Cuando Barbie aprendió lo que era un ginecólogo, también lo hicieron muchas otras personas, según un nuevo estudio

La Dra. Heather Irobunda, ginecobstetra titulada y médica de New York City Health and Hospitals Corporation, recomienda a las que se ponen nerviosas al ver a un ginecólogo que la primera cita sea solo para conocerse. Ella no participó en la investigación.

“Cuando alguien de la cultura popular sonríe y parece feliz cuando dice: ‘Vengo a ver a mi ginecólogo’, para mí es una nota positiva, en lugar de que alguien venga con cara de miedo”, señaló Bajekal, autora del libro ‘Finding Me in Menopause: Flourishing in Perimenopause and Menopause using Nutrition and Lifestyle’. “Ir al ginecólogo no debe estar lleno de sentimientos de fatalidad y pesimismo”, agregó.

Al analizar las tendencias de búsqueda del término “cita con el ginecólogo”, los investigadores observaron que no había diferencias con respecto a la semana anterior, lo que significa que no había un volumen de búsqueda asociado a la búsqueda de atención médica. Sin embargo, los autores señalaron que es posible que el aumento de la búsqueda de atención ginecológica no se refleje con exactitud en las tendencias de búsqueda.

