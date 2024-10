One Direction: así fue la carrera de la ‘boy band’ británica, del éxito internacional a su separación

1 de 9 | Niall Horan, Liam Payne, Zayne Malik, Louis Tomlinson y Harry Styles de One Direction en el Jingle Bell Ball en O2 Arena en diciembre de 2011 en Londres. (Foto: Tim Whitby/Getty Images) 2 de 9 | La banda en el Teatro Ariston durante el 62 Festival Musical en San Remo en febrero de 2012. (Foto: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) 3 de 9 | Desde su formación, One Direction ha sido un fenómeno global. (Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP via Getty Images) 4 de 9 | La banda ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha tenido más de 21.000 millones de transmisiones en todas las plataformas, según Legacy Recordings. (Foto: Christopher Polk/Getty Images) 5 de 9 | Su canal de YouTube tiene más de 31 millones de suscriptores y más de 10.000 millones de visitas. (Foto: Kevin Winter/Getty Images) 6 de 9 | Harry Styles y Niall Horan en el 102.7 KIIS FM Jingle Ball 2015 en diciembre de 2015 en Los Ángeles, California. (Foto: Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia) 7 de 9 | One Direction en el Kiis FM’s iHeartRadio Jingle Ball presentado por Capital One en diciembre de 2015 en Los Ángeles, California. (Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images) 8 de 9 | La banda, ya sin Zayn Malik, en los BBC Music Awards en la Genting Arena en diciembre de 2015 en Birmingham, Inglaterra. (Foto: Eamonn M. McCormack/Getty Images) 9 de 9 | Liam Payne y Louis Tomlinson con su premio al Video del Año de un Artista Británico en los BRIT Awards 2016 en The O2 Arena en febrero de 2016 en Londres. (Foto: Luca Teuchmann/Getty Images)

