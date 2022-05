“Batman Desenterrado”, el podcast de Spotify que llevará a los fans a conocer un nuevo Batman

merinojavier73

(CNN Español) — “Batman Desenterrado” es el nuevo podcast de Spotify dedicado al hombre murciélago e interpretado para Latinoamérica por el actor mexicano Alfonso Herrera en la voz principal.

Spotify define a este podcast como “Un thriller psicológico que hará que todos los oyentes se sumerjan en un nuevo viaje a las profundidades de la mente de Bruce Wayne, como nunca antes se ha visto. Batman Desenterrado retomará las historias clásicas de Batman, sin dejar de lado a los ya conocidos, y no tan conocidos, supervillanos”.

Zona Pop CNN conversó con Alfonso Herrera (Bruce Wayne/Batman) y Ana Brenda Contreras (Barbara Gordon) en la Ciudad de México de lo que representa ser parte de uno de los cómics de los superhéroes más importantes de la historia, Batman.

“Es una gran responsabilidad. Hay una presión porque van a ver y van a surgir muchas comparaciones, pero al final de cuentas es fantástico porque es un privilegio”, asegura Alfonso Herrera.

Mientras que Ana Brenda Contreras destaca el respeto que implica: “Es una gran responsabilidad y se aborda con mucho respeto, con mucho cariño. Todos tenemos una relación con Batman, de alguna manera u otra, desde nuestros papás, nuestros abuelos”.

View this post on Instagram A post shared by Spotify México (@spotifymexico)

“Batman Desenterrado” ¿una radionovela actual?

“Batman Desenterrado” se produce en 9 adaptaciones para diversos mercados en el mundo como Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia y Japón.

Cada una de estas producciones tiene un elenco local y adaptaciones para cada mercado, eso sí, todo sin afectar la historia original.

La producción que hay detrás de la historia transporta a los oyentes a las calles de Ciudad Gótica, a las instalaciones de la morgue y a todos los ambientes que se viven en cada episodio.

La producción sonora es digna de reconocer y evoca la época de las radionovelas de cualquier ciudad de entre 1930 y 1950, cuando las familias se sentaban frente a la radio a escuchar estas historias.

“Hablando un poco de estas radionovelas que nosotros escuchamos, bueno, que escuchaban nuestros abuelos, porque yo también llegué a escuchar radionovelas, esto es una experiencia auditiva inmersiva, donde hay capas que te posicionan ahí”, dice Alfonso.

Alfonso Herrera asegura que darle voz y vida a Batman es un gran reto en su carrera actoral. (Foto: Spotify)

¿Quiénes son Barbara y Bruce?

El título podría leerse raro y muchos dirán, ya sabemos quienes son estos personajes. Las cintas y series que se han hecho entorno a Batman no lo han dicho.

Pero para “Batman Desenterrado”, podcast de 10 episodios y dirigidos por Hari Sama, la historia es diferente.

Zona Pop ¿Quién es Barbara Gordon?

Ana Brenda Contreras Generalmente pensamos en Barbara Gordon y la relacionamos con Batichica. Creo que muchos de los que son puristas de la cultura de Batman y que conocen bien el cómic, saben todos los matices y lo increíble que es este personaje.

Pude conocerla. Yo no tenía idea de todo lo que había debajo. En esta esta historia, me tocó abordar la historia de una mujer policía en un mundo de hombres, en un mundo lleno de corrupción, de crimen y la relación que tiene con su padre, que a su vez es una figura muy importante en Ciudad Gótica, y la relación que tiene con alguien tan importante como Batman y Bruce Wayne.

Zona Pop Tenemos a un Bruce Wayne diferente del que hemos visto en todas las películas, es un médico forense que le habla a los cuerpos ¿Qué tan difícil fue salir del Bruce Wayne que todos conocemos?

Alfonso Herrera Es desarticular absolutamente todo lo preconcebido y crear nuestra propia interpretación de esta historia. Bruce ve estos cuerpos en el hospital de Ciudad Gótica, donde él es un patólogo forense, donde él empatiza con las víctimas. Y al mismo tiempo, al hacer esto, él intenta empatizar con este villano, con El Cosechador.

Es ahí donde empieza la cacería. Es ahí donde empieza esta esta historia. Son elementos que son totalmente nuevos para Batman. Al mismo tiempo es shockeante escuchar también a los padres de Bruce tener una conversación con el mismo Bruce.

¿Quién es quien?

Alfonso Herrera – Batman / Bruce Wayne Carlos Aragón – Alfred Ana Brenda Contreras – Barbara Gordon Zuria Vega – Kell Alfonso Barbolla – El Acertijo Noé Hernández – El Cosechador Gustavo Sánchez Parra – Doctor Hunter Hernán Mendoza – Thomas Wayne Ursula Pruneda – Martha Wayne Lucia Uribe – Rene Montoya Ximena Romo – Vicky Vale Gabriela Warkentin – Summer Gleeson

Hay muchas interrogantes como ¿Quién es El Cosechador? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo comete los crímenes? Todas estas preguntas se responderán a lo largo de los episodios semanales de estreno.

“Batman Desenterrado” está disponible en toda Latinoamérica, así que no te pierdas cada martes de un nuevo capítulo.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa con Ana Brenda Contreras y Alfonso Herrera en un episodio nuevo de Zona Pop CNN disponible en todas las plataformas.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.