan a Laura Fernández, que busca continuar con la línea del Gobierno del actual presidente, Rodrigo Chaves, y podría liderar los comicios.

Con perfiles distintos, ambos postulantes quieren llegar a un escenario que se vislumbra con un gran porcentaje de indecisos y tiene posibilidades de definirse en segunda vuelta, como ya ocurrió en los comicios de 2022, 2018 y 2014.

A sus 17 años, Álvaro Ramos Chaves parecía tenía en claro lo que quería hacer el resto de su vida. En 2001, el ahora candidato a presidente por el Partido Liberación Nacional (PLN) de Costa Rica decía que “quería ayudar a los demás” con una herramienta: la economía.

Este 1 de febrero, Ramos competirá por la presidencia con otros 19 candidatos y algunas mediciones lo ubican en segundo lugar después de la amplia ventaja con la que lideraría la candidata oficialista Laura Fernández, de acuerdo con la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

Hoy con 42 años, siendo economista doctorado en la Universidad de California Berkeley y con una trayectoria en la función pública de su país, Ramos cree que le llegó la hora de ser presidente.

“A través de la economía, que es un tema que me gusta, yo quiero ayudar a los demás. Con un enfoque más social, poner mi granito de arena en la solución de los grandes problemas del mundo”, decía con convicción un Ramos adolescente durante una entrevista con el canal local Teletica.

El motivo de ese reportaje era su reconocida capacidad académica e intelectual. Aún sin terminar la secundaria, ya estudiaba una carrera en Informática y obtuvo el máximo puntaje en su admisión a la Universidad de Costa Rica.

Todo esto con un diagnóstico de hipoacusia severa en el oído derecho y profunda en el izquierdo, para el que recibió tratamiento a sus 2 años. A los 3 ya estaba escolarizado y sabía leer.

Ramos nació en el distrito Catedral de San José, está casado y es padre de dos hijas: Mariana y Fátima.

En la entrevista que dio a Teletica en su adolescencia, de la que también participan sus padres, él les agradeció el apoyo: dice que está convencido de que esa dedicación, al igual que la de sus maestros y especialistas, fue lo que le permitió estudiar y destacarse.

“Nací sordo y este país me enseñó a escuchar”, dice Ramos en uno de sus videos de campaña. “Aunque nací sordo, aprendí a escuchar. Escuchar de verdad: con atención, con respeto, con empatía”, asegura.

Con una retórica conciliadora, Ramos afirma que apuesta al diálogo y a fortalecer la participación ciudadana, para crear “un tejido social” en el que la sociedad y los gobiernos locales se “empoderen” y sean actores clave. En sus propuestas, el Estado tiene un rol central.

En 2012, Álvaro Ramos fue primero director y luego viceministro de Hacienda durante el Gobierno de Laura Chinchilla.

Entre 2014 y 2015 se desempeñó como economista en el Banco Central de Costa Rica y luego, hasta 2020, fue superintendente de Pensiones.

El candidato del Partido Liberación Nacional también integró la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como experto técnico hasta 2022, cuando asumió como presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Entre sus propuestas, el exviceministro de Hacienda plantea seis que serán centrales en caso de una eventual gestión al frente del Gobierno de Costa Rica.

En primer lugar busca impulsar un alivio crediticio para familias, con una reestructuración de deudas con tasas más bajas o una ampliación de plazo.

Ramos propone rediscutir cambios en las pensiones; también una red pública de cuidados para que las mujeres puedan trabajar con menor carga e incentivar la primera oportunidad laboral para jóvenes mediante una iniciativa público-privada.

Además, el economista impulsa un Fondo Nacional de Infraestructura para la renovación del país; y por último una propuesta enfocada en la seguridad ciudadana, con más policía, prevención y “mano firme”.

La seguridad ciudadana es uno de los temas de mayor preocupación para los costarricenses y asoma como uno de los motivos clave a la hora de elegir a un candidato.

La tasa de homicidios registrados en Costa Rica llegó casi a duplicarse en 2023 y esa cifra se mantuvo durante los dos años siguientes, según datos del Poder Judicial.

La lucha contra el crimen y la violencia es uno de sus compromisos, plantea Ramos, que dice tener como objetivo “salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y priorizar la salud pública como derecho inalienable”.

En su plan de gobierno propone enfrentar la criminalidad desde tres frentes: prevención, contención y represión del delito, con acciones de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación.

Claudia Dobles Camargo ya ha estado en la Casa Presidencial de Costa Rica, pero esta vez apuesta a ejercer la función pública en primera persona.

Casada con el expresidente Carlos Alvarado, a quien conoce desde su adolescencia, Doblas se desempeñó como primera dama entre 2018 y 2022. Junto a su esposo son padres de Gabriel, de 12 años, y ella es hija de madre mexicana y padre costarricense.

Durante la gestión de Alvarado era habitual que compartieran imágenes de los tres juntos en la Casa Presidencial. “Feliz cumpleaños al mejor papá, a mi mejor amigo y compañero de vida, y a un hombre que se ha entregado con amor y responsabilidad a su país en estos últimos años. Gracias por estar siempre ahí para mí, para Gabriel y gracias por haber estado estos años ahí para y por Costa Rica”, escribió Dobles en 2022.

Su actividad durante esos años no se limitó a un rol tradicional de primera dama, sino que se involucró en la gestión, principalmente en la modernización del transporte público, el impulso hacia la movilidad eléctrica y también en el trabajo con gobiernos locales, según figura en parte de su biografía.

Desde ese lugar destacó el lugar de las mujeres y su aporte “fundamental para la construcción de una mejor sociedad”. Según una encuesta reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Dobles recibe mayor respaldo de votantes mujeres, personas menores de 34 años y quienes tienen educación universitaria.

Arquitecta y planificadora urbana, Dobles, de 45 años, tiene experiencia como líder de proyectos de infraestructura y diseño urbano en países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Entre 2023 y 2025 se especializó en estudios urbanos y ambientales en la Universidad de Harvard y como investigadora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

Fue coordinadora del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, una iniciativa del Gobierno de Alvarado que apuntaba a proyectar una economía sin emisiones de carbono. Su papel en ese plan hizo que la revista Fortune la reconociera entre los 50 líderes más influyentes del mundo.

“Somos la única opción capaz de vencer al oficialismo en segunda ronda”, dice Dobles, a quien algunos sondeos de opinión pública la ubican peleando un segundo lugar con Álvaro Ramos, pero lejos de la amplia ventaja con la que lideraría Fernández.

La dirigente encabeza la Coalición Agenda Ciudadana, una fuerza que se oficializó meses atrás e integran la Agenda Democrática Nacional y el Partido Acción Ciudadana (PAC), el sello bajo el que gobernó Alvarado y que perdió popularidad hacia el final de su mandato.

En los días previos a la elección nacional, la ex primera dama enfocó sus esfuerzos en la parte del electorado que aún está indecisa y calificó a Fernández como “una amenaza” para el futuro de Costa Rica. Cuando faltaban pocas semanas para la contienda, varios estudios de opinión mostraban que gran parte de los votantes aún no tenían clara su decisión, como reportó CNN.

635 son las propuestas que contabiliza Claudia Dobles en su plan de Gobierno, del que participaron más de 160 personas expertas en diversas disciplinas, afirma la candidata.

Los ejes de sus propuestas giran en torno a seis temáticas: Derechos, servicios y calidad de vida; Economía al servicio de la vida; Solidaridad y paz; Acción climática y justicia ambiental; Un Estado ágil, confiable y cercano; y Acción climática y justicia ambiental.

“Aspiramos a un país que vuelva a poner en el centro la dignidad, la igualdad, la transparencia, el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica”, dice la candidata, que destaca entre los principios de su coalición la modernización de Costa Rica, la defensa de los Derechos Humanos y la “decencia” en la gestión pública.

En materia de Seguridad, Dobles propone que entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial definan “directrices claras para combatir el crimen organizado durante la próxima década”.

Apunta a crear un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, bajo la dirección del Consejo de Seguridad Presidencial, “orientado a modernizar la gobernanza en esta materia y evitar la fragmentación operativa”.

Este domingo, los costarricenses tendrán que elegir entre los candidatos a un presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados para la Asamblea Legislativa.

Además de Ramos y Dobles, estos son los otros 18 candidatos:

Laura Fernández Delgado de Pueblo Soberano (PPSO)

Andrés Ariel Robles Barrantes de Frente Amplio (FA)

Juan Carlos Hidalgo Bogantes de Unidad Social Cristiana (PUSC)

José Miguel Aguilar Berrocal del Partido Avanza (PA)

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz de Nueva República (PNR)

Eliécer Feinzaig Mintz de Liberal Progresista (PLP)

Natalia Díaz Quintana de Unidos Podemos (UP)

Fernando Zamora Castellanos de Nueva Generación (PNG)

Ana Virginia Calzada Miranda de Centro Democrático y Social (PCDS)

Luz Mary Alpízar Loaiza del Partido Progreso Social Democrático (PPSD)

David Hernández Brenes del Partido de la Clase Trabajadora (PT)

Claudio Alberto Alpízar Otoya del Partido Esperanza Nacional (PEN)

Luis Esteban Amador Jiménez de Integración Nacional (PIN)

Boris Molina Acevedo de Unión Costarricense Democrática (PUCD)

Walter Rubén Hernández Juárez del Partido Justicia Social Costarricense

Marco David Rodríguez Badilla de Esperanza y Libertad (PEL)

Douglas Caamaño Quirós de Alianza Costa Rica Primero (CR1)

Ronny Castillo González del partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM)

