¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?

(CNN Español) — Cristiano Ronaldo, futbolista portugués de 36 años, comunicó con dolor la muerte de uno de sus bebés. Su pareja, Georgina Rodríguez, esperaba gemelos y el niño murió, mientras que la niña nació.

El jugador del Manchester United tiene una familia numerosa. Con el nacimiento de la pequeña, el astro del fútbol cuenta ahora con cinco hijos.

Es padre de Cristiano Jr., de 11 años, de una expareja que nunca ha sido nombrada públicamente. Nació en 2010. El primogénito heredó el talento del fútbol de su padre y ha sido destacado en los equipos infantiles de Juventus y Manchester United.

Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez y Cristiano Jr. en 2018. (Crédito: GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

La primera hija de Ronaldo con Georgina Rodríguez, Alana Martina, nació en 2017.

También es padre de los gemelos Eva y Mateo, a los que dio la bienvenida a través de un vientre de alquiler en 2017.

Ronaldo y Rodríguez anunciaron el embarazo en octubre de 2021, con una foto de la pareja abrazados y sosteniendo una ecografía. “Es con nuestra tristeza más profunda que anunciamos que nuestro bebé murió. Es el mayor dolor que unos padres pueden sentir”, se lee en un texto que el jugador publicó en su cuenta verificada de Twitter este lunes.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, dedicó un conmovedor mensaje hacia su hermano y Georgina Rodríguez tras la pérdida de su hijo recién nacido. Aveiro también dijo que la hija recién nacida del futbolista se encuentra “llena de salud”.

Este martes, durante el encuentro entre Liverpool y el Manchester United de la Liga Premier, los hinchas del Liverpool dejaron de lado su rivalidad con el Man-U para dedicarle un conmovedor homenaje a “CR7” en este momento difícil.

Cristiano Ronaldo es el mayor goleador histórico según los registros de la FIFA con 811 anotaciones, y este fin de semana marcó su triplete número 60 en su carrera.

