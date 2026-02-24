Skip to Content
Sports

Boys High School Basketball Playoffs: El Paso teams advance to area round

By
Published 11:19 PM

EL PASO, Texas - The bidistrict round of the boys high school basketball playoffs concluded on Tuesday.

Several El Paso area teams advanced to the area round.

The following scores are from Tuesday:

CLASS 6A DIVISION 1

Midland Legacy 42 Eastlake 66

Franklin 53 Odessa Permian 42

CLASS 6A DIVISION 2

Eastwood 55 Frenship 41

Coronado 66 San Angelo Central 73

CLASS 5A DIVISION 1

El Dorado 40 Chapin 45

El Paso 33 Americas 54

CLASS 5A DIVISION 2

Hanks 81 Burges 86

CLASS 4A DIVISION 1

Ysleta 36 Bowie 55

Austin 25 San Elizario 40

CLASS 4A DIVISION 2

Clint 52 Harmony 27

Article Topic Follows: Sports

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.