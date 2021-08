El Paso, La Union see 6 inches of rain in 48 hours; ‘dangerous’ flood warning

Weather News

EL PASO, Texas -- Some portions of El Paso and southern New Mexico received about 6 inches of rain over the past two days, the National Weather Service said Saturday as it issued new rounds of Flash Flood Warnings for the region.

"This is a dangerous and life-threatening situation," the weather service said in one of its warning notices. "Do not attempt to travel unless you are fleeing an area subject to flooding or under an evacuation order."

The storms delivering heavy rainfall have already turned deadly, claiming the life of a central El Paso grandmother and her 2-year-old granddaughter after floodwaters invaded their home and triggered a wall collapse.

The high water also eroded a dam in La Union in southern New Mexico, resulting first in voluntary - and now mandatory - evacuations of residents there as severe flooding overwhelmed streets and neighborhoods in what officials have called a 100-year rain event. La Union was among the locations with a two-day rain total of nearly six inches.

RELATED CONTENT:

Here's the latest 48-hour rainfall totals for the region as supplied by the NWS on Saturday...

...48 HOUR PRECIPITATION REPORTS - THU MORNING THRU SAT MORNING... Location Amount Time/Date Provider ...New Mexico... ...Dona Ana County... La Union 2.2 SE 5.88 in 0800 AM 08/14 COCORAHS 3.3 W Santa Teresa 5.47 in 0600 AM 08/14 COOP Las Cruces 6.1 ESE 3.24 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Santa Teresa 0.5 SSW 3.19 in 0700 AM 08/14 COCORAHS San Andres RAWS 3.09 in 1001 AM 08/14 RAWS Sunland Park 7.4 NW 2.72 in 0700 AM 08/14 COCORAHS La Union (DACFC) 2.67 in 1153 AM 08/14 MESOWEST Las Cruces 5.9 SSW 2.43 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 6.0 ESE 2.37 in 0800 AM 08/14 COCORAHS 4.2 N Anthony (ALERT-MISC) 2.36 in 1153 AM 08/14 MESOWEST Dripping Springs RAWS 2.33 in 1126 AM 08/14 RAWS Las Cruces 7.1 ESE 1.97 in 0700 AM 08/14 COCORAHS La Union 1.94 in 1217 PM 08/14 CWOP Las Cruces 7.8 ESE 1.83 in 0800 AM 08/14 COCORAHS University Park 6.7 E 1.81 in 0728 AM 08/14 COCORAHS University Park 6.7 E 1.81 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 4.3 SSE 1.56 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 5.4 S 1.51 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 2.6 SSE 1.51 in 0744 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 6.0 S 1.49 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces E - Baylor Pk Roa 1.47 in 1217 PM 08/14 MESOWEST Afton (DACFC) 1.35 in 1151 AM 08/14 MESOWEST Las Cruces 5.0 SSE 1.31 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 4.8 SSW 1.28 in 0700 AM 08/14 COCORAHS 3 W Santa Teresa 1.26 in 1225 PM 08/14 AWS Las Cruces 3.1 S 1.24 in 0800 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 6.3 NNE 1.19 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 3.1 NNE 1.18 in 0715 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 2.1 NNE 1.15 in 0630 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 2.3 SE 1.13 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 7.6 WSW 1.12 in 0710 AM 08/14 COCORAHS Mesquite 3.1 NW 1.09 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Mesilla 5.7 WNW 1.08 in 0621 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 2.5 S 1.01 in 0639 AM 08/14 COCORAHS Las Cruces 12.4 NW 1.00 in 0715 AM 08/14 COCORAHS ...Grant County... 6.6 N Redrock (JE-FULLER) 2.52 in 1131 AM 08/14 MESOWEST Silver City 1.2 W 2.42 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 3.4 S 2.26 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 1.2 W 1.95 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 1.4 WSW 1.90 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 3.4 SW 1.88 in 0530 AM 08/14 COCORAHS Silver City 0.5 N 1.77 in 0930 AM 08/14 COCORAHS Silver City 1.4 WSW 1.75 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 0.3 WNW 1.68 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 0.8 S 1.63 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 2.2 NW 1.56 in 0730 AM 08/14 COCORAHS Silver City 24.1 SSW 1.53 in 0800 AM 08/14 COCORAHS Silver City 2.9 SW 1.47 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Tyrone 3.2 SW 1.31 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 2.6 NW 1.25 in 0700 AM 08/14 COCORAHS 0.6 NE Redrock (JE-FULLER) 1.18 in 1120 AM 08/14 MESOWEST Bayard 17.1 E 1.17 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Silver City 2.7 NNW 1.13 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Bayard 8.9 ENE 1.09 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Santa Clara 0.2 SE 1.04 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Bayard 2.8 N 1.01 in 0700 AM 08/14 COCORAHS ...Hidalgo County... Steins 2.7 NNW 1.37 in 0600 AM 08/14 COCORAHS Chiricahua Desert Museum 1.27 in 1120 AM 08/14 MESOWEST Hachita Valley 1.12 in 1140 AM 08/14 RAWS ...Luna County... Deming 16 ESE 1.19 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Deming 15.5 ESE 1.00 in 0800 AM 08/14 COCORAHS ...Otero County... Hope 25.9 SSW 4.32 in 0700 AM 08/14 COCORAHS 7.6 S Pinon 4.12 in 1135 AM 08/14 HADS Mayhill RAWS 3.33 in 1001 AM 08/14 RAWS Cloudcroft 2.3 S 3.14 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Cosmic RAWS 2.75 in 1215 PM 08/14 RAWS Tularosa 1.0 E 2.64 in 0800 AM 08/14 COCORAHS Cloudcroft 4.0 E 2.51 in 0800 AM 08/14 COCORAHS Cloudcroft 0.4 ESE 1.98 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Alamogordo 3.7 NNE 1.80 in 0830 AM 08/14 COCORAHS Holloman AFB AWOS 1.76 in 1158 AM 08/14 AWOS Tularosa 0.3 SSW 1.67 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Mayhill 2.8 WNW 1.64 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Mescalero RAWS 1.52 in 1141 AM 08/14 RAWS Sunspot 0.2 SSW 1.43 in 0730 AM 08/14 COCORAHS Alamogordo 5.1 NW 1.07 in 0705 AM 08/14 COCORAHS ...Sierra County... Hillsboro 0.3 WSW 1.93 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Hillsboro 0.1 ESE 1.85 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Hillsboro 0.6 WSW 1.73 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Kingston 1.08 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Truth Or Consequences 1.6 SW 1.02 in 0700 AM 08/14 COCORAHS ...Texas... ...El Paso County... El Paso 11.2 WNW 6.00 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Canutillo 1.2 W 5.18 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Canutillo 1.2 W 5.18 in 0830 AM 08/14 COCORAHS El Paso 3.3 NNE 4.73 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 9.1 WNW 4.70 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 4.3 N 4.58 in 0745 AM 08/14 COCORAHS El Paso 6.0 N 4.29 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 2.9 SSW 3.57 in 0801 AM 08/14 COCORAHS El Paso 1.7 W 3.51 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Canutillo 3.45 in 1215 PM 08/14 HADS El Paso 3.8 SSW 3.44 in 1015 AM 08/14 COCORAHS El Paso 4.7 N 3.35 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 1.2 WSW 3.20 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Anthony 1.0 ENE 3.18 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 11.3 ENE 3.16 in 0950 AM 08/14 COCORAHS El Paso 5.5 SW 2.82 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 4.6 NNE 2.78 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 6.4 SE 2.55 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 5.1 N 2.54 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 4.6 WSW 2.46 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso NE - KB5HPT 2.18 in 1216 PM 08/14 CWOP El Paso NE - K5IA 2.17 in 1210 PM 08/14 CWOP El Paso 7.6 SE 1.95 in 0854 AM 08/14 COCORAHS El Paso 7.8 ESE 1.76 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso West (KVIA) 1.74 in 1224 PM 08/14 AWS El Paso 6.9 WNW 1.62 in 0700 AM 08/14 COCORAHS Fort Bliss 5.6 SE 1.46 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 10.7 E 1.45 in 0800 AM 08/14 COCORAHS El Paso International Airpor 1.38 in 1151 AM 08/14 ASOS El Paso 8.8 SE 1.36 in 0700 AM 08/14 COCORAHS South Franklin Peak 1.24 in 1217 PM 08/14 CWOP Biggs Field AWOS 1.20 in 1158 AM 08/14 ASOS El Paso 10.7 E 1.08 in 0700 AM 08/14 COCORAHS El Paso 4.6 WSW 1.07 in 0700 AM 08/14 COCORAHS ...Hudspeth County... PX Well RAWS 2.98 in 1153 AM 08/14 RAWS Allamoore 4.2 SW 2.32 in 0600 AM 08/14 COCORAHS