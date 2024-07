¿Quién es Cilia Flores, la esposa de Maduro y “primera combatiente” del chavismo?

También fue sancionada en 2018 por las autoridades de Canadá junto a otros 13 funcionarios, un día después que la OEA reportara que el gobierno de Maduro había cometido delitos de lesa humanidad. Unos meses después, también en 2018, se sumaron las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., que explicó en una nota de prensa que Maduro “se apoya en su círculo íntimo para mantenerse en el poder”. En respuesta, el mandatario declaró: “Si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí, no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Su único delito, ser mi esposa”.

