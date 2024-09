¿Por qué algunas personas otorgan sentimientos humanos a objetos inanimados? Lo que dicen los expertos

“Supongo que a veces me pregunto si me siento como si fuera el carrito de la rueda chirriante, ya sabes, como si tal vez alguien no hubiera mirado por mí, para no sonar tan dramática”, dijo Wilde. “Me pregunto si tengo esa necesidad de asegurarme de que nadie se siente abandonado… así que eso se traduce en que el plátano se queda solo en el mostrador”.

Se pregunta si los sentimientos podrían derivar de las películas que le encantaba ver de niña, como la saga “Toy Story” de Disney o “La Bella y la Bestia”, que dan vida a cosas que no la tienen en el mundo real. O tal vez provenga de sentimientos que tenía de niña de sentirse excluida o no incluida y que no quiere que nadie más sienta, dijo.

“Mi marido, que aparece en el video conmigo, no lo entiende en absoluto. No entiendo cómo puedes sentir algo humano por algo que no es humano ni está vivo”, explica Wilde. “Pero no es al mismo nivel que lo sientes por un humano, es solo una emoción comparable”.

No es nada que afecte a la capacidad funcional de Wilde, dice, solo un momento fugaz de emoción por el objeto que no puede devolver el sentimiento. Cuando Wilde habló del fenómeno en un video de su cuenta de TikTok, donde suele publicar contenidos sobre estilo de vida y relaciones, descubrió que no era la única que lo hacía. La gente comentaba que sentía emociones por sus peluches, plantas, muebles e incluso por la voz detrás del GPS de su teléfono.

