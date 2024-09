Maggie Smith, querida estrella de ‘Harry Potter’ y ‘Downton Abbey’, muere a los 89 años

Luego apareció en Broadway en “New Faces of 1956” y luego desempeñó el papel de comediante principal en la revista londinense “Share My Lettuce”, entre 1957 y 1958. Pronto comenzó a aparecer regularmente en obras de teatro en el teatro The Old Vic en Londres.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.