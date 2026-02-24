Boys High School Basketball Playoffs: El Paso teams advance to area round
EL PASO, Texas - The bidistrict round of the boys high school basketball playoffs concluded on Tuesday.
Several El Paso area teams advanced to the area round.
The following scores are from Tuesday:
CLASS 6A DIVISION 1
Midland Legacy 42 Eastlake 66
Franklin 53 Odessa Permian 42
CLASS 6A DIVISION 2
Eastwood 55 Frenship 41
Coronado 66 San Angelo Central 73
CLASS 5A DIVISION 1
El Dorado 40 Chapin 45
El Paso 33 Americas 54
CLASS 5A DIVISION 2
Hanks 81 Burges 86
CLASS 4A DIVISION 1
Ysleta 36 Bowie 55
Austin 25 San Elizario 40
CLASS 4A DIVISION 2
Clint 52 Harmony 27