El covid hizo que se cancelaran las bodas en todo el mundo. También dejó su huella en los códigos de vestimenta

(CNN)– Los estragos causados por el covid-19 en la industria de las bodas tenían que dejar su huella de alguna manera. Las ceremonias de 2020 fueron pospuestas en todo el mundo pospuestas indefinidamente o canceladas por completo, las parejas decididas se adaptaron lo mejor que pudieron: reduciendo las listas de invitados en más de dos tercios y haciendo que sus trajes combinaran con las mascarillas obligatorias. Algunas bodas fueron incluso virtuales, y los asistentes se conectaron a aplicaciones para ver la transmisión de los votos en línea.

Otros enamorados se fugaron, conmemorando sus uniones privadas con pequeños recuerdos enviados por correo a familiares y amigos, un gesto que la empresa de análisis de tendencias WGSN predice que está aquí para quedarse.

Pero el impacto duradero del año pasado en las bodas va más allá de los recuerdos. A medida que más personas se vacunan contra el covid-19, la vida «normal», incluidas las reuniones sociales, comienza a reanudarse en algunos países. Y con la reaparición de las fiestas nupciales y los invitados, las nuevas tendencias de la moda revelan cómo la pandemia puede tener una influencia persistente en los códigos de vestimenta de las bodas.

Cuatro vestidos de novia vintage únicos colgados en la boutique de novias de Los Ángeles, Happy Isles.Crédito: Emily Knecht/Cortesía Lily Kaizer/Happy Isles

Siluetas cambiantes

Utilizando una combinación de datos de Google y etiquetas de medios sociales, el motor de búsqueda de moda global Lyst hace un mapa de la creciente demanda de ciertos estilos entre los consumidores. En su informe sobre las bodas de 2021, Lyst descubrió que cada vez más novias buscaban vestidos inspirados en el siglo XIX, al estilo de «Bridgerton», el seductor drama de época que cautivó a 82 millones de hogares de todo el mundo durante la pandemia y se convirtió en la serie original más popular de Netflix.

Esa afición por la fantasía no tardó en trasladarse a las mesas de trabajo de las bodas. El interés por los vestidos de novia de línea imperio, con una cintura a la altura del pecho y una falda completa que parece no haber cambiado desde que fueron modelados por primera vez por las mujeres de la época de la Regencia en el siglo XIX, aumentó un 133%. La demanda de corsés para novias también se disparó un 291%, en consonancia con el creciente aprecio por la corsetería en general. Las damas de «Bridgeton» no iban del todo bien vestidas sin una diadema de brillantes, y del mismo modo los tocados adornados se convirtieron en un accesorio pandémico de moda, con búsquedas globales que aumentaron un 156% en 2021, según Lyst.

Audrey Hepburn lleva un vestido de línea imperio diseñado por Fernanda Gattinoni para la película «War and Peace» de 1956. Crédito: SNAP/Alamy

Allyson Rees, estratega sénior de WGSN, dice que los adornos inspirados en la época, como las mangas caídas y los volantes, seguirán influyendo en las siluetas de las novias. «Seguimos pensando que el ‘cottagecore’ será una gran tendencia de estilo para el año que viene», dijo en una entrevista telefónica.

Sin embargo, según el minorista de lujo Net-A-Porter, gran parte de su clientela está eligiendo vestidos atemporales en lugar de específicos para cada época. «Se ha creado una nueva demanda de vestidos blancos adaptables, versátiles y sencillos en siluetas elegantes y simples», escribió la editora principal de mercado de Net-A-Porter, Libby Page, en un correo electrónico. «Las celebraciones a menor escala han requerido menos looks formales y los clientes acuden a nosotros en busca de algo sencillo y chic».

A principios de este mes, Business of Fashion informó que la fiebre por el comercio electrónico inducida por la pandemia estaba barriendo la industria nupcial, con «menos vestidos a medida y más vestidos comprados directamente de los estantes». El aumento de las ceremonias rápidas podría estar llevando a muchos a huir de los estilos extravagantes y a ceñirse a los estilos clásicos, más fiables.

Las marcas con tiendas online consolidadas, como Net-A-Porter, se benefician de esta sensación de urgencia, según Page. «Algunas de nuestras marcas más vendidas han sido marcas de novias», señaló. «Nuestra (sección) ‘Boda’ en el sitio está recibiendo tráfico indiscutiblemente».

Instagram se convirtió en una vía clave para que Lily Kaizer llegara a las futuras novias durante lo peor de la pandemia. Crédito: Cortesía de Lily Kaizer/Happy Isles

La fiebre de las fiestas pospandémicas

Para Lily Kaizer, propietaria de la boutique de novias vintage Happy Isles, con sede en Los Ángeles, hubo un momento el verano pasado en el que pensó que el apetito por las fiestas nunca volvería.

«Todos los volantes y la ostentación y el glamour que nos van bien en tiempos normales simplemente, ya sabes, no eran lo que la gente buscaba», dijo en una entrevista telefónica. «Así que hubo un momento en el que me dije: ‘¿alguien va a querer alguna vez un vestido de fiesta?’».

Kaizer empezó a reabastecer piezas resplandecientes, como jumpsuits de lentejuelas turquesas y vestidos dorados de cola de sirena, en marzo de este año, siguiendo un instinto que la llevó a creer que «estas bodas más grandes están volviendo, quizás más grandes que nunca». En mayo, sus sospechas parecían confirmarse, ya que, según ella, tanto las novias como las invitadas a las bodas acudían en masa con la esperanza de conseguir estilos únicos e irrepetibles.

Del mismo modo, Lyst calificó el 2021 como «el año del after party», informando de un resurgimiento de la ropa de fiesta, desde los mini vestidos de novia (cuyo interés ha aumentado un 170%) hasta los tacones de pedrería.

Sin embargo, aunque las celebraciones a gran escala siguen teniendo lugar, Rees cree que el panorama es más matizado. «Hemos visto que la moda va en dos direcciones diferentes», dijo a CNN. «Estamos viendo un cambio hacia entornos más íntimos: lo que llamamos micro-ceremonia».

Rees señala un pico del 160% en las búsquedas de «pequeñas bodas en el patio trasero» en Pinterest como prueba. Los grupos de amigos menos numerosos son otra razón, dice Rees, para nuestro persistente aprecio por los eventos de bajo perfil. Mientras que la pandemia puso a prueba la mayoría de las relaciones platónicas, arrasó con algunas categorías de amistad, como los conocidos.

«En el último año se ha producido una reducción de nuestro círculo social y de nuestros grupos sociales», dijo Rees. «Y así, ya sabes, ¿realmente necesitas invitar a la amiga del tenis de tu madre a tu boda?».

Lily Kaizer, propietaria de la boutique de novias vintage Happy Isles. Crédito: Noua Unu Studio/Lily Kaizer/Happ

Aquí viene el novio

La moda masculina en general es cada vez más intrépida y adopta formas y accesorios típicamente femeninos, desde la boa de plumas de Harry Styles en los Grammy de 2021 hasta los vestidos con mangas abombadas del desfile masculino AW21 de J.W. Anderson en París.

Los estilos de género fluido, como las faldas y los vestidos, parecen haber sido adoptados por una serie de hombres, que aparecen tanto en las páginas de las revistas de moda como en las aceras de la ciudad. Según Lyst, los novios no son diferentes, ya que los insights informan de un aumento del 26% en las búsquedas de «faldas de boda para hombres» en su plataforma desde el año pasado. El motor de búsqueda destaca como fuente de inspiración la comedia ganadora del premio Emmy «Schitt’s Creek», en la que el personaje obsesionado con la moda David Rose, interpretado por Dan Lavy, luce una falda de novio para su día especial.

Rees sigue sin estar convencido. «Creo que es un público muy nicho para una falda masculina», dice. «Pero estamos viendo que se presta mucha más atención a lo que los hombres llevan para el día de su boda».

Los estilos tradicionales siguen recibiendo un toque, y los novios optan por cortes de traje normales en colores atrevidos. El rosa puede ser el nuevo negro, según Lyst, que señala un aumento del 33% este año en el número de hombres que buscan trajes rosas en Internet.

Para los novios más discretos, las joyas se están convirtiendo rápidamente en una forma sencilla de modernizar un traje. En mayo, la joyería de lujo Tiffany & Co anunció que vendería anillos de compromiso para hombres por primera vez en sus 184 años de historia. Cuando se trata de la moda del novio, Rees está de acuerdo en que la clave está en los detalles. WGSN informa de un repunte en la entrega de regalos centrados en el novio, subvirtiendo la tradicional despedida de soltera y agasajando al futuro marido con regalos como anillos personalizados con grabado. La joyería para el novio también está en el radar de Lyst: las búsquedas en la plataforma de relojes de compromiso han aumentado un 40% este año.

Los patrones atrevidos y los colores llamativos van a dominar la moda del novio en los próximos años. Crédito: Cortesía de Lyst

El futuro de las bodas

Para Kaizer, la pandemia consolidó el vintage como un gran actor en el mercado nupcial. «Durante la pandemia, definitivamente ha habido un aumento en las personas que coleccionan vintage», dijo, citando aplicaciones populares de reventa como Poshmark como un conductor de la tendencia. «Estamos viendo cómo surgen más negocios centrados en las novias vintage».

Con el cierre de las tiendas físicas por covid durante semanas y la crisis medioambiental que se avecina, plataformas como Vestiaire y Depop llenaron un importante rincón del mercado minorista y encendieron la pasión por la segunda mano. Ahora, según Kaizer, las piezas vintage se convertirán en un pilar del sector nupcial hasta 2021 y más allá. «Simplemente ofrecen esa cosa especial y única que está completamente libre de culpa».

Al reflexionar sobre las futuras ceremonias, todavía habrá algunos marcadores de donde una vez hubo covid, dice Rees. «Puede que haya un poco más de espacio entre las mesas, o puede que ahora siempre haya desinfectante de manos en tu bolsa de regalos».

