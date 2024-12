El asesino del directivo sanitario elude a la Policía por cuarto día mientras la mochila, el ADN y las balas ofrecen pistas

Algunas técnicas han llevado a callejones sin salida, ya que los detectives no pudieron usar el reconocimiento facial en las fotos del albergue sin máscara para identificar al tirador, posiblemente debido al ángulo de las imágenes o las restricciones de la base de datos, dijo Kenny a los periodistas este viernes. Una huella dactilar obtenida previamente por la Policía no se pudo utilizar para una identificación, dijo, y agregó que podría mejorarse más adelante en la investigación. Los manifiestos de los autobuses también pueden no ser útiles ya que no se requiere identificación para abordar, según Kenny.

