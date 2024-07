María Corina Machado, la mujer detrás del movimiento opositor de Venezuela

Este domingo, una vez más, Machado no estará en las urnas, pero no por falta de popularidad. Machado, una defensora declarada de las políticas de libre mercado que ha prometido la privatización de varias industrias estatales, ganó las primarias de la oposición en octubre de 2022 con más del 90% de los votos, pero se le ha prohibido postularse para un cargo tras acusaciones de que no incluyó algunos vales de comida en su declaración de bienes. Machado ha calificado la decisión de inhabilitarla –confirmada por el Tribunal Supremo de Venezuela– como ilegítima, injustificada e inconstitucional.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.