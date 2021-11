Aualliso // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Texas

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Texas using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#50. San Patricio County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (4,305 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 104

— Korean War: 236

— Vietnam era: 1,684

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,187

— Gulf War (9/2001 or later): 1,094



Jim Evans // Wikimedia Commons

#49. Polk County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (3,455 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 71

— Korean War: 275

— Vietnam era: 1,863

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 603

— Gulf War (9/2001 or later): 643



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#48. Fannin County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (2,415 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 196

— Korean War: 283

— Vietnam era: 1,173

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 379

— Gulf War (9/2001 or later): 384



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#47. Palo Pinto County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (1,943 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 124

— Korean War: 112

— Vietnam era: 1,132

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 345

— Gulf War (9/2001 or later): 230



Aualliso // Wikimedia Commons

#46. Mason County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (286 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 25

— Vietnam era: 186

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 38

— Gulf War (9/2001 or later): 37

Canva

#45. Nueces County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (24,327 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 728

— Korean War: 1,204

— Vietnam era: 8,810

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,198

— Gulf War (9/2001 or later): 6,387



Michael Barera // Wikimedia Commons

#44. Franklin County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (732 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 19

— Korean War: 88

— Vietnam era: 237

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 155

— Gulf War (9/2001 or later): 233



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#43. Atascosa County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (3,254 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 56

— Korean War: 229

— Vietnam era: 1,268

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 834

— Gulf War (9/2001 or later): 867



Kairos14 // Wikimedia Commons

#42. Hood County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (4,182 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 224

— Korean War: 397

— Vietnam era: 1,889

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 871

— Gulf War (9/2001 or later): 801



Aualliso // Wikimedia Commons

#41. Shackelford County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (230 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 8

— Korean War: 41

— Vietnam era: 89

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 23

— Gulf War (9/2001 or later): 69

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#40. Burnet County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (3,347 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 107

— Korean War: 299

— Vietnam era: 1,589

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 844

— Gulf War (9/2001 or later): 508



Renelibrary // Wikimedia Commons

#39. San Augustine County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (610 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 77

— Vietnam era: 321

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 83

— Gulf War (9/2001 or later): 111



Michael Barera // Wikimedia Commons

#38. Parker County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (9,226 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 215

— Korean War: 710

— Vietnam era: 3,541

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,613

— Gulf War (9/2001 or later): 2,147



Michael Barera // Wikimedia Commons

#37. Delta County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (374 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 72

— Vietnam era: 193

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 69

— Gulf War (9/2001 or later): 27



Mark Oxner // Wikimedia Commons

#36. Bowie County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (6,631 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 125

— Korean War: 449

— Vietnam era: 2,677

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,637

— Gulf War (9/2001 or later): 1,743

Aualliso // Wikimedia Commons

#35. Sutton County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (265 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 83

— Vietnam era: 92

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41

— Gulf War (9/2001 or later): 49



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#34. Tyler County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,641 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 80

— Korean War: 221

— Vietnam era: 748

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 348

— Gulf War (9/2001 or later): 244



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#33. Morris County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (905 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 56

— Vietnam era: 343

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 250

— Gulf War (9/2001 or later): 234



Renelibrary // Wikimedia Commons

#32. Cass County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (2,217 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 191

— Vietnam era: 1,149

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 446

— Gulf War (9/2001 or later): 411



Aualliso // Wikimedia Commons

#31. Donley County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (258 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 45

— Vietnam era: 84

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 70

— Gulf War (9/2001 or later): 54

Michael Barera // Wikimedia Commons

#30. Rains County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (918 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 57

— Vietnam era: 544

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 179

— Gulf War (9/2001 or later): 133



Renelibrary // Wikimedia Commons

#29. Kendall County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (3,353 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 95

— Korean War: 307

— Vietnam era: 1,290

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 997

— Gulf War (9/2001 or later): 664



Renelibrary // Wikimedia Commons

#28. Motley County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (94 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 7

— Vietnam era: 52

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3

— Gulf War (9/2001 or later): 22



Liveon001 // Wikimedia Commons

#27. Clay County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (846 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 36

— Korean War: 124

— Vietnam era: 327

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 205

— Gulf War (9/2001 or later): 154



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#26. Kerr County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (4,291 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 311

— Korean War: 619

— Vietnam era: 2,385

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 488

— Gulf War (9/2001 or later): 488

Aualliso // Wikimedia Commons

#25. Mills County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (408 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 63

— Korean War: 115

— Vietnam era: 113

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 100

— Gulf War (9/2001 or later): 17



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#24. Callahan County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (1,113 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 48

— Korean War: 137

— Vietnam era: 411

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 316

— Gulf War (9/2001 or later): 201



Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#23. Kimble County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (358 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 53

— Vietnam era: 258

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41

— Gulf War (9/2001 or later): 4



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#22. Taylor County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (10,484 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 300

— Korean War: 596

— Vietnam era: 3,261

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,684

— Gulf War (9/2001 or later): 3,643



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#21. Bastrop County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (6,702 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 137

— Korean War: 461

— Vietnam era: 2,475

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,151

— Gulf War (9/2001 or later): 1,478

Canva

#20. Bexar County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (153,429 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2,972

— Korean War: 7,278

— Vietnam era: 43,190

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 48,900

— Gulf War (9/2001 or later): 51,089



Vami IV // Wikimedia Commons

#19. Tom Green County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (9,474 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 312

— Korean War: 753

— Vietnam era: 3,370

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,313

— Gulf War (9/2001 or later): 2,726



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#18. Wood County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (3,901 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 139

— Korean War: 567

— Vietnam era: 2,094

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 608

— Gulf War (9/2001 or later): 493



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#17. Aransas County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (2,169 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 116

— Korean War: 175

— Vietnam era: 1,083

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 416

— Gulf War (9/2001 or later): 379



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#16. Medina County

– Percent of residents that are veterans: 11.0% (4,219 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 320

— Vietnam era: 1,707

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,345

— Gulf War (9/2001 or later): 820

Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#15. Sabine County

– Percent of residents that are veterans: 11.5% (977 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 36

— Korean War: 124

— Vietnam era: 577

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 75

— Gulf War (9/2001 or later): 165



Aualliso // Wikimedia Commons

#14. Jeff Davis County

– Percent of residents that are veterans: 11.5% (215 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 24

— Vietnam era: 139

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 48

— Gulf War (9/2001 or later): 4



Travis K. Witt // Wikimedia Commons

#13. Wichita County

– Percent of residents that are veterans: 11.6% (11,090 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 288

— Korean War: 681

— Vietnam era: 3,295

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,033

— Gulf War (9/2001 or later): 3,793



Jpo tx113 // Wikimedia Commons

#12. Trinity County

– Percent of residents that are veterans: 11.6% (1,351 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 45

— Korean War: 187

— Vietnam era: 781

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 195

— Gulf War (9/2001 or later): 143



Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#11. Armstrong County

– Percent of residents that are veterans: 11.7% (177 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 2

— Vietnam era: 73

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 56

— Gulf War (9/2001 or later): 41

Liveon001 ©Travis K. Witt // Wikimedia Commons

#10. Blanco County

– Percent of residents that are veterans: 12.9% (1,212 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 61

— Vietnam era: 529

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 363

— Gulf War (9/2001 or later): 250



Canva

#9. Comal County

– Percent of residents that are veterans: 13.4% (14,588 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 273

— Korean War: 699

— Vietnam era: 5,086

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,663

— Gulf War (9/2001 or later): 3,867



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#8. Wilson County

– Percent of residents that are veterans: 13.4% (4,957 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 186

— Korean War: 162

— Vietnam era: 1,687

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,780

— Gulf War (9/2001 or later): 1,142



Aualliso // Wikimedia Commons

#7. Llano County

– Percent of residents that are veterans: 14.2% (2,529 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 151

— Korean War: 465

— Vietnam era: 1,225

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 332

— Gulf War (9/2001 or later): 356



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#6. Bandera County

– Percent of residents that are veterans: 15.2% (2,794 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 39

— Korean War: 250

— Vietnam era: 1,422

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 509

— Gulf War (9/2001 or later): 574

Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#5. Guadalupe County

– Percent of residents that are veterans: 18.7% (21,885 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 265

— Korean War: 729

— Vietnam era: 4,904

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8,601

— Gulf War (9/2001 or later): 7,386



Aualliso // Wikimedia Commons

#4. Kinney County

– Percent of residents that are veterans: 20.6% (654 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 42

— Korean War: 80

— Vietnam era: 232

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 97

— Gulf War (9/2001 or later): 203



Aualliso // Wikimedia Commons

#3. Coryell County

– Percent of residents that are veterans: 23.8% (11,899 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 86

— Korean War: 196

— Vietnam era: 2,201

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,251

— Gulf War (9/2001 or later): 5,165



Aualliso // Wikimedia Commons

#2. Lampasas County

– Percent of residents that are veterans: 24.8% (3,992 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 106

— Vietnam era: 1,035

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,598

— Gulf War (9/2001 or later): 1,226



Aualliso // Wikimedia Commons

#1. Bell County

– Percent of residents that are veterans: 25.4% (59,298 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 463

— Korean War: 1,217

— Vietnam era: 9,607

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 20,372

— Gulf War (9/2001 or later): 27,639

