Biden advierte que “próximas semanas serán complejas” por ómicron y anuncia que duplicará compra de píldora antiviral

(CNN) –– El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un mensaje a la nación que las próximas semanas serán “complejas”, a medida que los casos de ómicron continúan aumentando. Sin embargo, instó a los estadounidenses a continuar con las medidas de mitigación contra el covid-19 y a vacunarse.

“Sé que todos estamos cansados y frustrados por la pandemia. Estas próximas semanas serán complejas. Por favor, usen sus mascarillas en público para protegerse y proteger a los demás. Vamos a superar esto. Vamos a superarlo juntos “, dijo el mandatario.

“Tenemos las herramientas para proteger a las personas de enfermedades graves causadas por ómicron si la gente decide usar las herramientas”, agregó Biden. “Tenemos los medicamentos que pueden salvar tantas vidas y reducir drásticamente el impacto que el covid-19 ha tenido en nuestro país”, añadió.

El presidente dijo que hay “muchas razones para tener esperanza” este año, pero pidió que “por el amor de Dios, aprovechen lo que está disponible” para salvar vidas.

En ese sentido, Biden instó a los padres a vacunar a sus hijos si son elegibles. Y añadió que cree que las escuelas deberían permanecer abiertas, a pesar de un aumento en los casos de covid-19 en todo el país.

Los padres “que todavía no han vacunado a sus hijos, háganlo. Busquen su bienestar. Es la mejor manera de protegerlos. Y para los padres con niños demasiado pequeños para recibir la vacuna, rodeen a sus hijos de personas vacunadas. Y asegúrense de usar mascarillas en público para no contraer covid-19 y contagiar a sus hijos. Miren, no tenemos ninguna razón para pensar, en este punto, que ómicron es peor para los niños que las variantes anteriores”, sostuvo.

El presidente también describió los esfuerzos que su administración ha hecho, a través del Plan de Rescate Estadounidense, para que los edificios y el transporte para los estudiantes sean seguros.

“Sabemos que nuestros niños pueden estar seguros cuando están en la escuela, por cierto. Por eso creo que las escuelas deben permanecer abiertas. Ya sabes, tienen lo que necesitan gracias al Plan de Rescate Estadounidense… que firmé en marzo. Proporcionamos a los estados US$ 130.000 millones… para mantener específicamente a nuestros estudiantes seguros y las escuelas abiertas. Financiamiento para ventilación, sistemas de ventilación para las escuelas, salones con distanciamiento social, incluso aulas más grandes. En autobuses y todo, desde conductores de autobús a los vehículos. En todo este proceso, también incluimos US$ 10.000 millones adicionales para las pruebas en las escuelas. Ese dinero se destinó a los estados”, indicó.

Biden agregó que, si bien la mayoría de los estados han usado el dinero “bien”, alentó a los estados que tienen dificultades con los fondos a “que todavía tienen que proteger a sus hijos y mantener las escuelas abiertas”.

El mandatario también anunció que el gobierno duplicará el pedido que hizo a Pfizer de su píldora antiviral contra el covid-19, Paxlovid. El medicamento ha demostrado reducir significativamente las hospitalizaciones y las enfermedades graves.

“La producción está a toda marcha. Estados Unidos tiene más píldoras que cualquier otro país del mundo. Y nuestro suministro aumentará en los próximos meses, a medida que se fabriquen más de estas píldoras”, dijo Biden desde la Casa Blanca. “Hoy le ordeno a mi equipo a que trabaje con Pfizer en duplicar nuestro pedido de 10 millones a 20 millones de tratamientos completos que se entregarán en los próximos meses”, completó.

Biden había anunciado la compra de 10 millones de tratamientos a fines del año pasado.

El presidente también advirtió durante sus comentarios que “es posible que necesitemos aún más. Esa es la estimación que necesitamos en este momento”.

El primer lote de píldoras, dijo, se envió en Nochebuena “y se enviarán más esta semana”.

El anuncio ocurre mientras EE.UU. registra más de 100.000 hospitalizaciones, debido al covid-19 por primera vez en cuatro meses.

La variante ómicron causó el 95,4% de los nuevos casos de covid-19 en EE.UU. la semana pasada, una cifra significativamente mayor que la semana anterior, según las estimaciones publicadas este martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

