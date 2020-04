Avión de los New England Patriots transporta 1,2 millones de máscaras N95 desde China

Noticias

(CNN) — Un avión del equipo Patriots de Nueva Inglaterra cargado con 1,2 millones de máscaras protectoras N95 regresará a Boston después de recoger suministros vitales en China.

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, tuiteó una foto del avión cargado con el equipo de protección personal que, según dijo, iría a los trabajadores de la salud del estado en la primera línea de la crisis del coronavirus.

Según una fuente, Baker está extremadamente frustrado porque el gobierno federal le superó en ofertas por suministros que se dirigían a Massachusetts. Trabajó con el propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, y los Patriots para que estos suministros fueran traídos de China.

“Sin días libres. Gracias a un trabajo en equipo serio, Massachusetts recibirá más de 1 millón de máscaras N95 para nuestros trabajadores de primera línea. Muchísimas gracias a los Krafts y varios socios dedicados para hacer que esto suceda”, expresó Baker en el tuit.

No days off. Thanks to some serious teamwork, Massachusetts is set to receive over 1 million N95 masks for our front-line workers. Huge thanks to the Krafts and several dedicated partners for making this happen. pic.twitter.com/ieV6XMC5Ow

— Charlie Baker (@MassGovernor) April 2, 2020

MÁS: Tom Brady se va de los Patriots: el fin de una era

Robert Kraft y el presidente de los Patriots, Jonathan Kraft, se asociaron con el estado para comprar 1,4 millones de máscaras N95 para Massachusetts, según el equipo. Robert Kraft también compró otras 300.000 máscaras protectoras para el estado de Nueva York.

“Es un honor para nuestra familia ser parte de esta misión humanitaria. Sabíamos que comprar máscaras N95 muy necesarias y proporcionar el avión Patriots para acelerar su entrega a los hospitales locales ayudaría de inmediato a proteger a nuestros valientes profesionales de la salud”, aseguró Kraft en un comunicado proporcionado por los Patriots.

El avión está programado para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el jueves por la tarde con 1,2 millones de máscaras. Un segundo envío de otro medio millón de máscaras N95 está programado para llegar tan pronto como la próxima semana.

MIRA: Exjugador de la NBA en China cuenta cómo el país mitigó la crisis del coronavirus

“Los Krafts, nuestros socios, el embajador Huang Ping, el dr. Jason Li, Gene Hartigan y nuestro personal del Centro de Comando covid-19 se unieron para hacer este trabajo y esperamos ansiosos el aterrizaje del avión en el aeropuerto de Logan pronto”, indicó Baker en un comunicado proporcionado a CNN. “Nuestra administración seguirá buscando el equipo de protección personal necesario para apoyar a nuestros valientes trabajadores de primera línea que trabajan incansablemente para salvar vidas durante esta pandemia”.

Hasta el jueves por la mañana, Massachusetts reportó 7.738 casos de coronavirus y 122 personas fallecidas, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Baker ha emitido una orden de emergencia que requiere que todas las empresas y organizaciones de Massachusetts que no brindan servicios esenciales cierren sus lugares de trabajo físicos para ayudar a frenar la propagación del coronavirus. Se alienta a estas empresas a continuar sus operaciones de forma remota. La orden también limita las reuniones públicas.

Kevin Dotson de CNN contribuyó a esta historia.