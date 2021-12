Netflix desarrolla una película basada en la amistad que surgió de una invitación accidental de Acción de Gracias

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Un mensaje de texto sobre la cena del día de Acción de Gracias que se envió por error a un número equivocado hace seis años resultó en una amistad duradera. Ahora inspira una película.

Netflix está desarrollando una película basada en el encuentro casual, que se volvió viral en redes, de Wanda Dench y Jamal Hinton. Los dos residentes de Arizona se conocieron en 2016 cuando Dench le envió accidentalmente un mensaje de texto a Hinton, en lugar de a su nieto, para invitarlo a la cena de Acción de Gracias. Los dos rápidamente se dieron cuenta de la confusión, pero la invitación a cenar se mantuvo y Hinton aceptó. Han celebrado las vacaciones juntos todos los años desde entonces.

“Estamos emocionados de compartir nuestra historia con el mundo”, dijeron Dench y Hinton en un comunicado conjunto proporcionado por Netflix. “Esperamos que inspire a más personas a acercarse y hacer conexiones que normalmente no harían. Estamos muy bendecidos de encontrar una amistad genuina unida por Dios a partir de un mensaje de texto equivocado”.

Hinton también compartió la noticia en Instagram, escribió: “Agradecemos a cada uno de ustedes por su amor y apoyo en nuestro viaje durante los últimos 6 años. ¡Estamos ansiosos por contar nuestra historia en la pantalla grande!”

View this post on Instagram A post shared by King Jamal (@jamalhinton12)

Abdul Williams hará el guion de la película, y Robert Teitel y George Tillman, Jr. producirán el proyecto para State Street Pictures.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.