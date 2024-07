Decenas de personas murieron y miles huyeron después de que Israel redujera la “zona humanitaria” en Gaza

Algunos de los evacuados incluso criticaron a Hamas. Una mujer dijo a CNN: “Cada día una nueva orden de evacuación. No hay comida, bebida ni seguridad. Solo estamos evacuando de un lugar a otro. Quizá evacuemos esta vida y no volvamos nunca. Quizá así Hamas esté contento. Hamas nos obligó a marcharnos, no los israelíes”.

Algunas personas expresaron su enfado con los Estados árabes por no hacer más para ayudar. Um Hazem Sammoun, que paseaba con sus hijos, preguntó: “¿Dónde están el mundo árabe y los dirigentes árabes? Que vengan a ver a nuestros hijos. No sabemos adónde vamos ni hacia dónde caminamos. No quería irme, pero cuando los aviones de guerra y los tanques empezaron el bombardeo, temí por mis cuatro hijos… Juro que estoy caminando y no sé adónde ir”.

