EL PASO, Texas - Here are some of the scores from Tuesday night's action.

These scores are from Tuesday, February 1:

Boys Basketball:

Burges 30 Chapin 72

Irvin 52 El Paso 66

Franklin 57 Coronado 53

Parkland 61 Canutillo 65

Americas 51 Pebble Hills 27

Eastwood 47 Socorro 12

Girls Basketball:

Burges 37 Chapin 52